Úvod do jazyka OPL (8)

Práce se soubory a adresáři

COPY

DELETE

RENAME

MKDIR "C:\TMP\AAA"

AAA

TMP

TMP

RMDIR

PROC vypis: LOCAL s$(255) s$=DIR$("Z:\System\OPL\*.o?h") : REM -- v paměti ROM -- PRINT "Výpis adresáře" WHILE s$<>"" PRINT s$ s$=DIR$("") ENDWH GET ENDP

i%=EXIST(soubor$)

Jazyk OPL nabízí pestrou paletu funkcí pro kopírování, přejmenovávání a mazání souborů a adresářů. Soubory je možné kopírovat příkazem, mazat () a přejmenovávat (). Příkazemvytvoříme podadresářv adresáři; pokud adresářpřed tím neexistoval, bude vytvořen také. Adresáře mažeme příkazem

Funkce EXIST slouží ke zjištění, zda daný soubor existuje; pro zjištění obsahu adresáře používáme funkci DIR$ jako v předchozím příkladu. Konečně příkazem SETPATH nastavujeme základní adresář pro soubory programu - pro přístup k souborům v tomto adresáři nemusíme uvádět plnou cestu k souboru.

Otevírat a vytvářet různé soubory se naučíme v příští sérii článků. Pokud volání uvedených příkazů není úspěšné (například pokud je mazaný soubor chráněn proti zápisu), tak uvedené příkazy generují systémovou chybu a provádění programu je předčasně ukončeno. Tomuto chování můžeme předejít vlastním zpracováním chyb pomocí příkazu TRAP nebo ONERR .

Ošetření chybových situací v OPL

V běžícím programu OPL může dojít k chybám, které zastaví běh programu a na displeji zobrazí okno s informací o typu a umístění chyby. K takovým chybám dochází například při pokusu o dělení nulou, není-li nalezena proměnná nebo selže-li nějaký příkaz OPL (například pokud příkaz COPY nenajde soubor, který má kopírovat).

Uživatel však od našeho programu čeká elegantnější chování, než je ukončení programu s chybovou hláškou, kdykoliv dojde k chybě. Proto se musíme pustit do zpracování chyb v našem programu sami. Srovnejte následující dvě procedury, které se pokoušejí kopírovat neexistující soubor:

PROC prvni: COPY "C:

eexistuje","Z:\" GET ENDP PROC druha: TRAP COPY "C:

eexistuje","Z:\" PRINT "Chyba kopírování ("; ERR$(ERR); ")" GET ENDP

Zatímco první procedura skončí s nepěknou systémovou chybovou zprávou, druhá procedura jen vypíše zprávu o chybě na displeji a případně dovolí uživateli dále pokračovat. Druhá procedura nám také ilustruje první způsob zpracování chyb - spornému příkazu ( APPEND , BACK , CANCEL , CLOSE , COPY , CREATE , DELETE , ERASE , EDIT , FIRST , gCLOSE , gCOPY , gFONT , gPATT , gSAVEBIT , gUNLOADFONT , gUSE , INPUT , INSERT , LAST , LCLOSE , LOADM , LOPEN , MKDIR , MODIFY , NEXT , OPEN , OPENR , POSITION , PUT , RENAME , RMDIR , UNLOADM , UPDATE nebo USE ) předřadíme klíčové slovo TRAP . Pokud tento příkaz vyvolá chybu, tak náš program bude přesto pokračovat a v proměnné ERR bude vrácen kód této chyby.

ONERR navesti:: ONERR OFF

Druhý způsob je pomocí bloku mezi příkazy ONERR a ONERR OFF . Pokud v tomto bloku dojde k chybě, provede OPL program skok na návěští, které bylo uvedeno za příkazem ONERR .

PROC chyba: ONERR chyba PRINT "Dělení nulou = "; 100/0 PRINT "OK" GET ONERR OFF RETURN REM --- Zpracování chyby --- chyba:: PRINT "CHYBA "; ERR$(ERR) GET ENDP