Uživatelé jsou frustrovaní z chytrých mobilů

Úměrně tomu, jak roste počet funkcí, které jsou schopné zvládnout mobilní telefony nejnovějších generací, stoupá také frustrace jejich uživatelů. Průzkum, který dnes zveřejnil britský zpravodajský server BBC News, totiž zjistil, že mnoho lidí má problémy svoje "chytré" telefony používat odpovídajícím způsobem, protože řadu funkcí je příliš složité nastavit.

To, co by mělo být výhodou, podle průzkumu iniciovaného společností Intuwave uživatele mobilních telefonů spíš mate. Zjišťují, že jejich chytré mobilní telefony jsou skoro tak všestranné, jako osobní počítače, ale často mají problémy využívat alespoň polovinu jejich funkcí.

Telefony, jako je například XDA II, Nokia 6600, SonyEricsson P900 či Samsung i600, zvládají e-maily, multimediální zprávy, obsahují fotoaparát, hry, přehrávač videa i hudby a mnoho dalšího.

Polovina dotázaných uvedla, že s pomocí některého z těchto typů telefonů odesílají multimediální zprávy, 45 procent využívá telefon jako diář a 38 procent surfuje po internetu. Ovšem přinejmenším třetina majitelů není schopná využívat všechny funkce a téměř 30 procent dotázaných netuší, jak si pro svůj chytrý telefonek stáhnout programy, které ho naučí zvládat ještě víc.

Téměř 20 procent uživatelů by přitom rádo například přijímalo a posílalo prostřednictvím svého telefonu e-maily, ale neví, jak je nastavit - konfigurace pošty třeba na telefonu Sony Ericsson P800 vyžaduje 12 různých parametrů a pokud se člověk v jediném splete, žádný e-mail si nepřečte.

Andrew Wyatt, mluvčí společnosti Intuwave, která se zabývá propagací chytrých mobilních telefonů, soudí, že uživatelé mobilních telefonů nemají k dispozici dostatek pomoci, která by je naučila, jak se svými moderními hračkami zacházet. "Existuje tu obrovská propast," soudí Wyatt. "Je nejvyšší čas na revoluci v péči o uživatele mobilů."

Podle jeho mínění je v zájmu samotných mobilních operátorů, aby se uživatelé naučili dostat ze svých telefonů maximum. Jen ti, kdo jsou se svými telefony spokojení, je budou rádi používat mnohem víc, dodává.