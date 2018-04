iPhony za nehorázné ceny nemají budoucnost, vrací Motorola kritiku Applu

Myšlenku dát spotřebitelům volnou ruku nad finálním vzhledem telefonu zkritizoval hlavní designér Applu Jonathan Ive v nedávném rozhovoru pro magazín New Yorker. I přes to, že výslovně požádal, aby nebyla společnost jmenována, je patrné, že kritika padá na hlavu Motoroly. Ta jediná totiž umožňuje koncovým uživatelům takovou volnost v dosažení individuálního vzhledu konečného produktu.

„Vytvořte si, co chcete. Můžete si vybrat barvu, jakou chcete,“ citoval magazín Iveovu narážku na myšlenku konkurence. Právě tento krok totiž Ive vnímá tak, že se designer Motoroly pouze zbavil odpovědnosti za konečný vzhled smartphonu. Ten nechává čistě v rukou každého uživatele.

Oproti Applu, jehož dva iPhony aktuální generace jsou k dispozici pouze ve třech barevných odstínech, tak mají výrazně širší možnosti. Personifikace Moto X spočívá především ve výběru pojetí zadního krytu. Může být kožený, dřevěný, či z měkčeného plastu. A vždy v několika odstínech. Barevnému přizpůsobení pak podléhá například i taková drobnost jako mřížka sluchátka. Záda telefonu mohou být opatřena i třeba krátkým mottem či věnováním.

Motorola si samozřejmě Iveovu kritika nenechala líbit. „Naše společnost měla jinou filozofii,“ reagoval výkonný ředitel Motoroly Rick Osterloh prostřednictvím BBC. „Naší myšlenkou je, že by koncový uživatel měl být přímo zapojen do procesu návrhu produktu,“ dodal s tím, že produktové řady Motoroly jsou dostupné širokému spektru uživatelů. Neodpustil si totiž kritiku na adresu Applu, a to kvůli pobuřující výši prodejních cen jeho produktů.

Osterloh věří, že firemní strategie, za níž je společnost šéfdesignérem Applu kritizována, je správná. „Jsme přesvědčeni, že budoucnost je v nabídce podobných možností a ve velkém výběru za dostupné ceny,“ dodal.

Naopak v produktech za „nehorázné ceny“ žádnou budoucnost nevidí. Podle Osterloha by neměl být smartphone a mobilní internet drahým luxusem, nýbrž jednoduchou volbou pro každého.