Už ani vládě se nelíbí drahé volání. Začíná čistit ČTÚ

Ministr Martin Kuba navrhl do rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) redaktora Hospodářských novin působícího v oblasti informačních technologií Ondřeje Malého. Měl by zlepšit komunikaci ČTÚ a přispět k lepšímu fungování regulátora. Nominaci musí schválit vláda. ČTÚ je v posledních dnech kritizován za to, že neplní své zákonné povinnosti, a v důsledku toho má Česko v průměru nejdražší volání ve vyspělém světě.

"Český trh nabízí výrazně drahé služby. Jde nám o to, aby čeští občané a malé a střední firmy mohli volat laciněji," uvedl Kuba. Podle něj k tomu může přispět dosazení nového člena do rady ČTÚ, který by mohl práci úřadu výrazně zlepšit zejména v oblasti komunikace s veřejností. Měl by prosadit větší diskusi a zlepšit mediální obraz úřadu.

Jmenování scházejícího člena pětičlenné rady je v tuto chvíli nejvhodnější prostředek, kterým může ministerstvo průmyslu a obchodu řešit situaci na českém telekomunikačním trhu, myslí si Kuba. Aktuální proto zatím není případné odvolání šéfa ČTÚ Pavla Dvořáka.

S kritikou ČTÚ v minulém týdnu vystoupil například Informační institut, podle jehož ředitele Petra Cibulky jsou ceny volání a SMS v Česku jedny z nejvyšších cen ve vyspělém světě a má také nejhorší 3G síť. Informační institut spolupracoval na studii s ekonomem Pavlem Kohoutem a poslancem a místopředsedou hospodářského výboru Alešem Rádlem. ČTÚ pochybení odmítá.