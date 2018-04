Uživatelé mobilů chtějí nové funkce, bojí se ale nastavení

Složitost moderních mobilních telefonů vyvolává v uživatelích frustraci a hněv. Vyplývá to z průzkumu, o němž informují internetové stránky BBC News. Ze 4000 dotázaných v Británii a USA si 61 procent myslí, že nastavit chod funkcí u nového telefonu je stejně náročné jako změnit si bankovní účet. Obtížnost uvedení mobilu do chodu odrazuje 85 procent respondentů a 95 z nich by používalo více jeho funkcí, kdyby jejich nastavení bylo snazší.

"Moderní telefony toho umějí hrozně moc, ale lidé paradoxně tyto možnosti příliš nevyužívají," řekl Matthew Bancroft, mluvčí firmy Mformation, která průzkum provedla. Lidé podle něj obtěžuje volat operátorovi nebo hledat pomoc na internetu. Od snahy využívat telefony k více věcem odrazují uživatele podle Bancrofta i špatné zkušenosti: "Když daná aplikace jednou dvakrát nefunguje, prostě ji nepoužívají a už se o to víckrát nepokusí," řekl. Jeho slova potvrdilo 61 procent dotázaných.

Nastavení nového telefonu by podle Bancrofta mělo trvat jen asi patnáct minut, ale mnozí lidé nad tím stráví hodinu. Většina z nich by chtěla používat internet, číst e-maily a posílat fotky, ale složitost moderních telefonů je často zaskočí. Podle Bancrofta by měla situaci řešit změna standardů nastavení základních operací u těchto telefonů.