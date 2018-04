Už nikdy nezmeškáte zápas – hokej a fotbal teď můžete mít přímo v mobilu, a nejen v něm

Dlouho se říkalo, že hlavním tahounem placených televizí bude porno průmysl a erotika. Podobný předpoklad vyslovovali analytici i v případě mobilní televize. Nakonec se ale ukázalo, že vše je trochu jinak. Důvodem, proč sledovat televizi na malém displeji mobilu, obvykle není oblíbený seriál nebo erotický klip, ale přímý přenos utkání v hokeji, fotbale nebo jiném sportu.

Přesně tenhle předpoklad potvrdilo i zkušební vysílání DVB-H, které připravil T-Mobile ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi. Není rozhodně náhodou, že nejúspěšnější je DVB-H v Itálii, kde existuje propracovaný systém placeného přístupu k zápasům konkrétního týmu prostřednictvím satelitů.

Nemusíme ale chodit tak daleko, o tom, jak důležitý je sport pro mobilní televizi, svědčí i programová nabídka Mobil TV od O2. V ní najdete dva čistokrevně sportovní kanály (ČT4 Sport a Eurosport) a pak ČT2, kde se vysílá velká část přímých přenosů ČT. Takže sport tvoří plnou třetinu nabídky.

Sportovní fanoušci asi dobře vědí, že čeští operátoři mají sportovní sponzoring hezky rozdělen. O2 se věnuje především hokeji, naopak T-Mobile soustřeďuje pozornost především na fotbal. Se začátkem hokejové extraligy přišla Telefónica O2 s poměrně zajímavým nápadem v podobě Hokej TV. Ta přináší možnost sledovat ligová utkání na mobilu, internetu nebo v O2 TV. A to bez ohledu na to, jestli ho vysílá některá z televizí. T-Mobile kontroval zpřístupněním sestřihů a videoklipů z utkání fotbalové ligy v rámci projektu Videozóna.

Chcete vidět hokej? Koukejte doma i na cestách

Projekt Hokej TV běžel už loni, letos ale přišlo O2 s podstatně propracovanějším systémem. Ve spolupráci s hokejovými kluby nainstalovala Telefónica O2 na osmi extraligových stadionech záznamové kamery a režijní pracoviště. Nejde o kamery, které normálně zajišťují přímé přenosy hokejových zápasů. Jedná se spíše o vnitřní okruhy, které se používají například pro velkoplošné obrazovky na stadionech. V některých halách jde přitom o úplně novou instalaci, jinde došlo jen k částečné modernizaci.

Na každém ze zúčastněných stadionů je k dispozici režijní a technické zázemí, kde se obraz zpracovává, a především konvertuje do různých formátů. Hokejové přenosy je totiž možné sledovat ve třech kvalitách: na internetu, na O2 TV, a také ve dvou kvalitách na mobilu (3G a 2,5G). Je v podstatě na zákazníkovi, jakým způsobem bude program sledovat.

Ve všech případech si mohou vybrat mezi konkrétním kolem – předplatné na 48 hodin – nebo měsíčním přístupem. Je trochu škoda, že předplatné nelze kombinovat, aby mohl zákazník mezi jednotlivými platformami přecházet. Přes internet mohou Hokej TV sledovat zákazníci všech mobilních operátorů, mobilní vysílání je vyhrazeno jen zákazníkům O2. K přístupu přes O2 TV musíte mít buď aktivovaný sportovní balíček, nebo si můžete opět objednat přístup na jedno kolo či na měsíc.

Kolik zápasů

Přenosová technika je nainstalována celkem na osmi extraligových stadionech. V rámci hokej TV tedy můžete sledovat domácí utkání týmů HC Moeller Pardubice, HC Sparta Praha, RI OKNA Zlín, HC Vítkovice Steel, HC Znojemští Orli, Bílí Tygři Liberec, HC Mountfield a HC Lasselsberger Plzeň. Vzhledem k rozlosování to vychází tak, že z každého kola lze sledovat 4 až 6 zápasů.

Mezi těmito utkáními lze samozřejmě přepínat. Pokud se ligové kolo hraje ve dvou dnech, můžete sledovat oba. Nejkratší předplatné je právě kvůli tomu nastaveno na 48 hodin.

To, že jde o místní televizní okruhy na stadionech, má ještě jednu výhodu (nebo nevýhodu, záleží na vás). Jde totiž o „surový přenos“ z dění v hale. Režie samozřejmě zajišťuje přepínání záběrů z jednotlivých kamer, ale jinak do přenosu nikdo nevstupuje. Zvuk obstarávají pouze ruchové mikrofony. Takže přijdete o klasický televizní komentář, „zasvěcené rozbory“ bývalých hráčů či trenérů, a hlavně o analýzy za pomoci elektronické tužky. Snad právě proto je ale zážitek z utkání mnohem bližší skutečné návštěvě stadionu. A přitom můžete sedět naprosto v poklidu svého domácího krbu.

Kromě samotných přenosů připravuje O2 ještě další informační zdroje. Na internetu najdete nový web O2 Hokej. Tam najdete podrobné informace o Hokej TV, rozpisy záznamů, ale také informace z dění v českém hokeji. Další možností je speciální WAP portál, kde jsou k dispozici podobné informace. Pro naprosté hokejové maniaky je pak k dispozici ještě SMS a MMS zpravodajství. S ním už vám neuteče skutečně nic.

Jak to funguje

Pokud chcete sledovat hokej prostřednictvím svého počítače a internetového prohlížeče, stačí poslat SMS ve tvaru HOKEJTV na číslo 9001150 a získáte přístupové heslo na jedno kolo (48 hodin). Heslo spolu se svým telefonním číslem pak zadáte na stránkách Hokej TV a můžete si zvolit jednu ze tří variant podle rychlosti vašeho internetového připojení.

SMS vás bude stát 50 Kč. Budete-li chtít sledovat O2 Extraligu pravidelně, můžete stejnou SMS poslat na 9001179 a za 158 Kč získáte měsíční předplatné. K ceně se neplatí žádné další poplatky a zákazníkům O2 se ani přenesená data nezapočítávají do limitu FUP.

Počítač musí mít nainstalován přehrávač Windows Media Player verzi 9 nebo vyšší a flash. Doporučená hardwarová konfigurace je procesor 1GHz nebo vyšší, operační paměť 256 MB. Pro připojení můžete mít pevné i bezdrátové připojení na internet. Minimální požadovaná rychlost připojení pro sledování nejnižší kvality (100 kb/s) je 128 kb/s, střední kvality (400 kb/s) je 512 kb/s a nejvyšší kvality (800 kb/s) je 1024 kb/s.

Pokud nemáte po ruce připojení k internetu, můžete si pustit přímý přenos na mobilu. Stačí poslat SMS ve tvaru 999888 a vzápětí získáte link na WAP portál, kde si můžete vybrat mezi předplatným na 48 hodin (30 Kč) nebo na měsíc (150 Kč). Telefon musí podporovat video streaming a musíte mít nainstalován přístupový bod O2 Video (podobně jako u Mobilní TV). Telefony Nokia a Sony Ericsson lze jednoduše nastavit pomocí SMS. Stačí odeslat zprávu ve tvaru VIDEO NO nebo VIDEO SE na číslo 999111. Seznam podporovaných telefonů najdete na stránkách O2 Hokej. Na těchto přístrojích je služba garantována, fungovat může i na dalších.

Přepínání přenosů z jednotlivých sportovišť pak opět probíhá volbou příslušného streamu, pokud máte zkušenosti s Mobilní TV, není to pro vás určitě žádná novinka. Pomocí WAP rozhraní si ale se spuštěním zápasu poradí i méně pokročilý uživatel mobilu. Přenesená data v rámci přenosu jsou součástí předplatného, takže za něj neplatíte žádné další poplatky.

Poslední, a zároveň zřejmě nejkomfortnější možností jak sledovat Hokej TV je televize po ADSL O2 TV. Všichni uživatelé této služby najdou od září přímo v menu O2 TV novou položku O2 Extraliga. Pokud máte aktivovánu nabídku O2 TV Sport (448,63 Kč), případně balíček Sport Plus (150 Kč), máte přístup k veškerým přenosům přímo z menu. Pokud sportovní balíčky aktivovány nemáte, můžete si zakoupit pro přístup na hrací den balíček O2 TV Extraliga bez přístupu do archivu zápasů (50 Kč) nebo O2 TV Extraliga plus za 150 Kč měsíčně.

V případě O2 TV můžete sledovat hokejové přenosy na své standardní televizi, takže s veškerým komfortem. Jednotlivé zápasy si pak vybíráte přímo z menu pomocí dálkového ovladače. Přitom vždy vidíte, na kterém ze stadionů se v tomto kole hraje a kdy zápas začíná. Navíc si v menu Odehrané zápasy můžete pustit i utkání aktuálního kola, která už proběhla.

T-Mobile fandí fotbalu

Konkurenční T-Mobile se rozhodl nenechat nikoho na pochybách, že právě jemu patří fotbal. Od září vylepšil službu Videozóna, která umožňuje přehrávat na mobilu videa. Obsah vzniká ve spolupráci s Českou televizí, na svém mobilním telefonu si nyní můžete pustit sestřihy všech utkání Gambrinus ligy, informace o odehraných zápasech, ale i další čerstvé fotbalové reportáže a drby z domácích soutěží.

Šoty z Gambrinus ligy lze sledovat přímo v mobilním telefonu na WAPu t-zones v sekci Zprávy/Sport/Fotbal nebo prostřednictvím speciální aplikace Videozóna v kategorii Sport. (www.t-zones.cz/Videozona). Kromě sportu jsou v rámci Videozóny k dispozici kategorie Hudba, Zpravodajství, Zábava, t-music Jukebox a Erotika.

Můžete si vybrat ze dvou způsobů účtování. První možností je platba za jednotlivé přehrání (5 až 20 Kč), druhou potom předplatné na 30 dní za 99 Kč. Podobně jako v případě Hokej TV, i zde je cena konečná a zahrnuje i poplatek za přenos streamovaných dat.