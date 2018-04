USSD alias Unstructured Supplementary Service Data

S USSD jsme se v Čechách poprvé setkali u předplacených karet Twist, jimž umozňuje USSD dostat na displej po dotazu z telefonu aktuální kredit. USSD také použil EuroTel při zavedení roamingu pro Go karty.

Obecně panuje názor, že zprovoznit roaming pro předplacené karty, je jednoduchá záležitost a že pouze nezájem operátorů tomu brání. Jak se to vezme - opravdu je jednoduché roaming zprovoznit, nicméně operátorům je nepříjemné to, že je velmi složité zprovoznit on-line účtování. Pro předplacené karty je totiž třeba obejít předávání dat o ceně roamingových hovorů přes roamingové centrum, je nutno všechny hovory účtovat ihned a nikoliv s několikatýdenním zpožděním. Navíc v cizí síti si nemůže operátor pomoci technickými fígly, jako v síti vlastní - musí používat obecně aplikovatelná řešení.

To je důvod, proč roaming u předplacených karet je stále sporadická záležitost: buďto je nutné použít nějakou technickou vymoženost, jako je právě USSD v případe Go karet, nebo je nutno zákazníka obtěžovat velmi nepříjemným a složitým systémem speciálních roamingových kreditů, jako je tomu v případě Xtra karty u D1-Telekom. Nebo je nutno celou věc zjednodušit jako v případě Cellnetu, z jehož předplacených karet lze v zahraničí volat pouze do Británie.

Takže si nyní povězme něco blíže o USSD - Unstructure Supplementary Service Data. Ostatně, budeme se s tímto pojmem setkávat i u WAPu.

Proč právě USSD? Protože proces specifikace v rámci skupiny GSM MOU jde vždy do velkých detailů, může finální specifikace nové služby trvat jeden až dva roky. Je to dáno skutečností, že ke každé navržené specifikaci nové služby, jejím detailům, se vyjadřuje řada pracovních podskupin. Délka tohoto procesu schvalováni zbavuje tak operátora možnosti zavádět nové profitabilní služby v průběhu krátké doby. V době, kdy je pak finální specifikace na světě, má k ní přístup kterýkoliv operátor, tzn. i konkurence. Vše pak záleží na rychlosti implementace nové služby a schopnosti integrace do technologie, která je k dispozici.

USSD dává jednotlivým operátorům nástroj a možnost vyvíjet nové speciální služby bez toho, aniž by operátor musel čekat na standardizaci navržené služby.

Přestože USSD služby, jejich užití, je velmi universální, platí zde některé hlavní zásady. Tyto zásady se vztahují k přesně definovanému formátu řetězce, který dává možnost mobilnímu telefonu a síti rozpoznat, že se jedná o UUSD řetězec. USSD řetězec je definován formátem:

CC [CC] [CC] 1X [Y] [* jakékoli číslo nebo písmeno] # a odeslat (symbol zeleného telefonu);

Kde CC se může rovnat znaku *" nebo #" , X a Y jsou jakákoli čísla od 0 do 9 a další parametr, který je případně k dispozici je uveden v závorce. Ovládací řetězce užívané pro supplementary služby se nepoužívají pro služby USSD (například *21* pro aktivaci přesměrování hovorů).

USSD služby se mohou používat obousměrně. To znamená, že USSD mohu využívat pro služby iniciované z mobilního telefonu směrem do sítě, ale i opačně, ze sítě na mobilní telefon.

Jeden z příkladů využití služeb USSD v síti je případ britského Vodafonu, který již v roce 1996 nabídl svým zákazníkům jednoduchou službu využívající USSD. Ta služba se jmenovala Last Calling Number a která umožnila zákazníkům zjistit nejčastěji volající číslo (tzn. té osoby, která mne nejvíce sháněla). Tato služba byla aktivována i když byl příslušný mobilní telefon vypnutý. Zákazník pak zaslal jednoduchý řetězec USSD do sítě a siť mu odpovědí vrátila čísla onoho nejčastěji volajícího účastníka. Řetězec byl ve formátu: *#147# a odeslat.