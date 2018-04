Už dávno jsem nepsal editorial - štafetu po mne přebral Přemek Souček a dle ohlasou soudím, že zdařile. Nejdříve jsem dostal emailové dotazy, zda už mi toho není zapotřebí a jak je na Bahamách, pak jednou, když jsem zaskočil za nemocného Přemka, dostal jsem zase pro změnu přehršel emailů, proč u toho nenecháme odborníka na editorialy. Inu, má se to tak: nevím, jak je na Bahamách. Zato začínám docela dobře chápat, co je to vést několik redakcí našich serverů najednou - a že ve všech případech jde o poměrně specifické servery s úzkým a specializovaným zaměřením. Krom toho jsem se více ponořil do zvelebování redakčního systému Genesis, jenž se pro nás stal komerčním, dále prodávaným produktem a má své první zákazníky. A navrch jsme přichystali několik změn v naší společnosti, o nich ale bude řeč v době příhodnější. Zatím nám držte palce na sobotní paintballovou přestřelku s tiskovými mluvčími telekomunikačních firem vedenou pod krycím názvem "Zastřel si svého tiskového mluvčího".