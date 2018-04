Uvedení perspektivního Senda Z100 se opět oddaluje

Ambiciózní společnost Sendo se sídlem v Birminghamu se rozhodla, že její nový mobil Sendo Z 100 „vydupe“ z možností stávajících GSM sítí maximum. Největší předností telefonu by měl být operační systém Smartphone 2002, vyvíjený Microsoftem, dříve byla tato platforma nazývána Stinger, na jejím základě je pod označením PocketPC 2002 Phone Edition vyvíjen také software pro PDA s možností telefonování. Operační systém od Microsoftu umožňuje integrovat do telefonu mobilní verzi Outlooku, přehrávat MP3 a MPEG 4 soubory, prohlížet internetové stránky v HTML verzi a mnohé další. Přístroj je navíc elegantní a velmi malý, můžete se o tom přesvědčit v interaktivní 3D animaci, kterou na vývojářské stránce otevřené všem Java programátorům společnost Sendo prezentuje. O telefonu jsme již psali, dokonce jsme měli možnost si jej na CeBITu prohlédnout, fimware v něm však neměl definitivní podobu. Telefon sice není určen pro náš trh, ale výrobce tvrdí, že pokud se pro něj některý operátor rozhodne, bude schopen promptně uspokojit i velké objednávky.

Původně měl být mobil v definitivní verzi představen minulý podzim, poté se termín posunul na první čtvrtletí letošního roku, nato byl opět odložen na červen 2002. Nyní se mluví o „září nebo říjnu“. Sendo nejprve řešila problémy s malou výdrží baterie, poté se vedly poměrně nepříjemné spory kolem faktu, že do přístroje není integrován Bluetooth (Microsoft tuto variantu ani nenabídl). Zdá se, že nyní je zdrojem největších potíží integrace softwaru. „Podoba tohoto telefonu je v mnohých ohledech zcela nová, vyžaduje to testování a zase testování,“ vysvětlil mluvčí společnosti Sendo. Vývojáři prohlásili, že zdržení má „právní důvody“. Jiné zdroje však naznačují, že mezi Microsoftem a společností Sendo stále existují spory. Integrace softwaru do mobilu vyžaduje na rozdíl od vývoje systémů pro počítač mnohem větší míru spolupráce. Přitom Sendo má dostatek inženýrů, kteří si s náročnou implementací softwaru poradí - její jádro tvoří mnoho bývalých vývojářů společnosti Philips.

Velké zdržení dává Sendu Z 100 malou naději na úspěch. Jednak se paradoxně již hovoří o jeho nástupci, který bude „menší a hezčí“, jednak Nokia již uvedla multimediální model 7650, který se svými parametry zetstovce vyrovná. Tato Nokia pracuje na bázi operačního systému Symbian společnosti Psion, ten tedy, minimálně v závodě „na čas“, nad Microsoftem zvítězil.