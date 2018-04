Úspory, kličky, háčky a další drobnosti, které vás mohou potkat při využívání služeb našich operátorů, to vše je námětem dnešního vydání. Možná budete překvapeni tím, co se může přihodit. Možná jste to již věděli. Pak je ovšem škoda, že jste si takovou informaci nechávali jen pro sebe. Kdybyste ji zveřejnili, třeba na Mobil serveru, mohlo to spoustě lidí ušetřit čas a především špatnou náladu. Takže příště už prosím neváhejte a pište hned, jak se něco podobného dozvíte.