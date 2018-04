Užitečné programy pro mobily Ericsson a Sony Ericsson

Vlastníte-li mobilní telefon Ericsson či Sony Ericsson, možná jste už někdy narazili na internetu na adresu www.christersson.org. Pokud tuhle velmi zajímavou adresu ještě neznáte, možná si ji v souvislosti s níže popisovanými programy na dlouho zapamatujete. Ačkoliv grafická podoba webových stránek Mikaela Christerssona, který je autorem všech v tomto článku uvedených programů a utilit, už asi jednodušší být nemůže, o jeho freewarových aplikacích to zdaleka neplatí. Začnu ale nejprve těmi jednoduššími programy pro konverzi vyzváněcích melodií. Majitelé mobilů Nokia či Siemens rozhodně nemají o kvalitní aplikace na skládání a konverze melodií nouzi, což ale nelze zcela spolehlivě tvrdit i o uživatelích mobilních telefonů Ericsson respektive Sony Ericsson. Je sice pravda, že přímo u Sony Ericsson si můžete stáhnout hned několik více či méně kvalitních aplikací a společně s některými dražšími mobily dostanete některé důležité programy pro komunikaci, zálohování kontaktů, posílání obrázků apod., ovšem kvalitních aplikací je podstatně méně než pro Nokie a Siemensy a mnoha z nich je už staršího data a jejich autoři je dále neaktualizují.

V pořadí prvním programem, který u M. Christerssona najdete, je utilita SendFile na posílání souborů do mobilních telefonů R520/T39/T68 a kompatibilních. Utilitka vyžaduje ke své činnosti přítomnost Mobile Phone Monitoru (MPM), který je součástí programového vybavení uvedených telefonů a můžete si ho zdarma stáhnout přímo u Sony Ericssonu. Utilitka SendImage umí do telefonu poslat libovolný obrázek nebo zvonění přes infraport, rozhraní Bluetooth nebo sériový kabel a nelze předpokládat, že byste ji při používání mobilního telefonu nějak výrazně dokázali využít.

Mnohem zajímavější a užitečnější je další utilitka v podobě konverzního programu Nokia To I-Melody Converter schopného převádět vyzváněcí melodie z formátu Nokia RTTTL do formátu I-Melody pro mobile Ericsson. Ovládání prográmku je pravda trochu primitivní a melodii lze do Nokia To I-Melody Converteru vkládat pouze přes clipboard, v nouzi je ale dobré i to. Program umí upravit také styl vyzvánění, hlasitost, oktávu a několik dalších parametrů včetně názvu ukládaném přímo do daného vyzvánění.

Skládání vyzváněcích melodií umožňuje další z programů Melody Composer. Tentokrát se už jedná o poměrně propracovaný "hudební" software s podporou formátů I-Melody, E-Melody, Melody a RTTTL, čímž současně supluje funkce Nokia To I-Melody Converteru. V preferencích Melody Composeru sice najdete i volbu MIDI, ta je ovšem v současné verzi neaktivní a práce či konverze MIDI skladeb bude patrně funkční až v některé z budoucích verzí programu.

Ke složení jednoduššího i složitějšího vyzvánění rozhodně nebudete potřebovat pro práci s Melody Composerem hudební nadání, důkazem toho je několik mých vlastních celkem úspěšně zbastlených melodií, které ovšem ze strachu před hudebně více nadanými jedinci nelze publikovat :-))). Program umí pracovat jak s délkou not vkládaných klikáním myší přes klasickou klaviaturu nebo pomocí klávesnice a samozřejmě nabízí i jednoduché transpoziční operace a přehrání vytvořené melodie včetně krokování vpřed či vzad. Potřebujete-li si nějaké vyzvánění pouze upravit, můžete ho importovat v jednom ze tří podporovaných formátů, export je pak možný v závislosti na verzích jednotlivých mobilních telefonů a jejich zvukových možnostech.

Dalším užitečným programem je Themes Creator, který doufám ocení všichni majitelé mobilních telefonů Sony Ericsson T68i. Úkolem Themes Creatoru je navrhování a úprava stávajících grafických témat telefonů T68i. Změnit si totiž můžete opravdu skoro všechno, hlavně barvy, pozadí a další grafické segmenty v různých sekcích menu mobilního telefonu. K dispozici přitom máte reálný náhled jednotlivých menu, program lze navíc poměrně snadno lokalizovat i do jiného jazyka (momentálně můžete volit mezi angličtinou a němčinou).

S další utilitkou Phonebook Swap můžete rychle a jednoduše přenášet kontakty mezi různými mobilními telefony Ericsson / Sony Ericsson, v současné době jsou podporovány telefony Ericsson R520, T39, T68m a Sony Ericsson R300, T60d/c/z, T61d/c/z, T62u, T206 a T68i. Kopírování kontaktů v adresáři telefonu probíhá přes clipboard, z disku lze přitom otevírat kontakty ve standardním formátu vCard (přípona VCF). S pomocí utility Phonebook Swap si můžete poněkud zdlouhavě vytvořit i zálohu všech kontaktů v celém telefonním seznamu mobilního telefonu (vizitky vCard lze totiž na disk také ukládat), nevýhodou je ovšem pouze podpora komunikačních portů COM1 až COM4, s vyššími COM porty bohužel pracovat nelze.

Zálohu celého telefonního seznamu a dalších nastavení uložených v paměti mobilního telefonu můžete provést s dalším programem Phone Backup podporujícím mobilní telefony Ericsson R520, T39, T65 a T68. Zálohovat a poté kdykoliv obnovit lze nejen všechny kontakty v telefonním seznamu, ale také údaje v kalendáři, SMS zprávy, WAPové profily,nastavení datových účtů, bookmarky a shortcuts, vyzváněcí profily, tajná čísla a časové údaje. K provozu Phone Backup je opět zapotřebí balík Mobile Phone Monitor, komunikace s telefonem funguje pak v závislosti na nastavení Mobile Phone Monitoru a problémy nečiní programu ani virtuální infraport. Backup celé paměti telefonu lze samozřejmě provádět i s originálním softwarem dodávaným k většině manažerských telefonů Ericsson / Sony Ericsson, Phone Backup je tedy pouze jeho jednodušším freewarovým doplňkem.

A na závěr to nejzajímavější, kterým je co jiného než v úvodu proklamované ovládání Windows a jednotlivých aplikací přímo z mobilního telefonu přes aplikaci Pc Control. Aplikaci lze ve spolupráci s mobilními telefony Ericsson R520, T39 (u kterého bohužel nefunguje v jednom směru pohyb kurzoru), T69m a Sony Ericsson T68i používat jak přes sériový kabel, tak i přes Bluetooth rozhraní (testováno) s porty COM1 až COM16, komunikace přes infračervený port není oficiálně podporována. V preferencích Pc Control si nastavíte devět aplikací pro Windows, které můžete posléze přes mobilní telefon spouštět, nastavit si můžete i automatické připojení k telefonu a rovněž automatické mapování ovládacích kláves v nabízených aplikacích (Outlook, MS Internet Explorer 6, MS Powerpoint, MS Word, Netcaptora WinAmp) a v celém prostředí Windows. Desátou aplikací je WinAmp, s jehož playlisty lze pak přímo pracovat přes jedno z nových menu dostupných na mobilním telefonu po jeho propojení s počítačem přes Pc Control.

Po "připojení" Windows k mobilnímu telefonu s pomocí Pc Control se v menu "Příslušenství" (Accessories) mobilu objeví zbrusu nové menu "Pc Control" obsahující položky "Move Mouse", "Application", "WinAmp" a "About". Význam "About" je jasný, stejně jako položky "Application" spouštějící jednotlivé programy nastavené v preferencích. Po aktivaci "Move Mouse" se objeví okénko s nápisem "Windows" a probíhajícím sliderem, v této fázi je možné přes mobil (joystick, kurzorové klávesy apod.) ovládat kurzor Windows. Aktivací položky "WinAmp" se tato aplikace spustí na pozadí Windows a na displeji mobilního telefonu se objeví aktuální platný playlist WinAmpu a můžete si podle libosti vybírat jednotlivé skladby. V módu "Move Mouse" navíc můžete klávesami mobilního telefonu ovládat nejen kurzor Windows, ale také některé další funkce simulující ovládání systému přes klávesnici. Nápovědu se seznamem jednotlivých kláves pro danou aplikaci získáte stiskem "*" (hvězdička) na mobilu, změnu keymapy můžete provést po stisku "#" (mřížka), o dalších funkcích se dočtete v dokumentaci k programu.

Musím konstatovat, že ovládat kurzor Windows pomocí joysticku na T68 je opravdu zvláštní pocit a možnost vybrat si v menu mobilního telefonu některou ze skladeb v playlistu WinAmpu automaticky spuštěného na pozadí Windows netradiční dojem ještě umocňuje. Praktické využití remote control programu Pc Control je sice přinejmenším sporné, názorně však demonstruje možnosti a schopnosti "modrozubé" technologie ve spolupráci s firmware mobilních telefonů. Pokud máte čas a náladu na experimenty, možná najdete pro Pc Control nějaké smysluplné využití, v opačném případě alespoň víte, co všechno lze s mobilem ovládat.