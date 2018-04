Už žádné zmeškané hovory – počeštěný „číňan“ se dvěma SIM

Co do počtu SIM karet na 100 obyvatel jsou Češi na evropské a zřejmě i světové špičce. I když odpočítáme SIM karty umístěné v různých zabezpečovacích zařízeních a dalších průmyslových aplikacích, pořád nám vychází, že nezanedbatelná část majitelů mobilů musí mít více než jednu SIM kartu. Důvodem může být třeba snaha ušetřit za volání a kombinovat tak nabídky různých operátorů. Hodně lidí si zase chce zachovat své soukromé číslo v okamžiku, kdy dostanou služební telefon.

Problém je, jak zajistit, aby obě (nebo dokonce více) SIM karty fungovaly. Nejjednodušším řešením je samozřejmě nosit více mobilních telefonů, to ale nemusí každému vyhovovat. Pamětníci začátků mobilní komunikace si možná vzpomenou na různé redukce, umožňující do telefonu dát dvě (nebo i tři) SIM karty. Dokonce se krátce na českém trhu objevil i jeden Benefon, který měl dva sloty pro SIM integrovány. V obou případech byla ale vždy aktivní jen jedna SIM karta a přepínání se obvykle dělo vypnutím a zapnutím telefonu.

Tím byl sice vyřešen problém, jak si snadno zavolat z kterékoli z karet, nicméně na jednu z nich se vždy nedalo dovolat. Což byl problém, protože právě to je často důvod, proč lidé nosí dva telefony. Jistě, existuje možnost si hovory přesměrovat, ale ta se může – pokud vám bude volat hodně lidí – pěkně prodražit. Nakonec jsme se tedy telefonů na dvě SIM karty dočkali až nyní, když už se zdálo, že většina uživatelů se se dvěma telefony smířila.

První telefon se dvěma SIM Benefon Twin+, ten je ale uměl jen přepínat. A dva zástupci čínské provenience - Mivvy Dual a Noria T688

Není to ale zase až takové překvapení, výrobní ceny mobilních telefonů rychle klesají a zejména čínští výrobci dokážou vyrobit mobilní telefon doslova za pár dolarů. Další GSM část umožňující mít aktivní i druhou SIM kartu celý přístroj nijak zvlášť neprodraží. Pěkným příkladem může být právě recenzovaný TES TE558. Pod tímto názvem se přístroj prodává na českém trhu. My jsme k recenzi dostali ještě předprodejní verzi, která nese logo Hantel (můžete si ho všimnout na fotkách). Finální produkt už ho ale mít nebude a ponese logo českého dovozce, tedy společnosti Top Electronic Systems. Stejná společnost stojí i za lokalizací telefonu.

Vzhled a konstrukce

Na první pohled připomene TES TE558 zástupce šestkové řady nokií, mně osobně se okamžitě vybavila noria, kterou jsme testovali před nějakým časem. Ostatně s tímhle telefonem toho má TE558 tolik společného, že bychom si troufli tipovat na společnou výrobní linku. Ačkoli hned na úvod se sluší říct, že TES TE558 na nás udělal mnohem lepší dojem.

Velmi příjemným překvapením pro nás bylo hlavně dílenské zpracování, které bývá u čínských telefonů všelijaké. V tomto případě ale není prakticky co vyčítat, všechny díly telefonu k sobě dobře doléhají, telefon nevrže a zadní kryt drží pevně na svém místě. Telefon je orámován kovovým proužkem a kovovým plátkem je překryt i vršek krytu baterie. Je to nejen docela praktické, ale i poměrně efektní.

Telefon opravdu nevypadá úplně špatně a dva nezávislé GSM moduly se nijak negativně neodrazily ani na rozměrech telefonu – ty se totiž nijak výrazně neodlišují od průměru trhu (110 x 50 x 20 mm), snad jen váha 108 gramů je o něco více, než bývá v poslední době obvyklé. Ale zase až taková výjimka to není, stejně váží například Nokie N95.

Displej a klávesnice

Podobně jako již zmíněná noria, i TES TE558 nabízí kromě klasického ovládání pomocí klávesnice i poměrně velký dotykový displej. Ten je aktivní (TFT), zvládne 262 tisíc barev a je poměrně jasný a kontrastní. Na velikost displeje (2,6“) je ale podporované rozlišení 126 x 220 bodů poměrně málo. I když při práci s telefonem si toho prakticky nevšimnete, ikonky menu vypadají hladké a celé menu působí poměrně přehledným a příjemným dojmem.

Naštěstí jsme se dočkali evropsky uhlazeného menu, s typickým rozložením 4 x 3 ikony. Také položky menu jsou rozloženy poměrně logicky, takže vás nečeká bloudění menu, abyste našli některou položku. Na rozdíl od norie je menu počeštěno, tedy alespoň ve většině případů – občas se (jak si možná všimnete na fotkách) v menu objeví některé položky v angličtině, může to být ale problém předprodejní verze, kterou máme k dispozici.

Ve stand-by režimu jsou k dispozici čtyři softwarové odkazy při spodním okraji displeje. Těsně nad nimi – trochu nezvykle v dolní části displeje – se nachází také informace o sítích, do kterých je telefon přihlášen. Pod displejem se pak nachází ještě dotyková ploška s pěticí odkazů, které fungují, ať jste v menu telefonu kdekoli – základní menu, telefonní seznam, psaní SMS, fotoaparát a videopřehrávač.

Alfanumerická klávesnice ničím nevybočuje, klávesy jsou dostatečně velké a píše se na nich poměrně pohodlně i lidem se silnějšími prsty. Zajímavostí je zdvojení červené a zelené klávesy. Přitom smysl má zřejmě zdvojení jen zelených kláves - větší voláte ze SIM karty A, menší ze SIM B. Specialitou čínských telefonů je přesunutí trojice kláves 0, * a # z posledního řádku do pravého sloupce. Asi si na to budete muset trochu zvyknout, ale není to zase až takový problém.

Další zvláštností tohoto přístroje je hardwarové šoupátko na aktivaci ekonomického režimu. To se nachází na pravém boku telefonu. Ekonomický režim sníží intenzitu podsvícení displeje, což se může hodit nejen pro šetření baterie, ale třeba i v úplné tmě, kdy může být ostře svítící displej nepříjemný.

Baterie

Ono totiž upřímně řečeno, v případě telefonu TES TE558 zase mnoho důvodů k usilovnému šetření energií mít nebudete. Ačkoli to u telefonů s aktivním displejem není úplně zvykem, vydrží opravdu hodně dlouho. Podle specifikací výrobce by to mělo být asi 10 hodin hovoru či 16 dní v režimu stand-by. I když, jak už to bývá, těchto hodnot se vám asi dosáhnout nepodaří, telefon bez problémů vydržel při průměrném zatížení zhruba týden, což považujeme za vynikající výsledek.

Lví podíl na tom má jistě Li-Ion baterie s kapacitou 2 800 mAh, což je, pro ilustraci, více než dvojnásobná kapacita, než má baterie dodávaná k Nokii N95 8 GB (1 200 mAh). Navíc dovozce dodává k telefonu baterie dokonce dvě. Takže pokud si je obě nabijete, můžete s tímhle telefonem klidně vyrazit na dvoutýdenní dovolenou bez nabíječky. A to se úplně často nestává!

Telefonování a zprávy

Konečně se dostáváme k tomu, čím by si nás TES TE558 chtěl získat asi nejvíc – k práci se dvěma SIM kartami. Jak už jsme prozradili na začátku, obě karty jsou aktivní. Telefon s oběma pracuje velmi korektně. Pokud na jedné kartě zrovna probíhá hovor, telefon jemným pípnutím oznámí, že vám někdo volá i na druhou kartu. Bez problémů dorazí i SMS zprávy na obě čísla. Přitom lze ale SIM kartu B zcela vypnout, takže se vám na ni nikdo nedovolá. To se může hodit třeba v okamžiku, kdy nechcete být večer rušeni hovory na pracovní číslo.

Pokud voláte, můžete se rozhodnout, ze které z karet hovor uskutečníte. Stejně tak je tomu u SMS. Docela příjemné je, že jakmile začnete v klidovém stavu vytáčet telefonní číslo, přístroj automaticky aktivuje i softwarovou klávesnici na displeji. Právě na ní se pak dá snadno zvolit SIM karta, ze které budete volat. Kontakty v telefonu jsou společné pro obě SIM karty. Telefon pojme celkem 500 kontaktů. Každý může mít kromě jména až 4 telefonní čísla, e-mail, název společnosti, narozeniny. Ke kontaktu si můžete přidat obrázek, vyzvánění, ale také – což není úplně obvyklé – dokonce i video.

Do paměti telefonu se vejde i 130 SMS zpráv. Zprávy lze psát klasickým způsobem na alfanumerické klávesnici. Pokud vám to ale bude vyhovovat více, k dispozici je i softwarová QWERTY klávesnice a nechybí ani rozpoznávání psaného textu. Stačí si tedy vybrat podle libosti. Bohužel chybí podpora slovníku T9. Kromě SMS telefon zvládne také MMS, chybí ale aspoň základní e-mailový klient. To se dá ale snadno vyřešit pomocí Javového GMailu.

Data a organizace

Asi není třeba si zastírat, že TE558 není zrovna manažerský telefon. Nechybí sice kalendář, ale ten stačí jen pro základní plánování času. Dovoluje sice nastavit opakování, připomenutí i dobu trvání události, ale pro popis je pouze 35 znaků, což je opravdu málo. Nechybí ani úkoly a grafická aplikace světový čas. Naopak poměrně propracované jsou budíky – lze jich nastavit až 5 nezávisle na sobě a nechybí ani podpora opakování nebo zvonění jen ve vybrané dny.

V základní výbavě telefonu najdeme i USB kabel. Přes ten se telefon i dobíjí. Jako příjemný bonus je potom univerzální USB nabíječka, jde v podstatě jen o redukci z 240 V na USB kabel. Takže ji můžete úplně klidně používat i pro nabíjení dalších přístrojů, tedy samozřejmě kromě nokií. Jak nám nedávno vysvětlili vývojáři Nokie, USB bylo (tedy podle nich) standardizováno teprve nedávno, a proto se nabíjení přes USB teprve připravuje. Ale to jsem trochu odbočil.

Telefon je vybaven slotem pro MicroSD kartu, součástí dodávky je karta s kapacitou 256 MB. Pokud budete chtít více využívat multimediální funkce telefonu, bude zřejmě potřeba přikoupit si větší kapacitu. Ale to při dnešních cenách paměťových karet rozhodně není problém. Telefon podporuje režim Mass-Storage, takže po připojení k počítači se karta chová jako disková jednotka. To usnadňuje kopírování obsahu z a do počítače.

Pro připojení k počítači i dalším periferiím nabídne TE558 také Bluetooth, včetně podpory Stereo Bluetooth profilu (A2DP) nebo FTP přes Bluetooth. Pokud jde o připojení k mobilním datům, je telefon poměrně skoupý – nabídne jen GPRS Class 12. Vestavěný prohlížeč si poradí s WAP stránkami a s formátem HTML, takže žádné velké surfování po běžných stránkách nečekejte.

Zábava

Jestli není TES TE558 zrovna silný v kramflecích jako manažer, rozhodně se neztratí v zábavní oblasti. Kromě už zmíněné podpory Javy nabídne i dvě sice poměrně jednoduché, ale o to zábavnější hry. Prohlížeč obrázků je hodně jednoduchý. Co si naopak zaslouží vaši pozornost, je přehrávač hudby, který nabídne poměrně slušný komfort. Navíc vestavěné reproduktory na zadní straně telefonu jsou hodně hlasité, takže pokud si zapomenete sluchátka (pokud přežijete přece jen horší kresbu hudby, nejde opravdu o hi-fi), můžete udělat okolí slušnou diskotéku.

Když už jsme u hudby, v menu telefonu najdete i nástroj umožňující složit si vlastní hudbu. Melodie se přitom zadává přímo pomocí notové osnovy, takže si klidně můžete přepsat nějakou svou oblíbenou skladbu ze zpěvníku. Ačkoli vzhledem k tomu, že telefon podporuje i vyzvánění ve formátu MP3, k tomu asi nebudete mít mnoho důvodů.

Telefon umí i nahrávat video ve formátech MPEG4 a 3GPP. Délka záznamu je omezena pouze dostupnou pamětí. Musíme ale přiznat, že kvalita videa není nijak zvlášť vysoká. Na druhou stranu, pokud telefon připojíte k počítači přes kabel, může telefon fungovat i jako webová kamera. Pro to je kvalita videa dostatečná. Naopak poměrně příjemně nás překvapil vestavěný videopřehrávač, který si poradí i s formátem MP4. Filmy na telefonu sice nevypadají tak dokonale jako na N95 8 GB, ale i tak se dá na telefon (v nouzi) dívat.

Nepříliš často vídaným doplňkem je také čtečka elektronických knih. Samozřejmě existují čtečky pro většinu telefonů s operačním systémem, ale v telefonech bez něj nebývají tak často. Přitom o elektronické knihy je mezi uživateli stále větší zájem, je to možná předzvěst nového trendu.

Pozornějšímu čtenáři už určitě došlo, že ve výbavě telefonu nechybí ani fotoaparát. Ten má telefon dokonce dva – oba mají rozlišení 1,3 Mpx. Jeden je umístěn klasicky na zadní straně, druhý na přední nad displejem. Na tomhle místě jsme obvykle zvyklí hledat kameru pro videohovory, ale TES TE558 nepodporuje sítě 3G, takže videohovory od něj čekat nelze. Přední kameru lze využít v režimu web kamery a také pro focení. Foťáku ale chybí autofokus a celkově nejsou fotky z telefonu příliš kvalitní. Podání barev není úplně věrné a obrázkům celkově chybí detailnější kresba a ostrost.

