Už mi nikdy nevolejte!

Pokud si nainstalujete program Blacklist, je vcelku jedno, kolik máte nepřátel. Aplikace plně vyhoví i těm největším padouchům. Prostředí programu je velmi přehledné a ovládání intuitivní.

Blacklist a Accept list

To jsou dva základní pojmy programu – najdete je na kartě Rules. Do Blacklistu vkládáte čísla, která se vám už nikdy nedovolají. Při volání se ozve obsazená linka, volající nemá nejmenší šanci poznat, že blufujete. Na seznam lze přidávat i celé skupiny. První obrazovka programu (Status) indikuje výrazně stav aplikace, zároveň shromažďuje počty přijatých a odmítnutých hovorů. Můžete se podívat také na podrobný výpis odmítnutých hovorů (karta Rejected).

Lista Accept only slouží pro navození opačného stavu: určujete osoby a skupiny, které se vám dovolat mohou, ostatní hovory budou odmítnuty. Velmi snadno tedy zařídíte, aby se vám dovolali pouze vaši kolegové z práce a nikoliv známí. Nebo obráceně? To je programu vcelku jedno… Rafinovanou volbou jsou Situations: navolíte si pro jednotlivé situace – například důležité jednání – specifické seznamy povolených či zakázaných hovorů. Pak jen stačí zvolit z menu kýženou situaci a seznamy se aktivují.

Při testování programu jsme neměli sebemenší problémy. Telefon se skutečně tváří jako obsazený, při některých telefonátech ovšem naskočil tento tón až po jednom zazvonění. Mobil nepracuje tak, že by hovor zvednul a položil – na kreditu totiž neubyly žádné jednotky. Ocenili jsme možnost odeslat zástupce do oblíbených (což se nám u běžných programů nedaří, jako by Nokia na tuto volbu v menu zapomněla). Bohužel nelze předvolit, aby se program po spuštění mobilu automaticky spustil.

Blacklist od společnosti je Symbianware je k dipozici pro Nokie 7650 a 3650, v paměti zabírá 72 kB. Aplikace stojí 9,95 €, patnáctidenní trial verzi stahujte zde.