Uživatelé dávají přednost ceně před podporou nových technologií

Společnost Strand Consult se pokusila zmapovat, o které pokročilé funkce a nové technologie mají zákazníci při nákupu mobilních telefonů zájem. Výsledky ji ale trošku překvapily, byť při pohledu na detailní výsledky prodejů jí to mohlo být jasné. Většina uživatelů totiž dává přednost hlavně nízkým cenám, značce a líbivému designu. Výsledkem je, že jedním z nejprodávanějších mobilů za uplynulý rok je v celé Evropě Nokia 3310, která například neumí ani WAP, natož MMS, GPRS nebo polyfonní vyzvánění.

Operátoři vyčítají výrobcům, že nepodporují pokrok

Tato skutečnost by teoreticky měla výrobcům mobilů vadit (chtějí prodávat novější mobily), ale vlastně je jim to jedno. Ostatně těžko bude Nokii vadit, že prodala 80 milionů Nokií 3310. Mnohem větší problémy s touto situací ale mají mobilní operátoři. Ti totiž investovali velké peníze do služeb tzv. 2,5. generace (WAP, GPRS, MMS), které využívá jenom minimum zákazníků. Operátoři dokonce začínají vytýkat výrobcům, že stále produkují levné mobily, které nové technologie nepodporují.

Slabší producenti mobilů operátorům v minulosti ustupovali a snažili se nabízet telefony, které vyhovují operátorům, takže ti je zařadí do svých nabídek. Jenže zákazníci tyto mobily nepřijali a výrobci se tak ocitli ve velkých problémech. Začala je totiž válcovat konkurence, jejíž mobily sice nebyly v nabídkách operátorů, ale zato vyhovovaly běžným zákazníkům.

Příchod asijských značek s líbivým designem mobilů, barevnými displeji, polyfonními vyzváněními a okázalým ignorováním rychlých datových přenosů, podpory Javy, MMS a také pro operátory nezajímavého Bluetooth ale i pochybovače mezi výrobci mobilů rychle vyléčil. Jediný, komu zřejmě změna uživatelských preferencí zatím nedošla, je většina mobilních operátorů.

Byla dřív slepice (mobil) nebo vejce (služby)?

Mobilní operátoři se domnívají, že o jejich služby 2,5. generace bude zájem v okamžiku, kdy mezi zákazníky bude dost mobilů, které tyto technologie podporují. Strand Consult ale s odkazem na některé asijské trhy (především Jižní Koreu) upozorňuje, že zákazníky ani nenapadne si kupovat mobil kvůli samotným technologiím, u nichž jim není jasné, co jim přinesou.

Operátoři by měli nejdříve nabídnout použitelné aplikace a dotovat mobily, jinak nevydělají. Nynější strategie jim podle Strandu i jiných analytiků může uškodit. Služby jako jsou multimediální zprávy jsou podle uživatelů drahé a tento názor nezmění ani nářek operátorů, že když už do technologie investovali a moc zákazníků je nepoužívá, tak to zkrátka zaplatit ti, kdo se rozhodli být průkopníky. Jenže v budoucnu budou muset operátoři výrazně zlevnit, jinak o pokročilé služby nebude vůbec zájem. Konkurenční boj ale stlačí ceny na minimum a i když bude služby využívat velká spousta zákazníků (protože už jim nepřijdou drahé), nevydělají operátoři tolik, kolik si možná před rokem představovali.

Dnes vyhrává ten, kdo čeká za bukem

Pro příklad nemusíme chodit příliš daleko. Eurotel a T-Mobile začali nabízet MMS za 10 korun. Ve srovnání s cenami v Evropě je to cena nízká, ale našim uživatelům, zmlsaným levnými textovými zprávami, to přijde hodně. MMS tak používá jen málo lidí. Všeobecně se očekává, že Oskar nabídne MMS velmi levně a přinutí tak zlevnit i Eurotel a T-Mobile.

Ti tak za své prvenství v technologii zaplatí nižšími maržemi a zvýšenými náklady na propagaci, protože budou muset přesvědčit zákazníky, že jsou stejně levní jako Oskar, což půjde velmi těžko. Kdyby od začátku nabídli MMS za příznivější ceny (například za čtyři až pět korun) a zadotovali mobilní telefony, zákazníci by si na multimediální zprávy zvykli už dříve a Oskar by později mohl být jen jako obvykle trošku levnější.

Strand Consult také poukazuje na to, že operátoři velmi často nabízejí technologie, ale chybí jim aplikace. Operátoři zatím nepřesvědčili téměř nikoho, že je strašně cool a in a posílat zprávy s obrázkem. Zato si mohou být jistí, že téměř každý s mobilem s podporou MMS si zkusí poslat MMS jako pohlednici z dovolené. A bude-li s výsledkem po návratu spokojený, udělá to příště znovu.

Zákazníci nechtějí být průkopníky, ale spokojenými uživateli

Při poukazu na situaci v Jižní Koreji Strand Consult říká, že si tam uživatelé mohou v obchodech koupit sadu obsahující předkonfigurovaný mobil pro posílání e-mailů, nebo pro stahování videoklipů, případně pro přístup k internetu. U nás najdete jen krabici polepenou zkratkami jako GPRS, WAP, MMS apod. Ale když přijdete do značkové prodejny operátora a budete chtít mobil pro konkrétní činnost, přinutíte prodavače jen k tomu, že začnou hledat kolegu, na kterého by vás odkázali.

Přitom i u nás by se dalo najít dost praktických aplikací a služeb, které by operátoři mohli prodávat v balíku s mobilem. Rozhodně by se jim to vrátilo na zvýšených tržbách i kdyby museli mobily částečně dotovat. Ovšem skutečně dotovat, ze svého, nikoliv dotaci s aktivačním poplatkem, který způsobí, že mobil je pak v důsledku dražší než u nezávislých prodejců.

Operátoři zkrátka nemohou čekat, že si uživatelé koupí moderní mobil a budou zkoušet, které služby jsou již použitelné a na které si musí počkat, až operátor usoudí, že je již mezi lidmi dost mobilů k tomu, aby takovou službu zpřístupnil a zlidštil. Budou muset tyto služby nejdříve nabídnout a podpořit prodej mobilů.

Nokia by mohla být inspirujícím příkladem

Že je tato cesta správná asi ukazuje i chování Nokie. Tuto společnost nemá ráda velká skupina uživatelů i operátorů. Uživatelům vadí, že přestože vyrábí mobily, které podle nich nic neumí, má je každý druhý (možná by si měli pouze uvědomit, že nejsou středem vesmíru a že každý asi nepotřebuje mít mobil plný funkcí, které nikdy nevyužije). Operátoři zase považují Nokii za arogantní a odtrženou od reality (odmítla jim polepit celý mobil logem operátora, což asijští a menší evropští výrobci udělají bez mrknutí oka).

Jenže Nokia stále zvyšuje svůj podíl na trhu mobilů a daří se jí prodávat mobily, které jsou podle těchto předpokladů neprodejné (má to jen jednu chybu – zákazníkům to nevadí). S podporou GPRS váhala až do okamžiku, kdy si uvědomila, že tímto způsobem může nabízet vlastní mobilní hry a placený obsah a to bez ohledu na křivé pohledy operátorů. Do komunikátoru GPRS nenabídla dosud a letos to ani nehodlá udělat.

Namísto investice do Bluetooth se rozhodla zvýšit marže na mobilech dražších ale bez Bluetooth. A na mobilních hrách se chystá vydělávat nikoliv nálepkami Java na mobilech, ale prodejem zařízení (Nokia 3300 a N-gage), na kterých lze hry skutečně hrát. Kdyby se od Nokie operátoři a jiní výrobci poučili, nemuseli by na ni jenom nadávat, ale výrazně si polepšit. Nokia by navíc v celém mobilním byznysu nevyčnívala, ale byla by jednou z několika silných firem.