Užijte si sněhové radovánky i s chřipkou v posteli

Za okny je vidět jen sněhem pokrytá krajina a teploměr ukazuje před teplotou to ošklivé znaménko mínus.

Vyjít bez patřičné výbavy z domu se podobá sebevraždě v podobě chřipkové virózy. Pod peřinou a s hrnkem horkého čaje pak můžete užít zimních radovánek v klidu a teplu domova, a na mobilním telefonu.

SnowWar

Koulovačka byla vždycky dobrou zábavou. Pokud tedy nedošlo k nějakému menšímu zranění, nebo zásahu rodičů. Dostat kusem ledu do ucha se přeci jenom většině lidem nelíbí. Na telefonu však žádné rodiče nemáte a zaručeně se vám nestane nic, kromě napuchlých palců od hraní.

Nejprve se připravíte na bitvu postavením hradeb nebo katapultů a pak začnou chodit nepřátelé, zprvu jsou to jen malé děti, ale s přibývajícím časem začnou chodit i jejich starší (a hlavně větší) sourozenci.

Hra nemá prakticky žádný příběh a jediným úkolem je trefit cokoliv živého, ale přesto nostalgická atmosféra dělá své, takže zábava je zaručena.

BoxIt Xmas

Běžná verze BoxItu je mobilním klonem jedné z prvních her vůbec, Sokobanu. Pro ty, co Sokoban neznají, cílem hry je posouvání krabic na určené místo. Jediné co se v Xmas změnilo jsou přesouvané předměty a Santova čepice na hlavě hlavního hrdiny.

Grafické zpracování je průměrné, ale poznáte, co má postavička na sobě, co je dárek a co je plošinka. Žádné zázraky ale neočekávejte. Pokud si však chcete namáhat mozek i jinými věcmi, než jen cukrovím a úklidem, neuděláte zakoupením chybu.

Yetisports 7

Na světe je sice již osmý díl této série. V tomto se Yetti přestěhoval do džungle, kde není sníh. Proto se do zimního výběru příliš nehodí. Co rozesmutní některé příznivce tohoto bílého chlupáče, je fakt že nebudete nijak trýznit tučňáky.

Hra je totiž jeden velký závod s těmito klasickými obyvateli Arktidy. Yetti si totiž koupil snowboard a jeho přátelé ho vyzvali na rychlostní závod ve sjezdu. Kdo bude první dole, vyhrává. Sice se může zdát, že oproti svým soupeřům máte k dobru podporu fyzikálních zákonů, ale ve výsledku to není až taková výhoda. Na rozdíl od nich totiž musíte uhýbat překážkám, nebo skákat ze skokánků.

Od her s tímto názvem už nečekáme nic jiného, než dobrou zábavu. Sedmý díl se však po chvíli ohraje a možná se rádi vrátíte k odpalování tučňáků v minulých dílech.

Playman Winter Games 3D

Druhé pokračování zimních klání střapatého mužíka se změnilo jenom v jedné věci. Ta je však o to viditelnější. Grafika je totiž kompletně ve 3D. Při prvním pohledu na obrázky kroutil většina lidí hlavou a mumlala něco o Symbian verzi, ale Mr.Goodliving splnil sliby, takže to, co vidíte, je doopravdy Java.

Čtyři disciplíny naopak zůstaly. Sjezd, skoky na lyžích, biatlon a sáňky. To jsou disciplíny, které musíte spolu s Playmanem absolvovat, abyste mohli své jméno zapsat na listinu nejlepších, nebo vytvořit nový světový rekord.

Hra má však tak vysoké nároky na hardware telefonu, že ji v současné době spustíte na novějších a výkonnějších telefonech. Těmi jsou Sony Ericssony od modelu K750i a Nokie od 6230i. Pokud nejste šťastným majitelem některého z nich, musíte se tedy spokojit s prvním dílem.

Turbo Camels Xmas Special

Nejdou vám dohromady velbloudi a Vánoce? Nebo dokonce dromedár a sníh? Pánům ze studia Mr.Godliving zjevně ano, takže přestrojili tradiční Turbo Camels do vánočního kabátku. Jezdcům nasadili červené čepice, zvířatům sobí parohy a uspořádali závod.

Na startu stojí sedm tropických závodníků (na jednom z nich sedí sám Santa Claus), kteří před sebou mají devět tratí a vítěz může být jen jeden z nich. Aby získali cennou trofej, nezaleknou se jezdci žádné špatnosti. Když oni nehrají fér, vám nezbývá nic jiného, než porušovat pravidla také.

Turbo Camels Xmas Special je rozhodně dobrým způsobem jak se připravit na tradiční závod k vánočnímu stromečku.