Užijte si hudbu bez drátů - test headsetu KJ-H250

Bluetooth sluchátka jsou pro mnoho uživatelů mobilních telefonů nepostradatelným příslušenstvím, a tak se výrobci snaží obohacovat trh stále novými modely. Také hudební funkce využívá na svém mobilním telefonu stále více lidí. A právě pro ně je určen stereo Bluetooth headset KJ-H250.

Nejde však o klasické bezdrátové sluchátko, které se upevňuje sponou za ucho. KJ-H250 je na první pohled k nerozeznání od klasických sluchátek s týlním mostem. Brzy ovšem zjistíte, že podstatný rozdíl tu je. Marně budete hledat kabeláž, headset komunikuje s mobilním telefonem, PDA, nebo nebo počítačem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

Konstrukce a design

Vzhled se nese v duchu tradičních tvarů sluchátek s týlním mostem. Samotná sluchátka s rozměry 145 x 123 x 69 mm však nejsou na první pohled designově zajímavá, příliš nepomůže ani lesklá boční plocha se stříbrnými hvězdičkami, která spíše některé zájemce odradí. Tělo sluchátek je vyrobeno z šedivého matného plastu, který je na vnitřní a horní části, vnější kryt je potom tmavě stříbrného provedení.

Na každém z dvojice sluchátek najdeme tři ovládací prvky. Hlavní multifunkční tlačítko, které slouží k ovládání hovoru a uvedení zařízení do provozu, se nachází na levém sluchátku uprostřed lesklé černé plochy. Najdeme na něm logo telefonu, pod kterým se nachází informační dioda. Po obvodu levého sluchátka potom najdeme tlačítka pro ovládání hlasitosti, která však mají poměrně tuhý stisk.

Zatímco levé sluchátko slouží především k ovládání hovoru, pravé je pak vyhrazeno ovládání hudebních funkcí. Na stejném místě, jako multifunkční tlačítko na levém sluchátku, se zde usídlilo hudební tlačítko, které umožní pozastavení, spuštění, či úplné ukončení právě přehrávaného hudebního souboru. Po obvodu pak najdeme dvojici tlačítek určených pro posun ve skladbách. Opět si musíme postěžovat na velmi tuhý stisk, který je však poměrně jistý, doprovázený zřetelným cvaknutím.

Zadní strana sluchátka je pak vyhrazena konektoru pro nabíječku, který se velmi podobá novějším typů konektorů Nokia, je však o něco delší. Příjemným překvapením je také přítomnost klasického mini USB konektoru, a tak můžete sluchátko jednoduše nabíjet pomocí USB kabelu přes počítač.

Obě sluchátka jsou spojena týlním mostem, který je sice velmi pružný, ovšem ne tak dobře tvarovaný. Držení je sice na velmi slušné úrovni, ale v místě uší je most natočen až příliš směrem k hlavě, a tak velmi nepříjemně tlačí. Někdo si na to možná zvykne, jinému to ani nepřijde. Raději ovšem doporučujeme tyto sluchátka před koupí vyzkoušet.

Ovládání, hovor a poslech hudby

Spárování s telefonem proběhlo hladce a bez sebemenších problémů. Headset stačí dle návodu nastavit do párovacího režimu, což je ale velmi snadné. Při dalším použití si již telefon zařízení najde automaticky. Jsou podporovány standardy Handsfree i Headset, a tak pro telefonování můžete sluchátka použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth. Pro poslech hudby ve stereu je ovšem nutné, aby telefon podporoval stereo bluetooth profil A2DP.

Ovládání headsetu není složité a nebudete s ním mít větší problémy. Po zapnutí hlavním tlačítkem, které je umístěno na levém sluchátku, se rozbliká modrá dioda na sluchátku druhém a ozve se také mírný tón. Změna hlasitosti se provádí na boční straně dvojicí tlačítek, na jejichž stisk jsme si již postěžovali. O dosažení krajní úrovně zesílení vás však neinformuje žádný tón a ani rozsah zesílení není největší. Obě tlačítka však mají velmi výraznou profilaci, a tak s nalezením toho správného nebudete mít žádné problémy.

Zvuková reprodukce je ovšem na slušné úrovni, srovnatelná s klasickými týlními sluchátky v cenové kategorii kolem tisíce korun. Komu vyhovuje o něco více basů, bude s headsetem spokojen. Převaha basů ale není nijak dominantní, celkově je reprodukce poměrně vyvážená.

Při testování dosahu od telefonu si nás ale sluchátka příliš nezískala. Zatímco některé modely pokoří bez problémů teoretickou hranici deseti metrů a potíže jim nedělají ani zdi, sluchátko od Motoroly zvládlo vzdálenost poloviční. Aby byl zvuk stále srozumitelný a bez praskání, mohli jsme s ním dojít na vzdálenost necelých pěti metrů. Nevýhodou je také větší vzdálenost mikrofonu od úst. To se projevilo především při okolním hluku, kdy jsme byli nuceni mírně tlačit na hlasivky.

Co říci závěrem

Bezdrátový stereo headset KJ-H250 nás oslovil především cenou. Ke kvalitě reprodukce nemáme větší výhrady, zde nás tento model příjemně překvapil. Horší zpracování tlačítek a jejich tuhý stisk bychom klidně přešli, ovšem velmi špatně tvarovaný týlní most by mohl být pro někoho důvodem, proč si tento headset nepořídit.

Pro své rozměry 145 x 123 x 69 mm a hmotnost 90g zřejmě nezaujme zájemce o miniaturní pecková sluchátka, pro ně je ovšem určen jiný model, jehož test vám přineseme v příštím týdnu. Pro úplnost ještě dodejme, že cena tohoto headsetu bude mít na pultech obchodníků hodnotu 1 790 korun.