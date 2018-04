Už žádné zatajování. Ve smlouvě s operátorem bude více informací

Novela má za úkol především implementovat evropský regulační rámec pro informační technologie. A to se zpožděním, implementace měla být původně hotova do května 2011.

Hlavní změnou bude možnost pořádat aukci za účelem rozdělení volných frekvenci. Dosud bylo připuštěno pouze výběrové řízení, kde bylo stanoveno více kritérií. Zde půjde především o peníze. Podmínky, i když jsou důležité, budou pouze vstupní. To znamená, že je subjekt bude muset splnit nebo se k nim zavázat, aby mohl vůbec do aukce jít. Pak už rozhodne jen cena.

Českému telekomunikačnímu úřadu se rozšíří pravomoci a povinnosti. ČTÚ by měl například nově dohlížet na to, aby smlouva obsahovala podrobné údaje. Mezi nimi je například povinnost uvádět nabízenou a zaručenou úroveň služby. Minimální úroveň služby bude moci ČTÚ za jistých okolností i nařídit. Smlouva bude muset dále obsahovat například informace o výši smluvních pokut a způsobu jejich účtování a o všem, co souvisí s ukončením smlouvy (výpovědní lhůta, doba trvání smlouvy a podobně).

Operátor bude muset ve smlouvě uvést i to, jak bude kompenzovat případné snížení kvality služby nebo její dočasné úplné přerušení (například výpadek). Dalšími povinnými náležitostmi budou například informace o tom, jak subjekt vyrozumí zákazníka o případné změně všeobecných smluvních podmínek, jak může zákazník reklamovat služby, jak se řeší případní spory nebo jaké jsou přesně podmínky přenesení čísla. Pro přenesení čísla novela stanoví limit jednoho dne, kdy smí být služba nedostupná.

Volání na tísňová čísla bude i nadále bezplatné a za jeho zneužívání bude hrozit vysoká pokuta až 200 000 korun. Novela zákona o elektronických komunikacích naopak některé záležitosti neřeší vůbec, například spornou povinnost operátorů uchovávat, nebo neuchovávat data.