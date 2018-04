Majitele Notu 7 prý iPhony nelákají. Berou jiný špičkový samsung

Zpočátku to skutečně vypadalo tak, že nešťastný příběh Notu 7 od Samsungu během vánoční sezony přihraje Applu velké množství zájemců o iPhone 7 Plus, který stejně jako Galaxy Note 7 spadá do kategorie prémiových smartphonů. Ačkoli byl samsung fyzicky menší, měl díky zahnutému displeji větší úhlopříčku a bodoval zejména dotykovým perem S Pen s řadou funkcí, které žádný jiný model ani vzdáleně nenabízí (nepočítaje tedy starší generace Notu).

Oba smartphony tak sice spojoval nadprůměrně velký displej a vlastně v každém ohledu špičková výbava, nicméně podle analytika Stephena Bakera bývalé majitele Notu 7 nabídka Applu povětšinou nezaujala.

iPhony 7 postrádají inovace a nudí designem

Podle něj to byl právě nedostatek inovací nových iPhonů včetně tří let takřka stejného designu, kvůli kterému prý většina uživatelů Notu 7 sáhla spíše po některém jiném špičkovém samsungu. Logicky se nabízí Galaxy S7 a zejména jeho zahnutá verze s přídomkem edge, která se až na absenci dotykového pera od smolného Notu 7 v podstatě neliší.

Obdobně situaci vidí také konzultant z oblasti spotřební elektroniky Chetak Sharma, který na jednu stranu vyzdvihuje ekosystém Applu s uceleným a spolehlivým hardwarem, vlastním operačním systémem a aplikačním portálem, na druhou však stejně jako Baker hodnotí aktuální nabídku iPhonů okem příznivců špičkových samsungů jako nezajímavou.

Oba analytici se tedy shodují v tom, že se společnosti Apple i Samsung v loňském roce dopustily chyb, kvůli kterým nedokázaly svůj potenciál naplno využít.

Chetak Sharma doplňuje, že závěr roku nemohl být pro Samsung obtížnější a pro Apple naopak příznivější, přesto ani kalifornská společnost z předčasné smrti Notu 7 na situaci příliš nezískala.

Ačkoli tak bývalí majitelé špičkového samsungu většinou zůstali věrni značce, Apple měl podle analýzy společnosti Flurry Analytics ze skupiny Yahoo ve vánočním období z pohledu nových aktivací žně. Během týdne před Štědrým dnem si totiž ze všech nově aktivovaných zařízení připsal 44 procent, naproti tomu Samsung jich získal jen 21 procent. Zajímavé je, že ačkoli Apple meziročně ztratil (ze 49 procent), Samsung si oproti loňským 19 procentům mírně polepšil (více zde).