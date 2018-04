"Nokiáka" můžete potkat v Šanghaji a Pekingu, a to v blízkosti poštovních poboček, na kterých probíhá akce, kdy za starý telefon dostane ten, kdo ho přinese, vstupenku do kina. Zatím je vyroben ve třech exemplářích, mohlo by jich ovšem ještě přibýt.

Sochy z telefonů si čtou v ekologicky zaměřených časopisech a jak je patrné, těší hlavně děti. Mají lidské míry, jeden měří přes 182 centimetrů. Jen váha je ale "trošičku" jinde – "nokiák" váží pouhých dvacet kilogramů.