Už jste viděli přístroj s ohebným displejem? Existuje a blíží se do prodeje

Stánek společnosti Polymer Vision, která za unikátním zařízením zvaným Readius stojí, patřil na veletrhu k velmi navštěvovaným. Byly zde totiž k vidění první funkční prototypy prvního zařízení s ohebným displejem.

Readius budil oprávněnou pozornost nejen u obecné veřejnosti, ale i světových novinářů. Zástupci společnosti navíc byli i překvapivě sdílní. Během prezentace telefonu nám mimo jiné sdělili, že cena readiusu nebyla dosud stanovena zejména z důvodu jednání s operátory.

Právě pomocí nich chce Polymer Vision se svým readiusem prorazit. Věří, že operátorům má co nabídnout: "Všichni jsou nadšeni z datových přenosů, které generuje iPhone od Apple. Právě v tom vidíme svou hlavní výhodu. I readius je totiž schopný dát operátorům to, co žádají − zvýšení datového provozu v jejich síti."

Při ukázce schopností telefonu však bylo znát, že je přístroj stále ve vývoji. První kousek začal po prvním příkazu stávkovat, druhý už přežil bez restartu celou prezentaci. Překvapením byl zejména displej, který je matný a dokonale čitelný a samozřejmě... ohebný.

Kvalitu zobrazovaných informací lze bez větší nadsázky přirovnat k dokonale vytištěným papírovým novinám. Bohužel je displej jen černobílý, fotografie však vykreslí velmi kvalitně díky několika stupním šedi (16).

Readius se ovládá pomocí pěti kláves, jejichž funkce se průběžně mění dle aktuálního zobrazení informací na displeji. Rolování stránek je velmi komfortní díky dotykové plošce linoucí se po celé délce těla zařízení.

Znepokojeni jsme však byli náchylností displeje k poškození; nejen že vypadal jako papír, ale velmi podobně působil i z pohledu mechanických vlastností. Zástupci společnosti však tvrdí, že readius přežije i méně šetrné zacházení. Vyvrátit jejich slova jsme si samozřejmě netroufli.

Unikátní zařízení by mělo být komerčně dostupné již v polovině letošního roku. Vše prý záleží na úspěšnosti jednání s operátory, na jejichž bedrech leží i otázka koncové ceny. Na dotaz, zda readius dorazí i na český trh, zástupci společnosti nebyli schopni odpovědět.