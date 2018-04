Uživatelé se baví, zatímco poskytovatelé vydělávají milióny

Sedíte u rádia, posloucháte známou skladbu, ale za nic na světě si nemůžete vzpomenout, kdo ji zpívá. Žádný problém. Vytočíte číslo a přiložíte telefon k reproduktoru. Patnáct vteřin stačí, aby si počítač na druhém konci drátu udělal představu o zpěvákovi. Za chvíli dorazí na vaše číslo zpráva se jménem zpěváka, názvem skladby nebo alba.

"Úspěšnost se pohybuje mezi osmdesáti a devadesáti procenty," říká Václav Provazník ze společnosti LogicaCMG, který na setkání podnikatelů v oblasti mobilní zábavy Wireless Wednesday úspěšně předvedl systém rozpoznávání hudby na náhodně vybraném CD. Musicspy, jak se tato služba jmenuje v podání německého operátora O2, umožňuje zároveň i odeslat nabídku skladeb, vyzváněcích tónů nebo obrázků špionem odhaleného hudebníka. "Za službu se platí, ale jen v případě, že počítač autora skutečně identifikuje," uvedl Provazník.

Počet hudebních nahrávek stažených

z internetu. Zdroj: LogicaCMG

Podobné hračky jsou pro nás zatím jen hudbou budoucnosti, ale pokusů, jak přimět majitele mobilních telefonů více utrácet za zábavu, bude jen přibývat. "Mobily jsou totiž obrovský úspěch co do počtu prodaných kusů, ale naprostý propadák, co se týká počtu minut, kdy je skutečně využíváme," říká John Strand, šéf analytické společnosti Strand Consult. Tento týden v Praze přednášel na konferenci World Telemedia manažerům z několika evropských telekomů, jak vydělat na nových službách.

V publiku naslouchali i lidé z Vodafone, který na svých trzích tlačí zábavní portál Live!, kde se dají za poplatek stahovat videoklipy a hry. Na příchod Vodafone, svého nového majitele, se připravuje i Oskar. Brzy například nabídne na svých stránkách java hry ke stažení do mobilů, které zatím sám nenabízel.



V Česku se podle odhadů za různé druhy mobilní zábavy utratí ročně okolo miliardy korun, což je jen malý zlomek z celkových účtů za telefon. Podle průzkumu, který si nechal udělat Siemens, jsou lidé ochotni nejvíce utrácet za praktické věci, jako je připojení k internetu a až na opačném konci žebříčku skončily mobilní hry. Suma, jakou spotřebitelé hodlají v průměru utrácet za nové služby, se podle průzkumu vyšplhala na 16 euro měsíčně (přibližně 480 Kč). "Zájem hrát si s mobilem mělo jen čtrnáct procent dotázaných. Silně to však souvisí s věkem," říká Petr Dörner ze Siemensu. Hráčské jádro totiž tvoří kluci ve věku mezi dvanácti a osmnácti lety. A ti už jsou v utrácení za zábavu daleko spolehlivější. Podle Jana Karase, který má v Eurotelu na starosti obsah pro mobily, aktivní hráči utratí u nejstaršího operátora měsíčně v průměru 120 korun. To je skoro o třetinu více než před rokem.

Na mobilní hudbě chce vydělávat každý, takhle funguje řešení společnosti LogicaCMG. Zdroj: LogicaCMG



"Pokud se už podaří zákazníka získat, trend je pozitivně rostoucí," říká Karas, který svůj krátký příspěvek o mobilech a zábavě pojmenoval příznačně: "hry, hudba, erotika".

V těchto třech oblastech se otočí zdaleka nejvíce peněz. Pokud se podaří zkombinovat erotiku s obrázkem či hrou, platí to dvojnásob. Rozvoj videa a dalšího velkého růstu v oblasti placeného obsahu se dá čekat snad až s příchodem sítí nové generace. "Stále se nejlépe prodávají různá loga a vyzvánění, pak jednodušší hry a potom různé zábavné aplikace," říká provozovatel portálu Mojelogo.cz Karel Sasín.



Zájem se vyvíjí přesně podle míry vybavenosti chytrými telefony. V Česku ve stahování her vedou levnější, ale méně schopné mobily, jako je například Nokia 3510i. "Na druhém místě je u nás špičková Nokia 6230, ale to je tím, že novinky si určitá skupina lidí vždy velmi rychle pořídí," vysvětluje Karel Sasín. Do budoucna by měly získat větší podíl i telefony s vlastním operačním systémem, pro které už dnes vznikají špičkové hry paralelně s verzemi určenými pro počítač. Přibývající počet značek a modelů však přidělává vrásky programátorům, operátorům a nakonec i konečným zákazníkům. Čím dál složitější software, který navíc existuje u téhož modelu v několika verzích, dělá z tvorby bezchybných her - diplomaticky řečeno - velké dobrodružství.