Už jste viděli mobil v chlebníku? Jeden pro vás máme, a navíc i tajemnou Nokii

Petr Švábeník je sběratel z Brna. Jeho sbírání začalo vlastně úplně nevinně – kdosi mu daroval krabici asi 20ti vyřazených telefonů ze servisu. To bylo před pár lety. Krabice si spokojeně ležela ve skříni, až se zhruba před rokem Petr rozhodl, že se sbírání telefonů začne věnovat doopravdy.

Za rok tak k původním dvaceti kouskům v krabici přidal zhruba 180 přístrojů. Poslední sčítání totiž ukázalo, že se Petrova sbírka rozrostla na množství těsně přes 200 kusů - konkrétně 201. Je v ní pochopitelně spousta obyčejných telefonů, ale nechybí ani opravdové unikáty.

Petrova sbírka čítá hlavně mnoho telefonů z dob počátků sítí GSM, kdy byly kufříkové telefony poměrně rychle nahrazeny telefony ručními. Kapesní však tyto přístroje rozhodně ještě nebyly. Na jedné z mnoha Nokií ve sbírce je nalepena cenovka – v roce 1996 stála přes 21 000 korun.



Profil sběratele Jméno: Petr Švábeník

Přezdívka: petrOx

Bydliště: Brno

Věk: 21

Počet telefonů ve sbírce: 201

Sbírání se věnuje: intenzivně 1 rok

Internetové stránky: http://mobilemuseum.wz.cz/

Krom těchto GSM telefonů však má Petr i mnohem větší unikáty. Několik zajímavých kufříkových přístrojů, ale třeba také ojedinělý telefon zabudovaný do plátěné brašny. Ten nás doopravdy zaujal, ale doslova uchváceni jsme byli třemi kousky z Petrovy sbírky, které byly zcela jako nové, s kompletní krabicí, příslušenstvím a dokumentací. Pojďme si právě tyto největší unikáty představit. Nezapomeňte také na fotogalerii, v níž naleznete spoustu dalších zajímavých přístrojů.

Radio Shack

Radio Shack (pojmenovaný podle amerického prodejce elektroniky) je onen mobil vestavěný do plátěné brašny. Pamatujete na klasické plátěné chlebníky? Tak zhruba takovou velikost přístroj má. Baterie je umístěna v jedné kapse, elektronika v druhé a sluchátko je poutkem na suchý zip připevněno k brašně. K tomu všemu nechybí ani anténa a ucho s koženkovým potahem pro snadné nošení přístroje. Podle našeho zkoumání se jedná o typ CT-1055 a nejedná se zrovna o běžnou záležitost. Na eBayi jsme jeden takový objevili – vyjde na sto dolarů i s poštovným. Pro jaké sítě je přístroj určen, se nám však nepodařilo zjistit, půjde o některý z analogových amerických standardů.

Motorola StarTAC

Motorola StarTAC sice není žádnou raritou, ve sbírce ji má snad každý sběratel mobilů. Jenže Petr se může pochlubit tím, že má telefon i s kompletním originálním balením. V něm je kromě telefonu a baterie i kožené pouzdro, pochopitelně nabíječka a nechybí ani originální dokumentace. Navíc telefon samotný je ve výborném stavu, takto zachovalý StarTAC se dnes bude shánět jen velmi těžko. Konkrétní model StarTAC 3000 je určen pro americké sítě AMPS 800 MHz, takže v našich končinách bohužel nefunguje. Ve specifikacích telefonu zaujme například velmi krátká doba hovoru a pohotovosti – dle údajů výrobce má telefon vydržet na příjmu 14 hodin a pouhou hodinu hovoru. Inu, příliš mobilní tato Motorola tedy nebyla, s nabíječkou se musela potkávat i několikrát denně.

Motorola MicroTAC

Dalším telefonem s kompletním balením v Petrově sbírce je Motorola MicroTAC Classic. Ta pochází z roku 1991 a připomíná původní model z roku 89. Změnou jsou kratší anténa a černá tlačítka místo bílých, nový je i displej. Telefon se vyráběl ve verzích pro sítě AMPS a ETACS, ve Velké Británii se vyráběl i v podobě pro sítě GSM. Tehdy však zvládal pouze jednu z frekvencí. Právě tento GSM model má Petr ve své sbírce. Jestliže jsme u předchozího StarTACu říkali, že je telefon ve velmi dobrém stavu, tak u MicroTACu můžeme jít ještě dále a říci, že telefon je jako nový. To je opět další velké plus a tomuto kousku to značně přidává na hodnotě.

Bosch CarTel SL

Posledním z kompletních balení v Petrově sbírce je GSM telefon německého výrobce Bosch. CarTel SL opět vypadá jako nový, v balení s telefonem jsou hned tři baterie – jedna je tam vlastně navíc, telefon se dodával se dvěma bateriemi – jednou standardní a jednou s vyšší kapacitou, která telefonu přidává na tloušťce i hmotnosti. V balení nechybí ani poutko na ruku a krom nabíječky v něm nalezneme ještě elegantní kolébku, v níž se může nabíjet telefon i druhá baterie zároveň.

Nejvíce nás však na telefonu zaujal jeden z papírů jeho dokumentace. Myslíte si, že telefonování mobilem je technicky nebezpečné pouze v letadle? Bosch totiž na letáčku varuje před používáním mobilu při řízení automobilu. Nikoli však z důvodu, kvůli němuž je telefonování za volantem zakázáno dnes. Bosch tvrdí, že bez řádné handsfree sady a externí antény může přístroj způsobovat rušení některých elektronických systémů vozidla, jako je třeba ABS nebo elektronické vstřikování. Je pravda, že tehdejší automobily na tom byly konstrukčně třeba z hlediska stínění rozhodně hůře než dnešní vozy, ale věřit se nám letáku příliš nechce.

Motorola Associate 2000

Telefon Motorola Associate 2000 je přístroj určený pro analogové NMT sítě na frekvenci 450 MHz. Ještě v nedávných dobách jste si z něj tedy mohli klidně zavolat. Jedná se o přístroj klasického kufříkového typu, u něhož zaujme především vzhled. Tři velká žebra jsou opravdu hodně neobvyklým prvkem, otázkou je, zda měla nějaký praktický význam (třeba napomoci chlazení), nebo zda jde pouze o designový prvek. Každopádně však Associate díky žebrování patří k těm nejkrásnějším telefonům svého druhu. Navíc nutno podotknout, že Associate 2000 je jediným NMT telefonem od Motoroly vůbec.

Alcatel

Elegantní kufříkový Alcatel je i pro svého majitele tak trochu záhadou. Ani nám se o tomto typu nepodařilo zjistit nic bližšího. Neznáme tak typové označení přístroje ani síť, ve které fungoval. Pomůže někdo s identifikací?

Siemens P1

Další pořádný pořízek v Petrově sbírce je Siemens P1. Tento telefon patří do pravěkých časů počátků GSM sítí. Prodával se a fungoval v sítích D1 a D2 v Německu, dnes se o něm jen velmi těžko hledají jakékoli informace.

Dancall MT-7025

Dancall MT-7025 je pravděpodobně prvním mobilním telefonem, se kterým byl uskutečněn oficiální hovor v tehdejším Československu. Stalo se tak v přímém televizním přenosu 12. září roku 1991, hovor proběhl tehdy mezi Prahou a Bratislavou v právě vybudované NMT síti tehdejšího Eurotelu. Typ 7025 byl jedním z prvních u nás prodávaných mobilních telefonů, ale v nabídce příliš dlouho nevydržel. Po jeho vyřazení se u nás telefony Dancall relativně dlouho neprodávaly a vrátily se na trh až v roce 1997.

Nokia Talkman 620

Po těžkotonážním Dancallu nebo Nokii 59 se v nabídce Eurotelu objevila relativně lehká a elegantní Nokia 620. Konkrétní kousek ve sbírce na sobě nese dobové logo operátora a ještě před pár lety byste si s ním bez problémů zavolali.

AEG 957 Music

Závěrem představování části sbírky se přesuneme k trochu modernějším telefonům. AEG 957 Music je přístroj určený pro německé sítě D-Netz, tedy GSM sítě o frekvenci 900 MHz. Proč tento telefon dostal ono přízvisko Music, asi tuší málokdo, pravděpodobně to bylo jen kvůli jeho notovým zápisem pomalovanému šasi. Jakékoli hudební schopnosti telefonu pochopitelně chybí, nemá ani skladatele melodií. Model 957 existoval i v dalších speciálních edicích, například Sunrise a Azzurro.

Mobira Cityman 300

Dnešní prohlídku zakončíme u námi trochu opomíjené značky mobilních telefonů. Jméno Mobira totiž používala Nokia a obě značky pak jistou dobu na trhu spoluexistovaly. Mobira Cityman 300 nás zaujala především zvláštní konstrukcí baterie, která zabírá místo sice po celé délce těla mobilu, ale pouze na jedné straně, druhou, trochu menší polovinu okupuje anténa a pak následuje prázdná plocha. Zajímavé řešení, které asi není z dnešního hlediska praktické, ale jistou eleganci mu nelze upřít.