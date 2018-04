Už vím, jak telefonovat zadarmo

Na stránkách Mobil.cz vás pravidelně seznamujeme s různými alternativními způsoby komunikace. Ty většinou nepřináší takový komfort jako běžné hovory, ale můžete s nimi ušetřit. Mezi nejoblíbenější patří nejrůznější Instant Messangery nebo internetová telefonie Skype. Minulý týden jsme testovali také nové řešení na bázi internetové telefonie VoIP (Voice over IP) Push to Talk. Tato funkce přináší na mobily funkci klasických vysílaček a možnost platit za neomezené hovory jen měsíční paušál. V dnešním tutoriálu si představíme jedno tradiční řešení na bázi VoP (Voice over Provázek) známé jako kelímkový telefon.

Největší výhodou kelímkového telefonu je jeho jednoduchá konstrukce, která vám umožní sestrojit celý aparát s minimálními náklady i v domácích podmínkách. Pro jeho stavbu budete potřebovat následující součástky:

2× jogurt 340 ml

1× provázek

2× sirka

Z pracovních pomůcek si připravte nůžky, lžíci (v ideálním případě polévkovou) a samozřejmě nezapomeňte na trpělivost a chuť naučit se něco nového.

Díky jednoduché konstrukci zvládne výrobu každý.

Prvním krokem při konstrukci kelímkového telefonu je vyprázdnění obou jogurtů. Jejich spláchnutí by byla nebetyčná škoda, a tak s chutí do toho... Pokud každý den neusínáte s cvičebnicí Olgy Šípkové pod polštářem, raději s pojídáním jogurtů moc nespěchejte. Redakce se zříká veškeré odpovědnosti za žaludeční potíže způsobené nárazovou konzumací 720 gramů mléčného výrobku. Oba kelímky, které slouží jako mikrofon i reproduktor, po té dobře opláchněte a osušte. Do dna kelímků je potřeba udělat malé otvory na prostrčení provázku. Zde opatrně. Jedná se o nejnebezpečnější část celé procedury, tak pozor, ať se nezraníte.

Již v úvodu jsme se zmínili, že kelímkový telefon je založen na Voice over Provázek (VoP). V souvislosti s tím bychom rádi uvedli na pravou míru jeden historický nonsens, který se ke škodě moderní fyziky dostal i do mnoha učebnic. Pro konstrukci kelímkových telefonů byla totiž původně používána pletací vlna a délka spoje mezi oběma kelímky tedy určovala tzv. vlnovou délku. Pojem vlnové délky co by délky opakujícího se úseku vlny nepřímo úměrného frekvenci se začal používat až později.

Sestavení hovoru

Kelímková Person-to-Person (P2P) komunikace je zcela zdarma a žádnému operátorovi tedy neodvádíte měsíční paušál ani minutové sazby. Nevýhodou je pak poněkud obtížnější sestavení hovoru. Nejdříve je totiž nutné ustřihnout provázek o vlnové délce rovnající se vzdálenosti na jakou budete telefonovat. Konce provázku pak prostrčte otvory ve dně kelímku a proti vyvléknutí zajistěte sirkou. Složitý postup je vyvážen tím, že po ukončení hovoru nemusíte bezprostředně zavěsit. Nic neplatíte, a tak můžete nechat hovor pohotovostně sestavený libovolně dlouho.

Schéma zapojení odposlechu u kelímkového telefonu

Má to vůbec nějaké nevýhody? Svým zaměřením se kelímkové telefony hodí zejména pro dvojice charakteristické intenzivní komunikací. Spoj je tvořen jen jediným hlasovým kanálem, a tak může mluvit vždy jen jeden (tzv half-duplexní konverzace) podobně jako u vysílaček. Někteří odborníci také varují před kratším dosahem, ale tuto skutečnost se nám nepodařilo ověřit.



FOTOGALERIE

Pozor na odposlech

Všimli jsme si ovšem, že stejně jako v rádiovém pásmu centimetrových a kratších vln se signál šíří podobně jako světlo. S kelímkovým telefonem lze tedy volat jen přímočaře. Za překážkami jako nábytek nebo dveře vznikají stíny a přenosové trasy je tedy třeba důkladně plánovat. Největší slabinou kelímkového telefonu, která způsobila i jeho malé rozšíření, je ovšem odposlech. Z ilustračního obrázku je jasné, že "napíchnout" kelímkový telefon zvládne doslova každé malé dítě.

Aprílový článek :-)

