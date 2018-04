Úvod, vymezení úkolu, uvedení do problému

Zadavatelem práce je ing. Jindřich Klásek, správce WWW stránek produktu, jehož se má marketingový výzkum týkat.Úkolem této práce je zjistit, jak rozšířená je znalost osobního minipočítače Pilot mezi prodejci, zda ví, co Pilot umožňuje, jaké služby jsou k němu nabízeny apod.Dalším úkolem v případě, že prodejci produkt neprodávají je zjistit, zda se by chtěli o Pilotu informovat více, příp. zda by zvažovali o jeho prodeji konečným spotřebitelům.Produktem, jak již bylo zmíněno, je mobilní prodloužení osobního počítače ve formě Pilota, který mj. umožňuje mít důležitá data z počítače stále u sebe, kdekoliv zapisovat nebo zakreslovat poznámky, vést peněžní deník, knihu jízd, připojit se na Internet, posílat a přijímat elektronickou poštu, prohlížet WWW stánky, vytvářet aplikace apod.Zkoumaný produkt získal v roce 1996 prestižní ocenění Editors' Choice Awards - Awards of Excellence udělované americkým časopisem BYTE za technickou inovaci představující nový standard pro určitou skupinu výrobků.