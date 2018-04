Uživatelé sítí proti sobě: liší se lidé kvůli operátorovi?

Před několika týdny jsme v rámci letního okénka vydali článek Uživatelé mobilů proti sobě: liší se lidé mobilem, ve kterém jsem sumarizoval jednotlivé charakteristiky, jimiž se naši čtenáři v diskusních fórech častují, nezřídka až za hranice slušnosti. Bouřlivá diskuse pod článkem naznačila, že jsme trefili hřebíčkem na hlavičku a mnoho e-mailů dorazilo s námětem, abychom se o něco podobného pokusili i podle mobilních operátorů.

Prošli jsme tedy důkladně diskusní fóra a ukázalo se, že okolo mobilních operátorů je stejně vzrušená debata, jako okolo značek mobilních telefonů. Nejzajímavější na tom je, že jen málo uživatelů si uvědomuje, že operátor není fotbalový klub, jehož barvy je nutno hájit do roztrhání těla, ale spíše komerční dodavatel služeb, za něž uživatel platí. A tak se někdy stává, že uživatelé „toho svého operátora“ hájí i tam, kde příliš k hájení není.

Zdůrazňuji opět (protože minule to ne všichni včas pochopili), že jde o sumarizaci toho, jak se jednotliví uživatelé hodnotí a osočují v diskusních fórech, nikoliv o reprodukci mých (či obecně redakčních) názorů.

Eurotel

Nejstarší český mobilní operátor. Pokud máte předvolbu 0602, jste pan Někdo, pokud máte předvolbu 0601, byl jste pan Někdo ještě před pár lety, ale vaše hvězda už trochu zapadla. Pokud máte firemní mobil s předvolbou 0602, můžete si být jisti, že pracujete u seriózní firmy s dlouhodobě skvělými vyhlídkami, jenže pokud máte předvolbu 0602 a přitom Go kartu, tak se rovnou jako úspěšný manager odepište – nic kloudného z vás už nevyroste a budete navždy při zemi.

Jestliže máte další předvolby Eurotelu řady 060x, pak je potřeba nad sebou samým zauvažovat. Jste příliš konzervativní, nemáte rádi změnu a co je zlé – operátor to o vás ví.

Pokud máte předvolbu 072x a tarif, jste řadový zaměstnanec ve firmě, která si hraje na mladou a progresivní, nezapomínejte na to, že jako takového vás ale má váš zaměstnavatel na háku. A jestli jste majitelé předvolby 072x a máte Go, pak jste teenager, který nenásleduje instinkt, ale image.

RadioMobil

Druhý český mobilní operátor (ale první český GSM operátor). Pokud máte volačku 0603, jste neodolatelný technický geek, pokud máte dokonce celulární číslo v této volačce začínající na 4, jste už téměř technický guru kombinovaný s Mahatmou Gandim – se svým operátorem jste si již ledasco vytrpěli a smlouvu s ním berete vážněji než manželství. Rádi teoretizujete o změně operátora a sami prohlašujete, jak vám chybí ta a ta služba, ale jestli se klient jiného operátora jen otře o užitečnost GSM Bankingu, který jste naposledy použili před dvěmi měsíci, jste hotovi vynést ho v zubech.

Ostatní majitelé Paegasích předvoleb 060x, zejména ti Twistoví, jsou sociálně nevyvážení jedinci, který pro potřebu být „in“ investovali do mobilního telefonu. Zpravidla mají v ruce oprašovaný doťák nebo bazarovou jetinu.

Pokud jste ovšem firemní klient, patříte do zajímavé firmy. Její šéf si někdy v roce 1995 při pohledu na účet za svůj NMT mobil od Eurotelu řekl „tihle ze mne už žádné prachy nedostanou, jak to půjde“ a jak řekl, tak se i záhy stalo. Je dobré, že máte rázného šéfa, pamatujte na to, až půjdete žebrat o dovolenou či nedej bůh o přidání na platu.

Držitelé nových tarifů 073 jsou ti, kteří naskakují do telekomunikačního vlaku na poslední chvíli a je jasné, že jsou trochu pozadu za obecným trendem. Jediným ospravedlněním je skutečnost, že prchají od konkurenčního operátora, zejména pak od Eurotelu.

Oskar

Situace u držitelů Oskara je o to komplikovanější, že mnoho z nich má ještě SIM kartu jiného operátora. Bereme na to zřetel.

Slyším vás a předvolba 0608 – s takovouhle předvolbou je téměř jisté, že v kapse máte ještě Paegase a první vaší starostí bylo sehnat baterii na dvě SIM karty. Oskara používáte hlavně na psaní SMS, ačkoliv jste si tu SIM kartu původně koupili jen proto, že vás naštvalo když třetí licenci nevyhrál Orange nebo alespoň France Telecom (víte, že dnes je to už fakticky jeden operátor?). A tak si říkáte, že jim za těch 20 Kč měsíčně alespoň budete blokovat port na ústředně. Jste velmi pravděpodobně správce sítě, programátor, obecně kdokoliv od počítačů.

Dohoda s Oskarem – Máte „svobodné povolání“, takže jste flink od přírody a díky tomu je i vaše finanční situace nevyvážená. Pracujete, jen když v kasičce chřestí poslední drobné. Jenže často telefonujete, a tak jste pro se s Oskarem Dohodnout.

Volám Stále – velmi pravděpodobně jste na tento tarif přešli z tarifu RadioMobilu a mobil používáte k pracovním účelům. Jste výše postavený manager nebo člověk na samostané pozici, jste ale dost neortodoxní a excentrický, za upjatého škroba by vás rozhodně nikdo neoznačil.

Oskarta – přišlo to náhle – jednou jste potřebovali mobil, a tak jste si narychlo pořídili to nejlevnější na pořízení. A už jste u toho zůstali. Věk do dvaceti let, vytahané džíny místy prošoupané, celý život před sebou, tak proč s mobilem dělat cavyky.

Tarif a volačka 0777 – máte přehled, pečlivě vybíráte. Místo džínsů se pohybujete spíš v sáčku, ovšem moderního střihu. Jenže ještě jste si nekoupili handsfree do auta!

Jistěže se někdo škodolibě v konferenci zeptá, jak jsem na tom s operátorem já. Tak tedy moje soukromá rekapitulace:

Hlavní číslo služební – Oskar, firemní tarif Nezavěšuji nikdy.

Sekundární služební číslo EuroTel - tarif Data & SMS s GPRS – používané výhradně pro datové přenosy.

- tarif Data & SMS s GPRS – používané výhradně pro datové přenosy. Soukromé číslo – Paegas 0603-4xxyyy, v tuto chvíli suspendované (na vlastní žádost).

Tak a co vy – poznali jste sebe, své kolegy nebo protivníky v diskusích? Opravdu lze podle operátora obecně charakterizovat člověka? Podle vašich reakcí pod článkem, kde jsme toto zobecnění dělali pro značky mobilů, by se dalo soudit, že tomu tak opravdu je. Jací jste a jakého máte operátora? Proč ho máte dodnes?