Uživatele T-Zones trápí výpadky a chaos

Ve středu 30. července a ve čtvrtek 31. července si uživatelé portálu T-Zones společnosti T-Mobile povšimli výpadků jeho služeb. Asi nejcitelněji je postihly problémy s mobilním e-mailem, zprávy buď nedorazily vůbec, nebo zůstaly ve schránce a neodešly ve formě SMS na telefon.

Infolinka sdělila, že na T-Zones byly vypnuty filtry v MobileBox Easy do 16:30 hodin ve středu 30. července. Později informovala o posunu termínu na čtvrtek 31. července do 10 hodin. Není nám známo, že by byl výpadek hlášen předem. Plánovaný výpadek T-Zones byl naopak posunut na 15. až 18. srpen.

Víceméně se tak opakovala situace z letošního února, kdy T-Zones nezvládaly nápor registrací nových uživatelů. Je otázkou, do jaké míry je za neuspokojivý stav odpovědný T-Mobile a do jaké míry firma IBM, která podle našich informací dodala softwarové řešení běžící nad databází Oracle.

Někteří uživatelé předpokládali, že problémy vznikly při implementaci nové funkce T-Zones nazvané Media Album pro vytváření, odesílání a přijímání zpráv MMS pomocí webového browseru.

Martina Kemrová z T-Mobile tyto úvahy potvrdila: "V noci z úterka na středu probíhala instalace nového designu t-zones a spuštění nové služby Media Album, což způsobilo jak kratší noční výpadky, tak drobné problémy nových stránek během dopoledne. Řešení problémů zřejmě způsobilo zhoršenou dostupnost t-zones.

V rámci posílení kapacity a stability služeb MobileBox a MobileBox Easy proběhl upgrade databáze. Funkčnost e-mailových služeb již byla plně obnovena, ale filtry, které jsou jakousi nadstavbou služeb MB a MBE, dočasně nefungují. Není to tedy tak, že bychom filtry vypnuli, ale společně s dodavatelem řešení pracujeme na odstranění dočasné nefunkčnosti filtrů. Zákazníkům se také omlouváme a věříme, že problémy budou odstraněny co nejdříve."

Plánovaný výpadek T-Zones byla podle Kemrové odsunut na 15. až 18. srpen z provozních důvodů, tak, aby co nejméně omezil provoz. I kdyby toto vyjádření bylo pravdivé, T-Mobile si koleduje o zmatek, protože různí uživatelé budou počítat s různými termíny výluky.

T-Zones již od svého zavedení ještě pod názvem Click přinášejí svým uživatelům nejen pokročilé služby, ale i potíže. Zatímco mobilní e-mail kdysi fungoval u T-Mobile relativně bez problémů a e-mailový alias pro příchozí SMS byl vytvořen z telefonního čísla (tak tomu ještě stále je u Eurotelu), uživatelé se nyní musí zdlouhavě a s nejistým výsledkem registrovat na T-Zones (autor těchto řádků má nedobré zkušenosti s registrováním na T-Zones pro dvě různá čísla v průběhu delší doby). Registrace aliasu pro mobilní e-mail přitom vůbec nemusí být složitá, u Oskara stačí jediná registrační SMS.