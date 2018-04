Uživatelská příručka pro Palm PC

Na úvod můžeme říci, že tato příručka je první odbornou literaturou s tématikou Windows CE, která v Čechách byla vydána. Je to "první vlaštovka" a doufejme, že další budou následovat. Co je obsahem příručky Příručka popisuje možnosti a používání systému Windows CE se zaměřením na počítače bez klávesnice, takzvaná PPC (Palm-size PC, nebo Palm PC). Účelem je seznámit nové uživatele a zájemce o Windows CE s vlastnostmi a schopnostmi počítačů s tímto operačním systémem. Na sedmdesáti osmi stranách je popsáno vše základní, co běžný uživatel potřebuje vědět k účelnému používání PPC. Téměř každá strana je opatřena ukázkou obrazovky, takže i ten, kdo nemá přístroj po ruce, se může snadno orientovat a mnohému se naučit. Členění příručky a přehled kapitol Příručka má tři části. První část se zabývá použitím Palm PC a jeho programovým vybavením. Určitě vás zaujme druhá kapitola, ve které je popsána práce s PPC v příkladech. Naučíte se, jak pořídit zvukový záznam, jak si zaznamenat rychle schůzku, úkol, nebo jak si zapsat poznámku. V druhé části příručky je popsáno programové vybavení Windows CE ne straně stolního PC. Seznámíte se s možnostmi synchronizace, zálohování a výměny dat. V této části je také prakticky ukázáno jak pracovat s elektronickou poštou, jak nastavit vzdálené připojení a jak pracovat s programem Mobilní kanály (Mobile Channels.) Poslední, třetí část tvoří technická nápověda. Nejprve se rozebírají možnosti programu pro rozpoznávání rukou psaného písma a dále jsou předloženy tipy, jak se zachovat, když se objeví potíže. Doufáme, že tuto část příručky nebudete muset používat často. Závěrem Příručku doporučujeme všem, kteří mají PPC a chtějí vědět, "jak na to". Může být také užitečná všem, kteří se rozhodují pro nějaký kapesní počítač, ale zatím nevědí proč si právě vybrat PPC s Windows CE. Příručka by určitě neměla chybět v rukou těch, kteří PPC prodávají, nebo, kteří se zabývají systémem Windows CE. Příručka stojí 290 Kč a můžete je získat firmy od Portfolio Praha, 02/6911163.