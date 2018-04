Utopili jste PDA? Není třeba je házet do koše...

Postupy pro správnou opravu politého PDA jsou v zásadě dva. Jeden je určen pro absolutní laiky, ten druhý pro ty šikovnější např. elektroniky, kutily nebo ty, co se na to cítí atp.

Postup pro absolutní laiky

Pokud dojde k tomu, že své PDA utopíte, či dojde k vniknutí jakékoliv tekutiny do PDA, okamžitě ho vypněte. V žádném případě se nesnažte svépomocí PDA rozebírat. Uvnitř jsou elektronické součástky, ve většině případů v technologii SMD. Spousta součástek složitějších integrovaných obvodů a mikroprocesorů je náchylná na statickou elektřinu, a tak pouhým dotykem (pokud máte na sobě svetr, či umělou látku) zajiskří a je po PDA! Jediná funkční rada na tomto místě, je co nejrychle

j

i vyhledat servis, nebo autorizovaného dodavatele, který zajistí šikovného člověka, který je v tomto oboru vyškolen.

Postup pro šikovnější, popř. elektrotechniky

Upozorňuji předem, že pokud nejste proškolený pracovník na technologii SMD, montáž malých konektorových spojů, mikroelektroniky a nemáte dostatečně vybavené pracoviště včetně elektrostatické podložky, uzemňovacích konektorů a potřebné zkušenosti v oboru, raději přistupte k postupu č. 1! Předejdete tak mnohem nákladnější opravě než p

o

spoušti, kterou byste po sobě mohli zanechat.

Rozdělejte kryt vlastního PDA, rozšroubujte převážně zadní stranu, nebo mechanicky oddělte dvě části vlastního těla PDA, bývají např. zacvaknuty plasty do rybin ového zámku.

Odpojte napájení od akumulátorů, nebo vyndejte samotné články. Předejdete tak tím jejich vybití, pokud by byly někde nějaké svody či zkraty, a zároveň omezíte zničení některých částí obvodů při zkratu napájení tam, kam by se správně nemělo dos

tat!

PDA se skládá buď z jedné ucelené desky, nebo z více desek a jedné hlavní. Je nutné se na místě po rozebrání ujistit, kam až se dostala tekutina, a tu je pak z těchto části potřeba odstranit. Rozeberte konektorové spoje. Opět upozorňuji: jedná se o jemné plastové součásti a přílišným tlakem a neodborným zásahem mohou být poničeny. Navíc vlastní spoj je realizován fólií s nanesenou vrstvou kovu, která je extrémně náchylná na zlomení a odstranění pokovení! Stříbrné, nebo uhlíkové spoje jsou na fólii ve vý

r

obě napařovány. Oddělte vlastní desky od sebe.

Nyní vše vyfoukejte vzduchem z balónku.

Nechejte důkladně vyschnout při pokojové teplotě, nebo fénem do max. 40 stupňů Celsia! Vyšší teplotou by se mohly některé části zkroutit, nebo dokonce samovznítit!

Me

chanické odstranění zaschlých map vniknuté kapaliny je nutné z důvodu tvoření svodů a sloučenin zásad a kyselin, popř. za působení proudu elektrochemické koroze, která by na daném místě mohla nastat. Takové části, kde by tekutina zůstala, mohou část vašeho

PDA rozleptat.

Očistěte jednotlivé části chemicky (technický benzín, trichlór atp. dle míst, kde se nacházejí nečistoty), dále použijte prostředek na konektorové spoje na příslušných místech. Opět nechejte důkladné vyschnout za pokojo

vé teploty.

Vše cvičně zapojte a vyzkoušejte funkčnost (možná bude za potřebí nabít baterie, aby PDA mělo dostatečné napájení). Pokud vše funguje správně, vše složíme tak, jak jsme rozebrali (pochopitelně v opačném pořadí). Pokud se nepodaří některé části zprovoznit, nezbývá než konstatovat, že tyto části byly odpáleny a nezbývá než zajít do servisu.

Pokud se na to necítíte, nebo pokud nemáte dostatečně vybavené pracoviště (viz odstavec nad postupem), vyvarujte se rozebírání PDA. Už jenom ztracením malých šroubků se dostáváte do svízelné situace, že u nás nejsou k sehnání! Proto, pokud se vám něco takového stane, vyhledejte odbornou pomoc, nebo mne kontaktujte.

Autor si vyhrazuje právo na postup při odstraňování závad tohoto charakteru a neručí za vzniklé chyby na straně uživatele (čtenáře), který svým neodborným zásahem, či nesprávnými nástroji a použitou technikou může poškodit vlastní PDA a činí tak na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Závěr

Platí velice jednoduchá rada: "Pokud tomu nerozumím, raději se v tom nevrtám a předám to odborníkovi.". Přeji všem, aby takovýchto situací bylo minimum a aby se vám něco podobného nepřihodilo. Pokud už k něčemu takovému dojde, alespoň už víte, jak postupovat.

Z emailu jednoho čtenáře, vyjímám níže uvedenou pasáž: "Cetl jsem clanek "Utopene PDA ..." a tam uvadite radu cistit po "vykoupani" skvrny na deskach plosnych spoju technickym benzinem nebo trichlorem. Z prakticke zkusenosti vim, ze je dost pasivnich soucastek, ktere se mohou trichlorem rozleptat (konektory a pod.) nebo se muze stat, ze se tyto cistici tekutiny diky relativne malym molekulam dostanou netesnosti pouzder do struktury IO a tam mohou napachat mnohe. Pokud bych mohl doporucit v tomto ohledu dostatecne bezpecnou cistici tekutinu, mam po dlouha leta spolehlivou zkusenost s butanolem. Jeho velke molekuly do pouzder IO neproniknou a zadne jine aktivni ani pasivni soucastky nejsou ohrozeny rozleptanim. Rozpousteci schopnosti butanolu jsou take velice dobre."