Na dovolené se můžete seznámit i nespálit

Pro rodinu UV Lens - UV Index Forecasts

Dovolená, ať už v zahraničí, či v Česku je kromě odpočinku také o chytání bronzu. Tato aplikace vám kromě informací o aktuálním UV indexu v místě pobytu s možností zobrazení v desetiminutových intervalech (včetně přehledu hodnot v noci a o následujícím dni) poskytne po nastavení fototypu také informaci o maximální možné délce pobytu na slunci bez rizika spálení kůže. Aplikace navrhne také preventivní opatření, díky nimž lze délku pobytu venku prodloužit. Pamatuje i na opalovací krém - po nastavení faktoru, doby voděodolnosti krému a aktivity, kterou budete vykonávat, poskytne informaci o adekvátní délce pobytu na slunci. Aplikace váš může také upozornit na nutnost opětovného použití opalovacího krému.

Stahujte zde: Android, iOS

Pro rodinu Pohlednice Online

Chcete-li se podělit o zážitky z dovolené, pak nejjednodušším způsobem je sdílení fotografií na sociálních sítích. Ovšem ne každý uživatel chytrého telefonu musí mít nutně na některé z nich založený profil. Zbývá tak klasická cesta - pohlednice. Díky aplikaci České pošty si můžete vytvořit unikátní pohled podle vlastní představy. Stačí jen vybrat šablonu, vzhled, přidat fotky, doplnit pozdrav a adresáta a o zbytek se postará již pošta - váš pozdrav z dovolené vytiskne a doručí. Za zaslání do Česka zaplatíte od 25 do 27 korun (podle velikosti pohledu), po Evropě (mimo ČR) pak od 44 do 46 korun, mimo ni pak vždy o pět korun více. Se zákaznickou kartou České pošty jsou ceny vždy o dvě koruny nižší.

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina První pomoc

Víte, jak reagovat, když u někoho ve vašem okolí propukne astmatický či epileptický záchvat anebo hypoglykemický šok? Umíte správně postupovat u zraněného v bezvědomí či při popáleninách? Kromě stručného přehledu první pomoci v abecedně seřazených situacích poskytne aplikace Českého červeného kříže také informace o urgentní první pomoci v dané situaci, své znalosti si můžete otestovat i v připravených testech. Nevíte, kam volat v případě stavu nouze ve vámi navštívené zemi? I na toto aplikace myslí. Z abecedního seznamu vyberete stát a přímo z aplikace můžete vytočit tísňovou linku. K dispozici máte i důležité výrazy v úředním jazyce daného státu.

Stahujte zde: Android, iOS

Ona YouCam Perfect

Selfie vládnou internetu a dokazuje to i spousta takto pojatých dovolenkových snímků. I na snímku z pláže či od bazénu chce každá žena vypadat k světu. Tato aplikace nabídne nepřeberné možnosti úpravy selfie snímku, a to včetně odstranění váčků pod očima, akné či možnosti aplikovat ruměnec. Kromě množství základních možností úpravy snímku lze vybírat i z množství alternativních, ovšem již placených filtrů. Aplikace si poradí i s hromadnými selfies.

Stahujte zde: Android, iOS

On LiveSport - sportovní výsledky

Dovolená bez přehledu sportovních výsledků by byla například pro fotbalového fanouška pravděpodobně spíše utrpením. Fotbalové výsledky jsou přitom jen jedním z příkladů, aplikace totiž nabízí přehled z téměř 30 sportů a 5 000 soutěží z celého světa. Záběr je opravdu široký, od cyklistiky přes dostihy a florbal až po vodní pólo, šipky či motorsport. A od aktuálních výsledků přes tabulky jednotlivých soutěží až po statistiky. Své si najde každý sportovní fanoušek, který se bez aktuálních informací neobejde.

Stahujte zde: Android, iOS

Děti Minecraft: Pocket Edition

Ať už jde o prohlídky památek, hrátky v přírodě, či řádění ve vlnách, tak děti se všeho jednou nabaží dosytosti. Mobilní verze současného herního fenoménu s náhodně generovaným světem může ratolesti zabavit i při zdlouhavé cestě do dovolenkové destinace. Úkolem hráče je přežít do dalšího dne, takže si musí zajistit během dne jídlo či si vyrobit nástroje potřebné k přežití a v noci se ubránit útokům příšer. Jde přitom o jeden ze dvou základních herních módů, kromě režimu Survival lze volit i Creative, kdy úkolem hráče je vybudovat si díky neomezenému množství prostředků vlastní svět. Počítejte ovšem s prvotní investicí ve výši téměř 200 korun (cena se liší v závislosti na verzi podle operačního systému).

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina Převodník jednotek

Víte, kolik zlatavého moku si dopřejete, když si ve Velké Británii objednáte pintu piva? Či kolik liber jablek musíte koupit, chcete-li jich kilo? Zajímá vás, jakou rychlostí v kilometrech za hodinu jedete na silnici s rychlostním omezením na 55 MPH či jak se máte obléci, když podle předpovědi má být 70 stupňů Fahrenheita? Nejen to, ale i spousty dalších pro nás mnohdy neznámých jednotek pomůže aplikace rychle a snadno přepočítat na používanější jednotky. Neschází samozřejmě ani možnost převodu měn.

Stahujte zde: Android, alternativa pro iOS (bez převodu měn)

On/Ona Alkohol kalkulačka

Když nemusíte ráno brzy vstávat, vybízí to k nočním radovánkám po barech či diskotékách. Ale co ve chvíli, když musíte po prohýřené noci sednout za volant? Orientační dobu, kdy při případné policejní kontrole již nic nenadýcháte, prozradí aplikace podpořená Besipem. Stačí zadat pohlaví, hmotnost a pak již jen doufat, že si při výběru lahodných moků pamatujete vše, co jste během večera vypili. Pamatujte ovšem, že aplikace nemůže být v žádném případě považována za alternativu reálného testu hladiny alkoholu v krvi.

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina Sea Battle 2

Venku prší, auto stávkuje nebo je někdo z rodiny náhle zdravotně indisponován. Důvodů, proč se mohou původní plány změnit, je spousta. Ale jak strávit čas v uzavřené místnosti, aby se děti nezačaly nudit a rodiče z nich nezešíleli? V aplikačních obchodech lze mimo jiných objevit i hry, které zabaví celou rodinu. Poohlédnout se můžete nejen po odpočinkových hrách jako dáma či piškvorky, ale můžete i potrápit mozek u her jako vrhcáby či šachy. V dlouhých chvílích může zabavit i tak triviální hra jako Sea Battle 2, tedy hra známá v našich končinách pod jednoduchým názvem Lodě. Jen s tím rozdílem, že v tomto případě nemusíte hledat čtverečkovaný papír. Hrát můžete ve dvojici (na jednom telefonu či přes bluetooth na dvou přístrojích), se systémovým protihráčem či si zahrát on-line.

Stahujte zde: Android, iOS

On/Ona Badoo - bezplatná seznamka

Poznáváte-li rádi nové lidi, pak by ve vašem mobilu neměla scházet ani internetová seznamka. Ať už cestujete sami a hledáte příjemné chvíle strávené se sobě adekvátním protějškem, anebo se jako pár poohlížíte po společnosti k večernímu posezení na baru, pak si stačí nechat vyhledat lidi v okolí ve zvoleném věkovém rozpětí a na základě sympatií zkontaktovat vybranou osobu.

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina Překladač Google

Říká se, že anglicky se dorozumíte všude. Ovšem i v tomto případě výjimka potvrzuje pravidlo. A nemusíte přitom mířit ani na jiný kontinent. Třeba o Francouzích je známo, jací jsou vlastenci, takže v některých situacích je vám i dokonalá znalost angličtiny k ničemu. Mobilní překladač tak patří mezi nezbytné pomocníky na dovolenou, i kdyby posloužil jen jako pomyslná „mobilní KPZ“.

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina Tripadvisor

Máte hlad, okolí neznáte a nechcete jít do restaurace, o níž nic nevíte? Není nutné vyhlížet kolemjdoucí a požadovat po nich hodnocení daného podniku, v této aplikaci si vhodnou restauraci vyhledáte nejen podle typů jídla či cenového rozpětí, ale řídit se můžete právě i hodnocením osob, které ji v minulosti již navštívily. Stamiliony recenzí a názorů přímo od cestovatelů oceníte také při hledání tipů na aktivity v místě vašeho pobytu a pokud máte možnost a rozhodnete se pobyt si prodloužit, pak jistě také k vyhledání dalšího ubytování. K dispozici máte i plánovač, do něhož si můžete jednoduše přidávat místa, která vás v dané lokalitě zajímají.

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina Windy

Neočekávaná nepřízeň počasí zaručeně zkazí jinak pečlivě naplánovaný dovolenkový den. V mobilu by tak neměla chybět aplikace, díky níž vám změna počasí den nepokazí. Kromě předpovědi počasí pro vaši oblast můžete sledovat například i směr a rychlost větru a dozvíte se třeba i to, které oblasti jsou vzhledem k povětrnostním podmínkám aktuálně vhodné k provozování paraglidingu či kitingu/windsurfingu.

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina Evropský průkaz zdravotního pojištění

Zprvu je nutné upozornit, že tato oficiální aplikace Evropské unie nenahrazuje fyzický průkaz, který pojištěnci vydává zdravotní pojišťovna. Kromě základních informací o průkazu poskytuje návod, kdy a jak jej lze použít, a to v závislosti na vámi vybrané zemi. Podrobné informace o použití průkazu obsahují například údaje o lince tísňového volání v daném státě, co vaše pojištění sjednané u domácí pojišťovny kryje či jak je to v proplácením nákladů při případném ošetření. Nechybí ani možnost zobrazení zdravotnických zařízení, která v dané zemi evropský průkaz zdravotního pojištění akceptují. Pamatujte ovšem, že tento průkaz nenahrazuje cestovní pojištění.

Stahujte zde: Android, iOS

Rodina SketchBook

Relaxovat se dá různě, například i kreslením - ať už běžným, nebo technickým. V takovém případě se ovšem neobejdete bez papíru a tužky, což jsou propriety, které kdysi patřily k důležitým položkám na seznamu věcí nutných k zabalení na dovolenou. Kdo s sebou dnes ovšem bere blok a tužku, natož pastelky? I v tomto případě stačí vhodně zvolená aplikace. SketchBook disponuje deseti volbami výtvarných potřeb od tužky až po fixírku. Samozřejmostí je široká barevná paleta, nechybí možnost zrcadlového kreslení (horizontálního i vertikálního) či až 2500násobného zvětšení pro vytvoření nejjemnějších detailů. Zabaví se nejen děti, ale i technicky zdatnější jedinci. Ti nejnáročnější uživatelé pak mohou přikoupit další rozšiřující funkce, a to již od 5 dolarů (zhruba 110 korun).

Stahujte zde: Android, iOS

Ona Colorfy: Coloring Book for Adults

Pamatuje si na ně snad každý, omalovánky k dětství prostě patřily. To ovšem neznamená, že návrat k nim v pozdějším věku je vnímán jako něco nepatřičného. Omalovánky pro dospělé jsou velmi oblíbené, a to i ve formě mobilní aplikace. Fantazii se meze nekladou, oproti předchozímu případu, kdy je celý výsledek zcela podřízen představivosti dotyčné osoby, se v tomto případě fantazie „smrskává“ pouze na hraní si s barvami. A není potřeba se omezovat pouze na systémové předlohy. Předmět, který chcete vymalovat, si můžete i vyfotit - v takovém případě je ovšem nutné počítat s úskalími v podobě nedostatečných kontur či přítomnosti stínu.

Stahujte zde: Android, iOS

Tip: V případě cesty do zahraničí si aplikace nezapomeňte stáhnout ještě v Česku. Je pravda, že v unijních státech (plus Norsko, Island, Lichtenštejnsko) platíte (nejen) za data stejně jako doma, ale proč je zbytečně čerpat na stažení aplikací. Navíc ne všechny dovolenkové destinace se nacházejí v Evropské unii, stahování v ostatních státech, a to i včetně například Švýcarska, se tak může v případě využití mobilních dat poměrně prodražit.