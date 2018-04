Už ani na nájemné zloděje mobilních telefonů není spolehnutí

V průběhu týdne jsme informovali o stránkách, kde jakýsi zlodějíček nabízel své nájemné služby, tedy dodávky "dobrého tovaru" s nejistým původem a za zajímavé ceny. Kdo chtěl, mohl poslat email a kontaktovat se se zlodějem a přímo dát své požadavky, které zloděj vyrazil do terénu vyřizovat.

Celá věc se ale měla jinak. Webové stránky nebyly presentací přidrzlého zloděje podnikajícího na internetu, ale okradeného, který se takto rozhodl alespoň zloději, který používal jeho telefonní číslo a parchantíkům, kteří si kupují kradené zboží. Obojí se zřejmě podařilo - zloději na Twist kartu volalo pár zájemců o kradené zboží a také se našlo pár dobrodějů, kteří chtěli ušetřit nákupem kradeného telefonu.

Nejhorší na tom je, že tito lidé si chtěli kradený telefon vědomě zakoupit. A co nejvíce hraničí s demencí je skutečnost, že někteří ani nepoužili základní opatrnost a emailovali přímo z firemních nebo školních adres, namísto aby si alespoň založili konto na nějakém freemailu. Pár jich pro rychlejší vyřízení dodalo i svoje telefonní číslo. Jen připomínám, že překupničením kradených věcí - a toto je průkazné, že lidé o původu zboží věděli, neb byl jasně deklarován - je trestný čin, jenž je možno trestat odnětím svobody.

Pokud máte zájem, můžete se seznamem těchto dobráků prolistovat. Našlo se tam i pár lidí z větších firem - možná se podívejte, jestli tam nemáte své zaměstnance a zapřemýšlejte. Pokud jste právě v této chvíli rádi, že jste na lákavou nabídku nereagovali a patříte tedy mezi ty, co se nestihli nebo nehodlali zdiskreditovat, můžete si s námi pomyslet - ani ty zlodějové nejsou, co bývalo...

A rada na závěr - Twist ani Go telefony ani karty NIKDY operátor neblokuje - při jejich ztrátě a krádeži máte smůlu. Je to stejné, jako by vám ukradli telefonní kartu - nikdo nemůže vědět, že jste FAKT byli majiteli. A nyní rozehrávka na operátory - stálo by za to dát lidem možnost registrovat si IMEI telefonů a telefonních čísel, tím by se z nich alespoň vytáhli adresy pro zasílání těch úžasných letáčků...