Uvádí Eurotel nepravdivé informace o konkurenci?

7. července 2003 pořádal Eurotel tiskový briefing, na kterém představil své dohledové centrum sítě a měřící vozy. Eurotel nyní začal v reklamách opět komunikovat kvality své sítě, kampaň bude v médiích nasazena během srpna a září.

Oddělení péče o zákazníky každý den monitoruje kvalitu rádiové sítě Eurotelu i jeho operátorů prostřednictvím sedmi měřících vozů, tyto automobily ročně najezdí 600 tisíc kilometrů. Byli jsme svědky měření pokrytí všech tří operátorů v pražských ulicích, Eurotel měl skutečně dobré výsledky. Oskar rovněž nedosahoval špatných výsledků, i když má v Praze k dispozici pouze pásmo 1800 MHz, ve kterém se signál šíří hůře než na 900 MHz (Eurotel a T-Mobile využívají v Praze obě pásma). Síla signálu T-Mobile v průběhu jízdy automobilem někdy kolísá, na vině jsou zřejmě lapsy v plánování sítě.

Na briefingu Eurotel prezentoval nejen svůj televizní reklamní šot (všichni lidé, kteří se v něm objevují, jsou skutečnými zaměstnanci Eurotelu, nebyli dokonce ani předabováni, a tak občas trochu huhňají), ale i technické parametry sítě. Výkonný ředitel technické divize Eurotelu Niels Christian Mikkelsen působil sebevědomým dojmem a přesvědčivě vysvětloval, že pokrytí Eurotelu se stále vyvíjí k lepšímu. Pochlubil se také, že všechny procesy v technické divizi Eurotelu jsou na rozdíl od konkurence certifikovány podle normy ISO 9001:2000 QMS (Systém řízení kvality) a ISO 14001 EMS (Systém environmentálního řízení). V praxi to znamená nejen to, že na každý úkon existuje formulář v počítačovém systému SAP R/3, ale i přesně definované postupy, jednoznačnou odpovědnost jednotlivých lidí a pravidelný audit dodržování podmínek certifikátu.

Konkurence nespí

Česká informační agentura ještě týž den v 16:22 hodin citovala Nielse C. Mikkelsena: "Naši konkurenti ustali v práci na vývoji sítě, zatímco my do ní neustále investujeme." Agentura byla zřejmě konfrontována s nesouhlasným stanoviskem ostatních dvou mobilních operátorů, v 19:05 proto vydala opravu. Podle ní Nielse C. Mikkelsen ve skutečnosti sdělil: "Naši konkurenti v poslední době nestavěli nové základnové stanice, zatímco my pokračujeme v jejich výstavbě."

Problémem zůstává, že i o tomto výroku lze s úspěchem pochybovat. Neoficiální přehled změn v síti Oskar Českého mobilu za posledních 20 dní je k dispozici zde, BTS přidané v posledním týdnu jsou v něm označeny poznámkou (nové).

Podle našich informací postavil Oskar loni zhruba 400 základnových stanic, pro tento rok se počítá rovněž s několika stovkami. Průměrně se v tomto seznamu objevuje asi 200 nových cellid měsíčně, přičemž lovci BTS již dokázali odlovit cca 90% všech BTS, které jsou reálně v provozu.

Mluvčí Oskara Roman Frkous uvedl: "Během roku 2002 Oskar investoval do rozvoje sítě tři miliardy korun. Vzhledem k tomu, že Oskar pokrývá signálem již 98 procent populace, je výstavba sítě stimulována především počtem nově získaných zákazníků. Oskara si letos ze všech mobilních operátorů zvolilo nejvíce nových zákazníků a je tedy možno logicky očekávat, že také investice do rozvoje sítě budou pokračovat a rozhodně se nezastaví."

Mluvčí T-Mobile Jiří Hájek uvedl, že čistý přírůstek BTS za loňský rok činil u T-Mobile 377 BTSek. Letos počítá s více než 150, nejvíce zhruba 200 základnovými stanicemi, podle Hájka záleží i na stavebních povolení. K 30. červnu měl T-Mobile 3592 základnových stanic.

Lovci sítí stále dopl ňují nové přírůstky

Podle lovce BTS Michala Vintera z GSMwebu ani o jedné síti v České republice nelze říci, že je bezproblémová, a že již není nutná další investice. Ani T-Mobile podle něj nespí, za tento rok doplňuje Vinter do neoficiálního seznamu BTS T-Mobile nové základnové stanice pravidelně týden co týden. Minulý týden měl možnost projet východní, severní a západní Čechy. Najel skoro 1400 km a z této cesty si přinesl celkem 40 nových Cell ID (identifikátorů buněk), což obnáší asi 13 až 15 nových BTS (nejvíce nových vysílačů se objevilo v okolí Karlových Varů), ostatní lovci BTS mu jen za minulý týden zaslali asi pět dalších nových BTS.

Na začátku roku, kdy bylo v seznamu necelých 9600 Cell ID, Michal Vinter předpokládal, že desetitisícovka bude překročena v průběhu září až října, a tato předpověď mu zřejmě zatím vychází. Pokud na jeden měsíc vychází 50 Cell ID, což odpovídá asi 20 vysílačům, znamenalo by to podle Vintera, že každý všední den se zprovozní jeden vysílač.

Budování nových BTS v síti Eurotelu podle našich informací souvisí i s Integrovaným záchranným systémem, kterému Eurotel dodává mobilní telefony. Starostové některých menších obcí si totiž stěžovali, že pokrytí signálem Eurotelu zrovna u nich zaostává za konkurencí.