Utajované songy U2 unikly na internet. Stačil mobil a otevřené okno Bonovy vily

Nepouštět hudbu příliš nahlas a zavírat okna. To by mohl být recept pro umělce, kteří se snaží utajit své nejnovější nahrávky před veřejností. Pamatovat si to od nynějška bude především frontman kapely U2.

Když se velký fanda rockové skupiny U2 procházel okolo Bonovy vily ve městě Eze na jihu Francie, zaslechl skladby, které neznal. Neváhal ani vteřinu, vytáhl svůj mobilní telefon a začal nahrávat. Doma se s nimi okamžitě pochlubil v internetových diskusích, odkud prakticky během několika minut putovaly na server YouTube.

Čtyři písničky z chystaného alba, které by se podle dostupných zdrojů mělo jmenovat No Line On The Horizon, si pustilo na desetitisíce návštěvníků stránek.

I když provozovatel portálu YouTube uniklé audionahrávky hbitě odstranil, nové skladby s názvy Moment Of Surrender, For Your Love, Sexy Boots a No Line On The Horizon už nezadržitelně putují mezi fanoušky po celém světě.

U2, jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti, nevydala album už čtyři roky. I proto je nová deska tak horlivě očekávána. Oficiálně by měla vyjít 15.listopadu letošního roku.