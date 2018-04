Už žádné čekání v kolonách, slibuje ministerstvo dopravy

, aktualizováno

Dynamická navigace pomocí RDS-TMC by měla začít konečně naplno fungovat i na našem území. Systém, který funguje v pilotním provozu již několik let, by měl projít vylepšením a nabídnout tak řidičům aktuální informace o dopravní situaci.