Uživatelská nastavení.

Ve složce \Program Files\ArtSKey je soubor ArtSKey.ini. Soubor se skládá z řádků obyčejného neformátovaného textu (prostý text). Udělejte si kopii tohoto souboru použitím Windows CE Services na PC, pak ho upravte a zkopírujte zpět. Pamatujte si, že byste soubor měli uložit v tomtéž formátu - neformátovaný text. Musíte provést reboot Windows CE, aby změny v artskey.ini nabyly platnosti. Uspořádání souboru je v několika sekcích. Každá sekce začíná s počátečním tagem a končí koncovým tagem. Například pro sekci "map" - počáteční tag je <map> a koncová tag je </map>. Pro nastavení klávesového rozložení je třeba upravit následující sekce: map, Dead Keys, deadkey1 map, deadkey2 map, deadkey3 map, deadkey4 map, deadkey5 map. Sekce "map" (počáteční tag je: <map>, koncový tag je: </map>) Tato sekce popisuje shody pro anglické symboly na klávesnici a symboly, které musí být zadány, když stisknete tyto klávesy na vaší klávesnici. Každé řádka sekce musí obsahovat zdrojový (originální) anglický klávesový symbol následovaný mezerou (SPACE - kód 32) a vaším klávesovým symbolem. Například pro změnu symbolu na tlačítku "z" na symbol "y", musí řádka vypadat následovně: z y Sekce "Dead Keys" (počáteční tag je: <Dead Keys>, koncový tag je: </Dead Keys>) Tato sekce popisuje dočasné přepínače kláves - "Dead keys". Sekce obsahuje jednu řádku, obsahující jeden, dva tři, čtyři nebo pět symbolů. První symbol na řádce bude shodný s první klávesou Dead, druhý - s druhou klávesou Dead, třetí - s třetí atd. Tím nadefinujeme pět kláves Dead. Každá specifikovaná klávesa Dead se shoduje se speciální sekci: deadkey1 map, deadkey2 map, deadkey3 map, deadkey4 map a deadkey5 map. Sekce "deadkey1 map" (počáteční tag je: <deadkey1 map>, koncový tag je: </deadkey1 map>) Tato sekce popisuje shody pro vaše klávesové symboly. Symboly budou napsány, když stisknete tuto klávesu hned po stisknutí první klávesy Dead. Formát řádku sekce je totožný se sekcí "map", kromě toho levý symbol na každé řádce se shoduje s vaším klávesovým rozložením symbolů (stanoveno v sekci "map"). Sekce (počáteční tag je: <deadkey2 map>, koncový tag je: </deadkey2 map>) Tato sekce popisuje shody pro vaše klávesové symboly. Symboly budou napsány, když stisknete tuto klávesu hned po stisknutí druhé klávesy Dead. Formát řádek sekce je totožný s "deadkey1 map". Formát sekcí "deadkey3 map", "deadkey4 map" a "deadkey5 map" je totožný s výše uvedenými. Sekce "Date Format" (počáteční tag je: <Date Format>, koncový tag je: < /Date Format >) Tato sekce popisuje formát data. Sekce obsahuje jednu řádku s formátem data podle stylu Microsoft. d - den v měsíci bez počáteční nuly dd - den v měsíci s počáteční nulou ddd - den v týdnu jako třípísmenná zkratka dddd - den v týdnu v plném názvu M - měsíc jako číslice bez počáteční nuly MM - měsíc jako číslice s počáteční nulou MMM - měsíc jako třípísmenná zkratka MMMM - měsíc v plném názvu yy - rok jako poslední dvě číslice yyyy - rok jako čtyři číslice Například: "3. červenec 1997" chcete jako: 3.07.97 formát řádky bude následující: d.MM.yy Sekce "Time Format" (počáteční tag je: <Time Format>, koncový tag je: < /Time Format >) Tato sekce popisuje formát času. Sekce obsahuje jednu řádku s formátem času podle stylu Microsoft. h - hodiny bez počáteční nuly (12-ti hodinový cyklus) hh - hodiny s počáteční nulou (12-ti hodinový cyklus) H - hodiny bez počáteční nuly (24-ti hodinový cyklus) HH - hodiny s počáteční nulou (24-ti hodinový cyklus) m - minuty bez počáteční nuly mm - minuty s počáteční nulou s - sekundy bez počáteční nuly ss - sekundy s počáteční nulou t - jeden znak pro značku času ("A" nebo "P") tt - dva znaky pro značku času ("AM" nebo "PM") Například: "9 hodin, 4 minuty a 3 sekundy" chcete jako: 9:04:03 formát řádky bude následující: H:mm:ss Sekce "launches" (počáteční tag je: <launches>, koncový tag je: < /launches >) Tato sekce popisuje Spouštěcí (launch) klávesy pro rychlý start aplikací. Každá řádka sekce musí obsahovat zdrojový (originální) anglický klávesový symbol následovaný znakem "=" (rovnítko - kód 61) a jménem souboru aplikace: KLÁVESA=APLIKACE. Například pro rychlé spouštění kalkulačky bude řádka: c=calc nebo s úplnou cestou:

c=\Windows\calc.exe Sekce "hotkeys" (počáteční tag je: <hotkeys>, koncový tag je: < /hotkeys >) Tato sekce popisuje "klávesové zkratky" pro rychlé vkládání uživatelsky definovaných textů do aplikací. Každá řádka sekce musí obsahovat zdrojový (originální) anglický klávesový symbol následovaný znakem "=" (rovnítko - kód 61) a textem: KLÁVESA=TEXT nebo KLÁVESA="TEXT". Například pro rychlé vložení pomocí klávesové zkratky "a" textu:

Best Regards,

Forest Gump

FGump Intrernational,

fg@forestgump.com bude řádka vypadat: a="Best Regards,

Forest Gump

FGump Intrernational,

fg@forestgump.com

" V této sekci lze též definovat "časové razítko" a "datové razítko": KLÁVESA=@date a KLÁVESA=@time. Například: d=@date

6=@time Takto bude datum vloženo klávesou "d" a čas klávesou "6". Všem klávesám, které použijete jako klávesové zkratky, k rychlému spouštění, k datovému a časovému razítku, budou změněny jejich obrázky po klepnutí na klávesu s ikonou "Rakety": klávesa pro datové razítko bude mít ikonu aplikace "Kalendář" klávesa pro časové razítko bude mít ikonu aplikace "Hodiny" klávesy pro rychlé spouštění aplikací budou mít ikony příslušných aplikací klávesy pro rychlé vkládání textu budou mít ikony s 2-3 písmen prvního slova nebo textu Překlady Pro přeložení menu, dialogů a zpráv můžete vytvořit překládací soubor ve složce \Program Files\ArtSKey\Locals.

Překládací soubor musí mít příponu ".lcl". Soubor obsahuje řádky obyčejného neformátovaného textu (prostý text).

Překladový soubor musí začínat tagem <translations> a končit tagem </translations> Každá řádka musí obsahovat zdrojový (originální) anglický text následovaný symbolem "=" (rovnítko - kód 61) a přeloženým textem: ZDROJOVÝ TEXT=PŘELOŽENÝ TEXT. Pro přeložení menu musí text začínat symbol "*" (hvězdička - kód 42): *ZDROJOVÝ TEXT=*PŘELOŽENÝ TEXT Prázdné řádky nejsou dovoleny. Řádky začínající znakem ";" (středník - kód 59) jsou komentáře. Pamatujte si, že byste soubor měli uložit v tomtéž formátu - neformátovaný text.

Musíte provést reboot Windows CE, aby změny v souborech .lcl nabyly platnosti.