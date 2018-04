Už i T-Mobile nabízí MMS

Eurotel ohlásil v polovině srpna komerční spuštění multimediálních zpráv MMS (které již od června veřejně testoval) původně na neděli 25. srpna. Kvůli povodním však spuštění posunul o týden – na 30. srpna. RadioMobil zcela nečekaně nabízí komerčně MMS od dnešního dne, středy 28. srpna. Zdá se, že zde opět máme situaci známou z minulých let – přetahování se o to, kdo kdy dříve službu spustil a jestli je možné srovnávat komerční spuštění s veřejným testováním, případně prohlášením o připravenosti a demonstrací služeb.

Jenže to už dnes nikoho nezajímá. Uživatelé jsou zvědaví především na ceny a praktickou využitelnost služby a marketingové hádky je na rozdíl od spouštění velmi očekávaného WAPu a GPRS nechávají klidnými. Navíc otázka, kdo byl první či druhý je v podstatě zbytečná – operátorům totiž v případě služeb s přidanou hodnotou jde především o potřebu přesvědčit reklamní kampaní vlastní zákazníky k používání těchto služeb. Pokud by chtěli přetáhnou zákazníky od konkurence, nemohou k tomu používat argumenty prvenství, ale výhod používání služby právě v jejich síti.

Cena za odeslanou MMS se v případě obou operátorů neliší – bez ohledu na velikost či obsah multimediální zprávy zaplatíte 9,50 korun. bez DPH (s DPH to je 9,975 Kč). V tuto chvíli není jisté, jestli jde o ceny zaváděcí, nebo jestli budou platit i do budoucna. Podle průzkumů z mnoha zemí jsou uživatelé ochotní za MMS zaplatit přibližně čtyřikrát více než za SMS – to v realitě České republiky odpovídá právě deseti korunám.

Službu MMS vám aktivují na infolince. Pokud ještě nemáte aktivní GPRS, tak vám jej aktivují také, protože bez GPRS si zatím MMS nepošlete (byť je možné jako přenosový kanál použít libovolnou technologii přenosu dat v mobilní síti). RadioMobil nabízí MMS pro paušální programy i Twist; Eurotel poskytuje MMS zatím pouze pro paušální tarifa a o nabídce pro majitele Go v tuto chvíli uvažuje.

Protože pro správné fungování MMS je nutné mít správně nastavený mobilní telefon, pošlou vám oba operátoři konfigurační SMS. Musíte je o to jenom na infolince požádat. U T-Mobile postačí, když pošlete textovou zprávu na číslo 4603 s obsahem MMS E nebo MMS N – to podle toho, jestli máte Sony Ericsson T68i nebo Nokii 7650 (jiné telefony v současnosti nejsou na českém trhu prakticky dostupné (snad s výjimkou Nokie 3510) – a pokud budete mít jiné Sony Ericssony nebo Nokie, potom tyto konfigurační SMS budou fungovat.

MMS můžete posílat na jiný mobil nebo e-mailovou adresu. Pokud je příjemcem někdo, kdo nemá mobil podporující MMS, dostane normální textovou zprávu s odkazem na internet, kde si může MMS vyzvednout. Eurotel nemá zatím s RadioMobilem podepsaný dodatek propojovací smlouvy a přenos dat mezi sítěmi prostřednictvím GPRS zatím nemají ani technicky vyřešené, takže není možné posílat MMS z Eurotelu do sítě T-Mobile a obráceně. Pokud se o to pokusíte, dostane příjemce jenom textovou zprávu s informací o vyzvednutí MMS na webu – a to i přesto, že má aktivní službu MMS a telefon, který multimediální zprávy podporuje.

Český Mobil již několikrát oznámil, že o spuštění MMS uvažuje nejdříve na přelomu roku. V té době již bude mít jistě informace o tom, jak se dařilo multimediálním zprávám u konkurentům a bude lépe připraven vrhnout na trh levné telefony s MMS – což by ale v tuto chvíli neměl být problém ani pro Eurotel a RadioMobil.

Více detailních informací přineseme v průběhu dnešního dne a také v zítřejším článku. Dnes ve 14 hodin má RadioMobil tiskovou konferenci, kde zveřejní další detaily týkající se služby MMS – budeme vás aktuálně informovat.

Praktické zkušenosti s MMS u Eurotelu.