Data snadno, rychle a bez úpisu operátorovi. Microsoft míří mezi virtuály

Zní to sice jako utopie, ale v případě Microsoftu jde o reálnou službu určenou výhradně uživatelům zařízení s nejnovějšími Windows 10. Ti si totiž vystačí pouze s Microsoft účtem a mobilní aplikací Cellular Data, přes níž si v pár krocích snadno potřebná mobilní data zakoupí.

Placená mobilní datová služba pro Windows 10 má fungovat na bázi předplacenky, uživatel tedy vyčerpá pouze to, za co si zaplatí. Prostřednictvím aplikace pak bude moci v reálném čase kontrolovat nakládání se zakoupenými daty.

Podmínkou využití služby je však použití speciální Microsoft SIM využívající technologii společnosti Transatel, konkrétně službu nazvanou SIM 901. Právě tento francouzský virtuální operátor bude coby poskytovatel velkoobchodní platformy pro amerického softwarového giganta zajišťovat technickou stránku jeho nové služby.

Cílem Microsoftu je vytvoření globálního datového připojení bez nutnosti úpisu konkrétnímu operátorovi. V počátcích se však služba omezí pouze na vybrané trhy. Které konkrétně to budou, ale oznámeno nebylo. Každopádně půjde o některé z celkem 50 trhů, na nichž bude do konce letošního prvního čtvrtletí společnost Transatel službu SIM 901 poskytovat.

V současnosti jí pokrývá celkem 38 států po celém světě včetně Velké Británie, USA, států severní Evropy, ale také například Egypt, Bulharsko, Polsko či Thajsko. Česká republika však ve výčtu nefiguruje a pravděpodobně nebude ani jednou z dvanácti nových zemí.

Snahy o globální sítě operátoři nevítají, e-SIM však podporují

Není pochyb, že Microsoft se spuštěním nové globální služby znelíbí mobilním operátorům. Stejně jako jeho domácí rivalové v podání společností Google či Apple. Prvně jmenovaná totiž loni v dubnu spustila pilotní provoz vlastního virtuálního operátora Project Fi, který zaujal zajímavými cenami v roamingu (více zde).

Loňská jednání se společností Hutchinson Whampoa však naznačují mnohem globálnější smýšlení Googlu. Jeho pravděpodobným cílem je totiž vytvoření globální sítě, v níž by se uživatelé při pobytu v zahraničí nemuseli při využívání mobilních služeb nikterak omezovat. O záměru společnosti z Mountain View lze však stále jen spekulovat.

To neplatí v případě Applu, který se naopak svým záměrem netají. Rád by totiž ze svých zařízení zcela odstranil fyzické SIM. Místo nich by používal software, který by uživateli umožnil vybrat kteroukoli dostupnou mobilní síť. Tuto možnost už omezeně nabízí jako Apple SIM. Nechal si však patentovat technologii, která by mezi dostupnými operátory přepínala automaticky bez zásahu uživatele, a to za účelem dosažení nejnižší ceny dané služby.

S myšlenkou elektronické SIM si pak pohrává také Samsung. Ten byl vedle Applu dalším účastníkem loňských jednání o zavedení nového standardu se sdružením GSMA zastupujícím mobilní operátory po celém světě. Přesvědčení, že jsou dohody o zavedení e-SIM na spadnutí, podpořila i prosincová informace T-Mobilu. Ten chce první chytré telefony podporující standardizovanou vestavěnou SIM představit ve spolupráci s partnery již letos.