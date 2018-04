Už vám také začínají lézt žiletky krkem?

Tento týden začíná další svátek mobilů - veletrh Cebit. I na něm výrobci jistě představí mnoho novinek, ale stěží něco převratného. Karty pro letošní rok jsou již rozdané a pokud někdo něco převratného chystá, tak dřív než v polovině roku se tím nepochlubí.

Když přišla před rokem a půl Motorola s tenkým véčkem Razr, nikdo nevěřil, že tak tenký mobil může existovat. Nejdřív byl Razr pekelně drahý mobil, postupem času šla cena dolů a dnes jde o lidovku za šest tisíc.

Úspěch to byl fenomenální. Z Razru se stal jeden z nejprodávanějších mobilů uplynulého roku. Bylo to velké překvapení, protože mezi nejprodávanějšími mobily vzácně figurují stylové modely vyšší cenové kategorie. V každém případě Razr vyvolal šílenství nejen mezi zákazníky, ale i mezi výrobci.



Motorola Razr V3i.

Motorole nemůžeme zazlívat, že ve stylu Razru připravila obrovské množství dalších modelů různých konstrukčních variant. Některé jsou ještě tenčí než původní žiletka, jiné mají zase výbornou výbavu. Jenže ke smůle Motoroly se na stejnou vlnu naladili i další výrobci, tedy přesněji řečeno skoro všichni.

Někdy s určitou dávkou vlastní invence, jindy jen jako trapná kopie originálu s leptanou klávesnicí. Jediný, kdo tomuto šílenství zatím nepropadl, je finská Nokia. Otázkou ale je, jestli to je její záměrná strategie, nebo jen ještě svůj supertenký mobil nepředstavila.



Namátkou několik nových žiletek: Samsung Z510, Samsung Z150 a Nec e949

Mobily pro pohřební službu

Skoro všechny nové mobily vypadají navíc jako černá můra. Diktát mobilní módy přikazuje černou barvu. Tu mobily opustily někdy na přelomu století, kdy se do módy dostala stříbrná. Jenže to je už dávno a jak se opakuje móda v oblečení, tak se opakuje i móda v barvě mobilů. Na některých stáncích při letošním veletrhu v Barceloně to vypadalo skoro jako na pohřbu. Jiné než černé mobily jsme mohli spočítat na prstech obou rukou. Ale třeba u takového Samsungu to byl stěží jeden telefon.

Komu se černý telefon nelíbí, bude mít v některých segmentech trhu smůlu, jiné než černé mobily nebudou. Přitom mnoho výrobců potvrdí, že s barevnými mobily se dá udělat terno. Třeba se dočkáme limitovaných edicí, možná tahle móda dlouho nevydrží.



Černá barva vládne mobilnímu světu. Příkladem jsou novinky od Samsungu.

Koho nezajímá tolik vzhled telefonu a dá především na výbavu, může být po barcelonském veletrhu poněkud optimističtější. Výrobci tlačí do mobilů jednu novinku za druhou a ač je jasné, že na některé se bude čekat déle než by se nám hodilo, nakonec se nových funkcí dočkáme.

Mobil se špatnou výbavou? Nemáme

Než si ale nové funkce představíme, sluší se připomenout, že od střední třídy výše dnes už neexistuje špatně vybavený mobil. Trvalo to, ale některé funkce jsou dnes konečně úplně samozřejmé. Třeba Bluetooth se konečně stalo tím, čím ho chtěli mít výrobci už před pěknou řádkou let. Pokrok zaznamenaly i barevné displeje. Ty mizerné už najdeme jen u nejlevnějších mobilů. To spíš nad ergonomií některých klávesnic a konstrukčních řešení by se měli výrobci zamyslet. Dřív to některým šlo mnohem lépe.



Benq-Siemens EF91 s podporou rychlých dat HSDPA.

Z úplně nových funkcí se letos konečně dostane na technologii s kouzelnou zkratkou HSDPA. Konečně budou v mobilu data rychlá jako blesk. Sice ne hned, to bude ještě chvíli trvat, ale i částečný pokrok dosažený v průběhu letošního roku je úspěchem. HSDPA je šancí, jak konečně výrazně odlišit sítě 3G od běžného GSM. To postupem let 3G téměř dohnalo díky technologii EDGE.

Hledá se Svatý grál... už drahně let

Z nových služeb se zkouší leccos. Blogování, odesílání fotek na internet, vyhledávání přes Google, stahování muziky. Jenže to vše tu již v různých formách bylo a žádný velký úspěch to zatím nepřineslo. Stále se věří multimediálním zprávám, ale s rychle rostoucí kvalitou fotek a videí přestávají mobilní sítě stíhat.

Až trochu slepě všichni věří mobilní televizi. Dá se předpokládat, že televize v mobilu bude ještě letos funkční realitou a my musíme podotknout, že to v praxi nevypadá věru zle. Obraz je dobrý, zvuk taky a vše tak záleží jen na detailech, jako obsah a výdrž baterií. Například Nokia věří, že do roku 2008 bude televize v mobilu všední záležitostí. - více zde...



Mobilní televize

Co na to výrobci MP3 a foťáků?

Na závěr dvě potěšující zprávy. Solidní MP3 přehrávač je už u nových mobilů samozřejmostí a mimo nejlevnějších modelů většina podporuje i paměťové karty. Kdo ještě nedávno tvrdil, že fotoaparát v mobilu je jen hračka a běžný digitál to nikdy nenahradí, bude muset své názory brzy přehodnotit.