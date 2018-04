Uvedení V-série na český trh

Když k nám do redakce minulý týden dorazila elegantní pozvánka na ručním papíře s vykukující pečetí a na sametové stužce jsem zahlédl cedulku se svým jménem, bylo mi jasné, že se nebude jednat o událost jen tak ledajakou. Listina určovala místo konání ( Novou galerii na Pražském hradě) a čas (15.3. od 19:30). Slibovala večer plný kejklířů a kouzel s vyvrcholením v podobě ukázky „Jak můžete schovat svůj svět do dlaně". Vzhledem k tomu, že na pečeť byla v podobě stylizovaného M, dalo se tušit, okolo čeho se celý večer bude točit.

Zvolené prostory byli důstojnou kulisou uvedení nejmenšího a nejlehčího GSM telefonu na světě, Mototroly V-série. Do sálu se vstupovalo přes vchod do kanceláře presidenta republiky, takže pocit vyjímečnosti večera byl zaručen už na začátku.

Po nezbytném čekání na opozdilce (já donutil Péťu, aby nás všechny přivezl a posléze rozvezl firemním vozem, takže kompletní Mobil server dorazil vyjímečně včas - jenže bez foťáku, který Tangero odpoledne rozbil) následovalo samotné uvedení přístroje, jehož kopie byli do té doby zahaleny černým plátnem. Samotné představení zakončil výstup kouzelníka, kterému dělalo docela problém tak malou věc vylovit z rukávu. Promítnutí reklamního šotu na tohohle kolibříka udělalo tečku definitvní.

Pak si konečně přítomní mohli dosytosti vyzkoušet nejen telefon, ale i znalost jeho ovládání u přítomných hostesek. Jejich znalosti hodnotit nebudu, zvláště když jsem si smazal SMS-ku, kterou jsem si fikaně poslal z telefonu té mě nejvíc sympatické, abych ji mohl na zjištěné číslo zavolat... Tak jsem se projevil sám jako pěkný tupec. Vědomosti tedy nehodnotíme a ten zbytek...kvůli tomu jsme tam nebyli, že.

Tak dosti planých řečí okolo a pojďme si říci něco k telefonu. Již jsme ho na našich stránkách několikrát probírali, ale některé věci zjistíte skutečně až in natura. Obavy z malé klávesnice zůstaly nenaplněny, podle mého subjektivního dojmu jsou klávesy pohodlnější než třeba u 6110-tky. Ovšem pokud se vám zdá přece jen malá, můžete sáhnout po větším modelu od Motoroly, po StarTACu :-). Je integrováno malé hands-free, stačí tedy kabel se sluchátky a odpadá nutnost použití známé kostičky z jiných přístrojů této značky. Do přístroje byl zakomponován hardware modem, takže po připojení k PC ho počítadlo identifikuje jako standardní modem, tolik říká teorie. Uvidíme jak se bude chovat v praxi při testování, rozsáhlá recenze by pro vás měla být hotova během dvou týdnů.

Premiéra tedy dle mého soudu dopadla velmi dobře a na závěr mám pro vás perličku, podle zákulisních zpráv by se tento přístroj měl u dobrých prodejců prodávat od 15.4. okolo 25 tisíc, myšleno bez DPH. A to je dobrá cena, ne? První dojmy z telefonu jste si u nás již přečíst mohli (viz relevantní odkazy) a test bude brzy následovat!