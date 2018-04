Už padla i žaloba na Telecom - za zneužití monopolu

Firma eTel oznámila, že v pondělí 9. února podala k Městskému soudu v Praze žalobu na Český Telecom ve věci ochrany před nekalou hospodářskou soutěží. Škoda podle eTelu vznikla v období od dubna 21 do dubna 22, eTel totiž musel Telecomu platit za propojení telefonních hovorů do mobilních sítí na základě smlouvy z dubna 21 ceny o více nž 1 procent vyšší, než později cenovým rozhodnutím z listopadu 21 stanovil Český telekomunikační úřad. Telecom také od léta 21 do dubna 22 účtoval svým koncovým zákazníkům při volání z pevných linek na mobily nabízel nižší ceny, než činily velkoobchodní ceny v nabídce alternativním operátorům. eTel si také stěžuje, že Telecom od roku 1998 účtoval různým alternativním operátorům odlišné ceny za stejné služby.

Generální ředitel eTelu Stefan Lager připomněl verdikt Evropské komise vůči společnosti Deutsche Telekom, které za účtování nekonkurenčních propojovacích poplatků udělila pokutu ve výši 12,6 milionu eur (tisková zpráva Evropské komise v angličtině je k dispozici ||zde). Společnost eTel požaduje od Telecomu náhradu škody, kterou vyčíslila na 19,6 milionu korun, a jako zadostiučinění tři miliony korun za nerovné cenové podmínky a stlačování cen.

Stefan Lager se domnívá, že Český Telecom se dopustil nekalosoutěžního jednání a porušování závazných pravidel hospodářské soutěže ve smyslu paragrafu 53 Obchodního zákoníku a ve smyslu paragrafu11 Zákona o ochraně hospodářské soutěže. Žalobě eTelu na český Telecom předcházela dlouhodobá jednání.

Lager se podivil, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odmítá do sporů mezi telekomunikačními operátory vstupovat a odkazuje je na Český telekomunikační úřad. Připomněl, že také telekomunikační operátoři musí plnit platné předpisy, jako je třeba Obchodní zákoník nebo zákony na ochranu zaměstnanců.

Slovenská pobočka eTelu vystoupila podobným způsobem proti dominantnímu operátorovi rovněž na Slovensku. Na konci ledna se ohradila proti zrušení čísla pro poskytování datových služeb Slovak Telecomem, neboť náhradní řešení ze strany Slovak Telecomu nebylo pro eTel akceptovatelné.

Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha uvedl pro Českou informační agenturu, že Telecom nebyl dosud o žalobě nedostala oficiálně informován. Crha dodal, že již v roce 21 si eTel mohl pro propojení s mobilními sítěmi vybrat jakéhokoliv jiného operátora nebo se na propojení domluvit přímo s mobilními operátory.

Na českém trhu se objevily i další kontroverze ohledně propojovacích poplatků za voláni do mobilních sítí. Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) loni v létě spustila kampaň za snížení propojovacích poplatků, které platí operátoři pevných sítí za hovory do sítí mobilních operátorů. Také tyto velkoobchodní ceny jsou vyšší něž maloobchodní ceny účtované zákazníkům mobilních operátorů.