Uvítací tóny T-Mobile obtěžují (názor)

Od včerejšího dne si mohou zákazníci T-Mobile vybrat melodii, kterou uslyší volající namísto standardního vyzváněcího tónu (naprosto přesně jde o kontrolní vyzváněcí tón). Nepleťte si prosím tento termín se zvukem, který vyluzuje mobil, když vám někdo volá (tedy se zvoněním či zvonícím zvukem). Jde o něco jiného, a to i přesto, že některá média se vám budou snažit tvrdit opak.

T-Mobile tyto melodie nazývá Uvítací tóny. Služba je přístupná pro všechny zákazníky. Aktivovat si ji mohou po zavolání nebo poslání textové zprávy na telefonní číslo 14714. Na výběr máte velké množství písniček či melodií, podle T-Mobile jsou roztříděny do devíti kategorií a jejich přehled najdete například na T-zones. Výběr melodie stojí 15 Kč včetně DPH, stejnou částku platíte za používání služby každý měsíc. Až do konce dubna se měsíční poplatek neplatí, zaplatit budete muset jen za výběr melodie (pokaždé, když ji změníte).

V praxi funguje služba velmi jednoduše. Vy si nastavíte melodii a čekáte, co vám volající řeknou. Ti uslyší nejdříve dvakrát standardní vyzváněcí tón a poté se začne přehrávat vybraný Uvítací tón. Na jeho pozadí se ozývá standardní vyzváněcí tón, ale musíte jej hledat, jinak jej neuslyšíte.

Jako uživatel služby to moc náročné nemáte. Musíte si jen vybrat správný Uvítací tón (což, jak uvidíte později, rozhodně není jednoduché) a promyslet si argumentaci pro vysvětlování, že tato služba je cool, zajímavá a že znáte spoustu větších nesmyslů za více než patnáct korun. Horší už to mají ti, co vám zavolají.

Přinejmenším do doby, než si na Uvítací tóny zvyknou, jich spousta zavěsí ještě předtím, než stihnete hovor zvednout. Odhadem to bude tak v době třetího až čtvrtého zazvonění (oznamovacího tónu), což je v době, kdy teprve zjišťujete, kde máte zvonící mobil. Volající vás ale neprozvánění, pouze si po zaznění Uvítacího tónu začnou myslet, že se dovolali do hlasové schránky.

T-Mobile by měl namísto přesvědčování vlastních zákazníků o výhodách této služby začít velmi jednoduše vysvětlovat zákazníkům ostatních operátorů a svým vlastním ovečkám, které o výhodnosti Uvítacích tónů nepřesvědčil, že fakt, že slyší hudbu namísto vyzváněcího tónu, je v pořádku a že mají počkat, až volaný hovor zvedne. Možná se v reklamě objeví i rada, abyste se pečlivě do hudby zaposlouchali a počítali tak počet tónů.

Možná jsem hodně konzervativní, ale když mi po osmém zazvonění mobil nikdo nezvedne, usoudím, že k tomu má asi velmi dobrý důvod (nechce hovor zvednout, nemá mobil u sebe, nechce se nechat vyrušovat) a hovor ukončím. V mnoha případech končím vyzvánění rychleji. U volaného s aktivovanou službou Uvítací tóny se to posuzuje hodně těžko. I když určitě si zvyknu, ve které části písničky mám přestat zvonit.

Jistě namítnete, že ve firmách je naprosto normální, kdy při přepojování hraje hudba. Ano, spousta firem tuto funkci používá, ale například při přidrženém hovoru (kde by si naopak hlášení našich mobilních operátorů zasloužilo vyměnit za hudbu) a ne při samotném vyzvánění (i když najdou se i takové). Při přímém hovoru ale melodii namísto vyzváněcího tónu neuslyšíte. Tón totiž slouží pro informaci volajícího a ne pro obveselení volaného, který ten tón či melodii nikdy poslouchat nebude.

Služba Uvítací tóny je velmi zajímavá a na stránkách Mobil.cz si budete moci přečíst i článek o jejím technickém řešení. Jako majitel mobilního telefonu (a to jsme v tomto státě skoro všichni) na ni ale mám negativní názor – nelíbí se mi a včera mě jen obtěžovala. Dokonce jsem několika lidem hovor zavěsil a choval se jako "prozváněč" – třeba proto, že se mi jimi vybraná melodie nelíbila (každý máme jiný vkus). I když za dobu, co používám mobilní telefon, jsem si zvyknul na spoustu výstřelků, které k nám přišly z Asie, takže si asi zvyknu i na Uvítací tóny.

Jaký máte názor na Uvítací tóny? Obtěžují vás, jste z nich nadšení, nebo jste je dosud nezaznamenali? Podělte se o svůj názor se čtenáři v diskusi. A pokud toho chcete napsat více, neváhejte poslat svůj text k nám do redakce (redakce@mobil.cz). Pokud bude zajímavý, rádi jej uveřejníme ve formě článku.