Uživatelé Androidu a iPhonu: kdo čte bulvár a kdo jí kuřecí?

S jedním z posledních přišla společnost, která nabízí na portálu Coupons.com slevové kupony. V červenci zkoumala souvislost užití těchto kuponů s tím, co má zákazník za telefon.

Výsledky rozhodně pobaví. Průměrného uživatele Androidu bychom si podle nich měli představit jako mužně vonícího milovníka pořádné vepřové flákoty, trávícího čas raději na webu než s přáteli. Případně ženu, která kromě stejné preference vepřového čte seriózní noviny a miluje domácí ptactvo.

Pánové mající iPhone se jeví trochu zženštilými. Celkově pak uživatelé iPhonu podle výzkumu používají jemné parfémy, preferují kuřecí maso, čtou raději zábavné, bulvární časopisy než noviny, rádi klábosí s přáteli a mezi jejich koníčky často patří akvaristika.

Nedávno jsme psali o výzkumu webové seznamky OkCupid.com, podle kterého mají majitelé iPhonu dvakrát více sexu než průměrný androidista. Ženy, které vlastní chytrý telefon od Apple, prý dokonce předčí muže v počtu sexuálních partnerů.

Společnost iSuppli zase zjišťovala, jak se iphonisté chovají při užívání telefonu. Vyšlo najevo, že zatímco průměrný vlastník jakéhokoliv jiného telefonu ho používá průměrně ze 71,7 procenta k telefonování, uživatel iPhonu jen ze 46,5 procent. Zbytek času tráví na internetu, prohlížením fotografií a videí nebo poslechem hudby.

Další průzkum prováděla firma AdMob. Podle jejích výsledků je Android, narozdíl od iPhonu, více méně mužskou záležitostí. Celých 73 procent jeho uživatelů jsou muži, zatímco u iPhonu je to "jen" 57 procent. Co možná překvapí, že nejstarší sledovaná skupina, 55+, výrazně preferuje iPhone před Androidem, a to v poměru 14 : 8 procentům.

A co budou sledovat příští průzkumy? Zkuste si tipnout v diskusi.