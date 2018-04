Už i Twist kartu můžete dobít z bankomatu

V současné době již můžete snadno a rychle dobíjet twistovou SIM kartu, aniž byste k tomu potřebovali jakoukoliv hotovost či nabíjecí kupón. Od 29.1.2001 Paegas poskytuje svým zákazníkům novou službu, díky níž dobijete předplacenou kartu pomocí bankomatu. Tuto možnost určitě ocení každý uživatel Twist karty, který zároveň vlastní některou z nejrozšířenějších platebních karet.

Uživatelům Twist karet konečně odpadnou dvě základní starosti - neustálé nakupování kupónů a volání na dobíjecí linku (4602). Nyní již stačí přijít k bankomatu a jeho prostřednictvím dobít kupón. Nepotřebujete žádné dobíjecí číslo, stačí pouze znát telefonní číslo, které chcete nabít. Při každém doplnění kreditu, navíc získáte 10 % bonus z částky, kterou jste právě dobili. (lze dobíjet 200 - 4000 Kč). Tato nabídka platí až do odvolání.

Postup dobíjení

Bankomaty a platební karty

Do vybraného automatu vložíte platební kartu a z nabídky Menu vybere položku, dále pak. Poté zadáte své (popřípadě jiné číslo, jež chcete dobít) telefonní číslo ve tvaru 60y xxx xxx a vyberete nabízený kredit ve výši 200 - 4000 Kč. Na závěr bankomat potvrdí transakci o dobití a vytiskne potvrzení. Potřebujete-li daňový doklad, na základě autorizačního kódu (je součástí potvrzení, vydaného bankomatem) vám jej na požádání vystaví pracovníci infolinky nebo kterékoliv značkové prodejny Paegas. Po dobití jste o provedené akci informováni prostřednictvím SMS (v průběhu dobíjení můžete zvolit číslo, na které má být potvrzovací SMS doručena).Paegas poskytuje službu zdarma a zavádí ji ve spolupráci s ČSOB. V den zahájení provozu služby byly k dispozici zatím jen pražské bankomaty ČSOB, včetně bankomatů: Na příkopě 14, Praha 1; Václavské nám. (obchodní dům Krone), Praha 1.

"Do konce února bude plně funkčních celkem 40 bankomatu v ČR, do konce března všechny bankomaty ČSOB. Jejich počet se bude stále zvyšovat. Aktuální seznam naleznete na oficiálních stránkách společnosti RadioMobil. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování i na bankomaty dalších finančních domů," uvedla Tereza Kakosová, tisková mluvčí RadioMobilu.

Dobíjení Twist karet prostřednictvím bankomatů mohou využít majitelé tuzemských platebních karet, dále VISA, VISA Electron, Eurocard/MasterCard, Maestro. Od 16.2.2001 budete moci doplňovat svůj kredit také zahraničními platebními kartami.

Konkurence

Dalším českým operátorem, který umožňuje dobití předplacené karty prostřednictvím bankomatu, je EuroTel, který tuto službu svým zákazníkům nabízí od září loňského roku. Uživatel Go karty a zároveň vlastník některé z platebních karet (VISA Card, VISA Electron, EuroCard/MastrerCard, Maestro apod.), může v současnosti zdarma dobíjet ve více než 60 bankomatech po celé republice. Postup je o něco složitější - do bankomatu označeného logem "GO" vložíte kartu a následně obdržíte dobíjecí číslo, které pak dobijete standardním způsobem.

Paegas tak dohnal náskok, který získal za poslední půl rok jeho největší rival EuroTel na poli předplacených služeb.