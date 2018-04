„Už sis koupil novou Lumii?“ Jinak se totiž mobilní Windows nezachrání

Pokud čtete diskuse pod články o mobilních Windows, najdete tam hodně příspěvků, v kterých majitelé starších Lumií velebí své přístroje, které mají dva, tři, čtyři roky a sami uvádějí, že jim telefon stále stačí a tudíž se nehrnou kupovat nový.

Uživatelé Lumií tak dělají přesně to, co systému nepomůže. Mobilní Windows potřebují zvednout prodeje, protože jinak hrozí, že se systém ze světa odporoučí. Aktuální výsledky jsou velmi špatné. Částečně za to může dlouhé čekání na desítkové Windows, částečně velmi málo nových mobilů, které Microsoft na trh za poslední rok vypustil. Přesto se čekalo, že fanoušci systému, potažmo značky Lumia, vtrhnou v prosinci do obchodů a vykoupí nové špičkové Lumie řady 950 za pár dnů.

Bohužel, podle zveřejněných výsledků samotným Microsoftem se tak nestalo. Možná fanoušci čekají na první letošní čtvrtletí, to se ukáže v dubnu. Start se ale novinkám nepovedl a to nepočítáme velmi neodladěný systém krátce po zahájení prodeje.

Paralela s automobilovými legendami

Trochu nám to připomíná příběh dvou automobilových značek, Saabu a Alfy Romeo. Legendy, které mají okolo sebe zástupy oddaných fanoušků. Jenže část z nich měla či má svá auta dlouho a další část z nich si kupovala či kupuje ojetiny, nikoliv nové modely. Nedají na ně dopustit, hýčkají auta dlouhé roky, jenže pak se stane to, co se stalo ze Saabem. Prostě umřel. Prodeje byly v posledních letech produkce příliš malé, aby se značku vyplatilo udržet při životě. A u Alfy je to podobné, stále se čeká na nové modely, ty současné nejsou moc žádané a je otázkou, jestli značka přežije.

Podobně jako u Microsoftu a jeho Lumií obě automobilky málo inovovaly, na novinky se čekalo mnohem déle než u konkurence a přestože produkovaly dobrá auta, tak je prostě jako nová kupoval málokdo. A podobně minoritní jsou v současné době mobilní Windows.

Samozřejmě, svět mobilního byznysu je trochu jiný než svět automobilek. Ovšem již uvedené zdlouhavé čekání na novinky, menší možnosti platformy, to je přesně to, co masu zákazníků od značky odrazuje. A fanoušci, kterým to nevadí, také nekupují. Začíná to být začarovaný kruh.

Jiní je nechtějí dělat

Microsoftu se navíc zatím zásadně nepodařilo rozšířit svůj systém u jiných výrobců. Těch pár výjimek to nezachrání. To znamená, že ostatní výrobci systému příliš nevěří. Což je škoda, protože trh omezený na pouhé dvě masové platformy není do budoucna dobrý pro nikoho. Konkurence je totiž nejsilnějším motorem inovace.

Problém je i v tom, že dlouhodobě není jasné, co Microsoft udělá za pár týdnů či měsíců. Kdysi to byly nemožné aktualizace u některých modelů na novější platformu, dnes nejistota, jestli se Lumie jako modelová řada dožije roku 2017. Spekuluje se totiž, že Lumie skončí a nová řada se bude jmenovat Surface, po vzoru tabletů Microsoftu. Může to být změna jen kosmetická v podobě jiného jména, ale také zásadní, což dnes nikdo neví. Microsoft některé chystané modely ruší, jiné jdou na trh se zpožděním a jsou to přitom přístroje, které by měly tvořit jádro prodejů.

V kontextu těchto informací, které sice nejsou oficiální, ale které ani Microsoft nerozptýlil, se vlastně fanouškům nedivíme, že se do koupě nových modelů moc nehrnou. Starší Lumie jsou držáky a fungují. Prostě začarovaný kruh...