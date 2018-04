Už znáte Casio Pocket Viewer 750?

Značku Casio má většina z nás spojenou s kalkulačkami nebo digitálními diáři. Dnes nám však nabízí již podstatně víc. Co konkrétně?

Už jsem měl tu čest pracovat s Pocket Viewerem od firmy Casio, ale model Pocket Viewer 750 je něco nového. Jak přístroj vypadá?

Je celý tmavě modrý a obrazovku o rozměrech 160 x 160 chrání kryt, který se odklápí až úplně na zadní stranu aparátu. Na levé straně je ovládací prvek, který umožní palcem levé ruky ovládat PV. Je to jenom omezené ovládání, kterým lze vstoupit do nabídky a listovat v ní nahoru i dolů. Pro plnohodnotné ovládání je na pravé straně umístěno dotykové pero. V dolní části pak najdeme infra rozhraní. Ve spodu přístroje je konektor, který slouží pro přenos dat v tzv. kolébce. Na zadní straně uvidíme tlačítko reset, které maže veškerá data a uvádí přístroj do výchozího nastavení. Přepínač s popisem Replace batteries a Normal operation umožní otevření bateriového krytu. Zde jsou použity dva kusy typy AAA. Přístroj je vybaven pamětí flash, takže uchová data i při vybití baterií. Odpadá tedy nutnost použití záložní baterie, jak tomu bylo zvykem u starších přístrojů Casio.



V balení je ještě kolébka pro přenos dat, instalační CD-ROM a manuály. V době testování jsem měl k dispozici pouze anglický, český byl v tisku. Po odklopení krytu a po zapnutí přístroje se nejdříve zobrazí úvodní obrazovka, kde je nutné nakalibrovat displej. V rozích postupně ťukneme na záměrné kříže a pak už je možno pracovat. Doporučuje se nastavit kontrast displeje, datum, čas, pásmo a jazyk, ve kterém s námi bude přístroj komunikovat. Čeština je podporována. V dolní části displeje se nacházejí ikony pro rychlý přístup do některých režimů. Ikona menu zobrazí všechny režimy. Jsou to kalendář, kontakty, poznámky, výdaje, pošta, konverze měn, hry a přepnutí do tajné oblasti. Chybí ještě memo, které je dostupné pouze v dolní části.

Pokud ťukneme na ikonu light, displej se podsvítí na dobu patnácti sekund. Pro vypnutí přístroje se používá ikona off. Po jejím stisku se na displeji objeví spící PV-750 a pak displej zhasne. Jinak si můžeme nastavit dobu, po které se vypne sám. Standardně je to šest minut (1,3,6 minut).

Režimy

Umožní zobrazovat plánované události v jedno, dvou či tříměsíčním náhledu. Dále je zde denní a týdenní náhled, případně si můžeme zobrazit seznam úkolů či připomínky. Zadávání údajů je příjemné. V dolní části se objeví buď soft klávesnice, nebo časová osa, na které můžeme zadat začátek a konec akce nebo alarm. Pokud píšeme text akce, tak systém reaguje stylem autotextu, kdy nabízí podobná slova. Při napsání slova "na" se v dolní části zobrazí slova podobná (nakupovat, narozeniny), takže se psaní urychlí. Pokud si chceme rychle něco vypočítat, je k dispozici kalkulačka. Výsledek je možno nakopírovat do schránky a vložit na patřičné místo. Ikona s hodinami na pozici kurzoru vkládá aktuální datum a čas. Režim kalendář je výborně propracovaný a bude asi využíván nejvíce. Alespoň u mě tomu tak bylo.

Kontakty jsou řazeny abecedně a lze je ukládat do různých kategorií. Výrobce připravil osobní a pracovní, ovšem k dispozici jsou další tři oblasti, které si můžeme libovolně pojmenovat. Velice příjemná je sekce poslední, kde se zobrazí položky, se kterými se naposledy pracovalo. K dispozici jsou i funkce telefonní seznam a SIM, takže provázanost s mobilním telefonem se projeví i zde. V manuálu je ovšem uvedeno pět sekcí, které si můžeme libovolně přejmenovat. Zde je to ale jinak. K přejmenování jsou pouze tři a dvě jsou již použité pro data z telefonu a ze SIM karty.

Jsou dvojího druhu. Buď memo (2048 znaků), kde pomocí soft klávesnice lze zapisovat, nebo quick memo, kdy si můžeme nakreslit třeba plánek nějaké oblasti. Tady se samozřejmě projeví absence klávesnice, ale je to věc zvyku. Po krátkém zácviku už můžeme psát poměrně rychle. Kreslící program se podobá malování z Windows. Obrázky lze ukládat do tří oblastí. V horní části je panel nástrojů, ze kterého vybíráme tloušťku čáry, gumu, typ kreslení (od ruky, obdélník, přímka), barvu (černá, šedivá) a zrušení poslední akce (undo). Kreslený obrázek je možno stiskem tlačítka A připojit do pošty. Psaná poznámka se nedá přímo připojit, to lze pouze pomocí schránky.

Někdy mám pocit, že tento režim je nejdůležitější. Každou chvíli se zbavuji peněz a najednou je kapsa prázdná. Každý výdaj se zařadí do kalendáře, nadefinujeme typ platby (platební karta, hotovost,..), typ výdaje (benzín, jídlo, parkovné,...) a detailnější popis. Po určité době stiskneme tlačítko suma a přístroj nám řekne, kde ty prachy jsou. Leckdo ale zná odpověď předem.

Tak tenhle režim se mi líbil ze všeho nejvíc. I tady je patrná provázanost celého systému. V testu jsem použil telefony Nokia 7110, 6210, 6150, z toho ten poslední si s PV-750 nerozuměl. Telefon stačilo přiblížit, aktivovat infra port a už to šlapalo jako hodinky. Natáhnout telefony ze SIM karty i z telefonu do PV, odeslat a přijímat SMS. Pro práci s elektronickou poštou jsou k dispozici čtyři profily. Nastavit si můžeme ale jen tři, protože ten čtvrtý je vyhrazen pro práci v režimu SMS. SMS centrum nastavovat nemusíme, to se bere z karty. Při nastavování pošty je nezbytné zadat věci, které se týkají vlastností účtu. Telefonní číslo, jméno, heslo, elektronickou adresu, POP a SMTP server. Je tu dotaz i na primární a sekundární DNS. Tady jsem chvíli tápal. Pokud DNS nezadáme, ke spojení s poštovním serverem nedojde. Chybová hláška je trochu matoucí, protože se na obrazovce objeví: "chybné jméno či heslo". Nelze bohužel přijímat poštu s přílohami (pouze byla-li vytvořena v PV). Při psaní zprávy nebo SMS můžeme využívat záznamy z režimu kontakty.

V tomto režimu je zastoupeno 12 měn včetně Eura. K čemu tento režim slouží, není nutné popisovat.

Jak tomu už bývá u PV, jsou dvě. Klasický Solitaire a třináctka. Ve volném čase si můžeme spustit hru, ale kartičky jsou poměrně malé a samozřejmě nebarevné. Tady se asi nejvíce projeví kvalita displeje. Je dobře čitelný jen za silného osvětlení, jinak si musíme podsvítit. Tím se zase vybíjí baterie.

Přenos dat

Přenos dat se uskutečňuje pomocí kolébky. Stačí nainstalovat přiložený software, zapojit kabel a buď z kolébky tlačítkem START, nebo z počítače zahájit přenos. Pokud inicializujeme přenos z PC, zahájí se i tehdy, je-li PV-750 vypnutý.

Pro synchronizaci s programem Outlook je nutné z internetu stáhnout program Enterprise Harmony 99. Oblast je ale chráněná heslem a je nezbytné zadat posledních šest čísel čárového kódu z krabice. Pak se download rozjede.

Program PC Sync je určen pro platformy Windows 2000/9x/NT/Workstation 4. Instalace je jednoduchá. Na CD sice nebyl autorun, ale stačilo spustit SETUP a vše už probíhalo bez problémů. Po instalaci je nutné zadat typ zařízení a komunikační port. Program je kompletně v češtině a je, hlavně v režimu kalendáře, hodně podobný Outlooku.

Zajímavá je také utilitka Quick copy, která se po instalaci objeví na hlavním panelu. Používá se ke kopírování do režimu memo pomocí schránky. Délka textu je omezena na 2048 znaků. Postupujeme takto: označit text, CTRL-C, dvojitě poklepat na ikonu QC a už se odesílá. Je to opravdu rychlovka. Přece jenom jsem objevil jeden zádrhel. Soft jsem testoval ve Windows-NT 4 Workstation (servis pack 5). Na COM 1 byl modem, na COM 2 PV-750. Nejdříve jsem musel navázat modemové připojení a pak nahodit PC Sync, jinak modem nešel rozběhnout. Asi nějaká kolize na portech. Windows 9x šlapaly bez problémů.

Manuál

Jak už jsem se zmínil na začátku, k dispozici jsem měl pouze manuál anglický. Ten je přehledný s množstvím obrázků, takže by v nouzi mohl nahradit i český. Nepatrné nedostatky ze sekce kontakty jistě budou v přeloženém odstraněny. V balení byly ještě dva. Arabský, který je psán pozpátku, a japonský. Tam jsem si ovšem moc nepočetl.

Parametry

Paměť 2 MB Displej 160x160, mono Napájení 2x baterie typu AAA (LR03) Životnost 160 hodin / 80 hodin (při podsvícení) Rozměry 15,6 mm (výška) x 81,5 mm(šířka) 128 mm (délka) Hmotnost cca 145 g (včetně baterií) Irda verze 1.2

Závěr

Cena výrobku je 9990 korun s DPH. To se mi zdá poměrně dost, zvláště, když budu porovnávat například s Palmpilotem, kde jsou ceny nižší. Přístroj je kompletně počeštěn, velice pěkně je propracován režim kalendář a nádherné quick copy. Elektronická pošta je věc, kterou jistě využijeme. Pro rychlejší psaní SMS a archivaci je také ideální. Ovšem telefon s infraportem je stále ještě drahá hračka. Kdo je v terénu a mailuje, ten jistě uvítá nabídku firmy Casio. Při slabším osvětlení je displej špatně čitelný a mnohdy ani podsvícení nic nevyřeší. Naopak do PV lze dohrávat další aplikace, které jsou dostupné na firemních stránkách firmy Casio, případně je vytvářet pomocí SDK, který je k nalezení tamtéž. To se mi líbí a přes některé nedostatky se jedná o kvalitní věcičku. Mě se zamlouvá. A jak vám?

Přístroj PV-750 zapůjčila firma FAST PrahaMobilní telefony zapůjčila firma Skip-mobil PardubiceDěkujeme