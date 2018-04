Už i Sagemy umí hrát na přání

Málokdo dnes ví, že i telefony Sagem už umí hrát melodii, kterou si sami vytvoříte. Dokonce ji můžete poslat i pomocí SMS a nejste tedy omezeni jen na připojení datovým kabelem. O všechnu tuto parádu se postará malý šikovný program jménem mcTone. Podporované telefony: MC930, MC932, MC939, MC940, MC959.

Jako u každého kompozéru (programu na tvorbu hudby), i v tomto je základní funkcí editace not. Ručně můžete vkládat jednotlivé noty a skládat z nich melodii, která se nakonec bude linout z reproduktoru vašeho telefonu. Pokud se alespoň obecně orientujete v notovém zápisu, neměl by pro vás být přepis z libovolné předlohy velkým problémem. Jestliže se dokonce cítíte natolik silní v hudbě, abyste si složili píseň vlastní, můžete popustit uzdu své fantazii. Jste omezeni pouze počtem not, neboť více než 110 jich do skladby pro Sagem vložit nelze.

Jestliže se nechcete zatěžovat přepisováním, nebo dokonce vymýšlením melodie, může vám posloužit počítačový záznam ve formátu MID. Ten lze do programu mcTone importovat a ušetřit si tak množství práce.

Důležitou pomůckou je také export vytvořeného zvonění. Kromě klasického odeslání do telefonu pomocí datového kabelu lze totiž výsledný produkt vašeho snažení proměnit na soubor, který lze odeslat jako SMS. Nepotřebujete tedy shánět kabel jen proto, abyste si do svého Sagemu přidali novou melodii. Stejně tak vám tato funkce umožní překvapit hudební SMS zprávou někoho blízkého.

Oživit si telefon speciálním zvoněním je módou posledních měsíců. Stále více přístrojů umožňuje hrátky s melodiemi a programy, usnadňující zápis not se množí. Díky mcTonu se i Sagemy zařadily mezi telefony, z nichž může znít hudba všeho druhu.

Stáhnout si program mcTone je možné zde.