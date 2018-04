Už je nás více než pět milionů!

Rozšíření (penetrace) mobilních telefonů mezi obyvateli České republiky už dosáhlo úrovně padesáti procent. To znamená, že mobil už má každý druhý občan. V průběhu jednoho roku se tak v České republice zdvojnásobil počet mobilních telefonů.

Aktuální údaje o počtu zákazníků do dnešního dne zveřejnil pouze EuroTel. Český Mobil (síť Oskar) v tuto chvíli čeká na to, až čísla oficiálně uveřejní majoritní vlastník – společnost TIW; RadioMobil (síť Paegas) oficiálně nechtěl vůbec informace o počtu zákazníků komentovat. Naše údaje o počtech zákazníků sítí Paegas a Oskar přesto pocházejí z dobře informovaných zdrojů, které si ovšem nepřály být jmenovány.

Počet zákazníků k 20. dubnu 2001 Operátor Počet zákazníků EuroTel Praha 2 500 776 RadioMobil (Paegas) 2 250 000 * Český Mobil (Oskar) 440 000 * Celkem 5 190 000 * - údaje nejsou oficální, pochází však z dobře informovaných zdrojů

Jedničkou na českém trhu je co do počtu zákazníků i podle tržeb a zisku stále EuroTel (2,5 milionu zákazníků). Na záda mu v počtu zákazníků dýchá RadioMobil (2,25 milionu zákazníků), i když ten je zatím výrazně druhý podle finančních ukazatelů. Štikou v rybníku je třetí Oskar (0,44 milionu zákazníků). Podíl EuroTelu na počtu zákazníků poprvé klesnul pod 50 % - na 48 %. Tento pokles byl především na úkor dobrých výsledků RadioMobilu v uplynulém čtvrtletí (jeho podíl setrval na 43 %) a úspěchu Českého Mobilu, kterému se podařilo zvýšit podíl na počtu majitelů mobilů v České republice ze sedmi na osm procent.

Zatímco EuroTel je tradičně silný v druhé polovině roku a zejména v předvánočním období, kdy se mu pravidelně daří zvyšovat náskok v počtu zákazníků oproti druhému RadioMobilu, RadioMobil zatím vždy dokázal zabodovat na začátku roku a v letních měsících. Ani letošní vývoj nenaznačuje, že by se měl trh mobilních komunikací odvíjet jiným směrem. A to i přesto, že oběma letitým rivalům vyrostla velmi silná konkurence v podobně sítě Oskar Českého Mobilu.



Pokud se EuroTel bude chovat stejně jako dosud a nebude dělat marketingové chyby, podaří se mu zřejmě i letos odolat náporu RadioMobilu a udrží si první pozici na trhu. Terrence Valeski, generální ředitel společnosti EuroTel Praha, k tomu řekl: “Na základě stávajícího trendu jsme přesvědčení, že si EuroTel nadále udrží své vedoucí postavení na trhu.” RadioMobil bude mít více než dost starostí se sílícím Českým Mobilem – právě síť Oskar totiž odebírá síti Paegas nejvíce zákazníků.

Zatímco novoroční odhady počtu zákazníků na konci roku 2001 byly spíše skromnější – samotní operátoři nehádali více než 5,5 až 6 milionů všech zákazníků – nyní bude třeba je přehodnotit. Protože za necelé čtyři měsíce tohoto roku přibyl našim operátorům téměř milion zákazníků a magická hranice šesti milionů s největší pravděpodobností padne i bez většího úsilí. To potvrzuje i Terrence Valeski: “Na konci roku 2001 předpokládáme přes 6 milionů uživatelů mobilních telefonů v České republice.”

Nad těmito pěknými čísly o vývoji trhu mobilních komunikací v České republice však visí jeden velký otazník - co vlastně znamenají čísla udávaná operátory sítí GSM? Zcela určitě to není počet zákazníků. Je to pouze počet aktivních SIM karet. Jenže někteří zákazníci mají více karet, a mohou tak být klidně vedeni jako zákazníci každého operátora. A u některých dokonce i několikrát – to když mají tarifní program i předplacenou kartu tohoto operátora.

EuroTel a RadioMobil navíc vydávají svým zákazníkům i několik dalších SIM karet zdarma (Paegas Partner, EuroTel Tandem). Nemluvě o speciálních akcích, kdy se přidávají karty k předplaceným sadám. Právě kvůli těmto nejasnostem počet aktivních karet převyšuje skutečný počet zákazníků operátorů sítí GSM (přičemž EuroTel si připočítává i zákazníky s telefony NMT). Podle odhadů má až 30 % majitelů mobilů více než jednu SIM kartu. Avšak i přes tyto potíže při počítání rozšíření mobilních telefonů mezi českou populaci se dá říct, že Česká republika je země mobilním komunikacím zaslíbená. A penetrace je ve srovnání s okolními zeměmi skvělá.