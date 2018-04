Úvod do jazyka OPL (14)

Menu

Menu definujeme bezprostředně před jeho zobrazením na displeji. Podobně jako při definici dialogu začíná definice menu příkazem mINIT (bez parametrů), po které následuje vlastní definice uživatelské nabídky (příkazy mCARD a mPOPUP ). Po této definici vyvoláme příkaz MENU , který nabídku zobrazí a nechá uživatele vybrat. Poté vrátí příkaz MENU hodnotu odpovídající vybrané položce nebo nulu, pokud uživatel ukončil zobrazení menu klávesou Esc.

Ošetření klávesy Menu v našem programu je zcela v režii programátora. Aplikace používající uživatelskou nabídku by měla při stisknutí klávesy Menu (funkce GET vrátí kód klávesy KGetMenu% ) inicializovat menu, vytvořit jednotlivé karty a zobrazit jej.

mCARD jmeno$, text_1$, klavesa_1%, text_2$, klavesa_2%, ...

Příkazem mCARD definujeme jednu kartu uživatelské nabídky. Prvním parametrem příkazu je jméno karty, které je zobrazeno v liště nahoře, a po něm následují dvojice parametrů: text položky menu a numerická hodnota obsahující klávesovou zkratku k rychlému vyvolání položky menu a další vlastnosti. Počet těchto dvojic parametrů je omezen jedině velikostí displeje.

INCLUDE "Const.oph" PROC menu: LOCAL k%, m% PRINT "Stiskni Menu pro nabídku Esc pro konec" WHILE 1 k%=GET IF k%=KKeyEsc% STOP ELSEIF k%=KGetMenu% mINIT mCARD "Soubor", "Nový", %n, "Otevřít", %o, "Konec", %e mCARD "Možnosti", "O programu", %O m%=MENU PRINT "Volba z menu byla "; m%; " (";CHR$(m%); ")" IF m%=%e : STOP : ENDIF ENDIF ENDWH ENDP

Jak vidíme na uvedeném příkladu, numerická hodnota může být s výhodou uváděna jako znaková konstanta (uvozená znakem procento). Malá písmena uvozují klávesové zkratky tvaru Ctrl+písmeno, kapitálky slouží pro klávesové zkratky Ctrl+Shift+písmeno. Nechceme-li uvádět klávesovou zkratku, musíme u položky nabídky uvést číslo mezi 1 a 32.

Volání MENU pak vrátí písmeno nebo číslo spojené s položkou nabídky - pozor na rozlišení malých a velkých písmen - nebo hodnotu 0 (pokud uživatel ukončil zobrazení nabídky klávesou Esc). Asi nás nepřekvapí, že můžeme chování položek menu v širokém rozsahu modifikovat konstantami, které přičteme k hodnotě klávesové zkratky.

Je-li klávesová zkratka záporná (například -%a ), bude od následující položky oddělena tenkou čarou; přičteme-li ke konstantě hodnotu $1000 ( KMenuDimmed% ) ,tak nebude tuto položku možné zvolit.

Zaškrtávací položky menu

U položky menu může být uveden symbol zaškrtnutí. V takovém případě uživatel očekává, že je možné stav položky měnit. Přičteme-li ke konstantě pro klávesovou zkratku hodnotu $0800 ( KMenuCheckBox% ), tak se položka menu bude chovat jako nezaškrtnutá a když ji uživatel zvolí, tak se vedle ní na krátkou dobu zobrazí symbol zaškrtnutí. Pokud k této konstantě ještě přičteme hodnotu $2000 ( KMenuSymbolOn% ), bude položka na počátku zaškrtnutá a uživatel zvolením zaškrtnutí zruší.

Stav přepínačů si náš program musí pamatovat zvlášť: při definici menu jej vhodně nastavit a podle hodnoty, kterou vrací příkaz MENU , jej měnit. Příklad možného ošetření zaškrtávacích položek je v následujícím rámečku. V globálních proměnných jsou uvedeny proměnné, které obsahují uživatelem zvolené nastavení.