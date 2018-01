Už v červnu bude nový OnePlus. U staršího typu (ne)odhaleno šmírování

Značka OnePlus, patřící do koncernu BBK Electronics (Oppo, Vivo), razí neortodoxní obchodní strategii. Původně prodávala smartphony jen na pozvánky a v poslední době chrlí jeden nový model za druhým.

Nový model 5T není na trhu ani čtvrt roku a už nyní z vyjádření šéfa firmy Peta Laua víme, že v červnu ho nahradí nástupce. Životnost modelu se tak u OnePlus zkracuje zhruba na sedm měsíců. Navíc značka oproti konkurenci s nástupem nového modelu ten starý z prodeje stahuje.

Aby to nebylo tak jednoduché, OnePlus i dříve představoval dva modely ročně, ale ten druhý byl jen vylepšením původního modelu. V případě modelů 5 a 5T je však situace jiná, druhý jmenovaný se od původní pětky výrazně odlišuje.

Letošní OnePlus by měl dostat označení 6 a měl by být opravdovou konkurencí těm nejlepším smartphonům na trhu. Dostane totiž ten nejlepší procesor pro smartphony s Androidem, který bude letos k dispozici - Snapdragon 845.

Velkým průlomem pro OnePlus by měl být podle serveru Cnet prodej přes americké operátory. To by mělo zvýšit prodeje zatím stále mladé značky. Ovšem u amerických operátorů narazil i o poznání větší Huawei, a tak zatím není nic jisté.

Další důkaz o šmírování?

O OnePlus se v současnosti mluví i z jiného důvodu. Bylo totiž odhaleno, že starší model 3T má tajně odesílat na servery čínské Alibaby (čínská obdoba celosvětového Amazonu) zkopírované adresy, texty, kontakty nebo třeba fotografie.

OnePlus reaguje, že zkopírované položky se odesílají jen v případě čínské verze systému HydrogenOS. Z celosvětového systému OxygenOS má být tato „funkce“ odstraněna. Navíc podle jednoho z odhalení jde jen o prevenci zasílání instantních zpráv, které se vydávají jako zprávy WeChat.

Nejde však o první případ zjištěného šmírování ze strany OnePlus. Koncem minulého roku bylo zjištěno, že smartphony OnePlus odesílají denně několik desítek MB na vzdálené servery bez vědomí uživatelů (více v článku Populární smartphony šmírují uživatele. Denně odešlou desítky MB dat).