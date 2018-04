Uspořádejte si myšlenky graficky! (2)

MindManager

MindManager Mobile Edition je program firmy MindJet. Firma se zabývá vývojem a prodejem desktopových programů tohoto typu MindManager Standard, MM Business a MM Enterprise.

MM Mobile lze ale zakoupit i používat samostatně, i když spolupráce s desktopovou verzí je velmi výhodná a program sám nemá (bohužel) žádný jiný výstup (ani export do ToDo, či Memo...) I tak je ale cena programu docela vysoká ($49).

Jak se s MindManagerem pracuje?

Jednoduše. Program má tři základní obrazovky (přepínáte se mezi nimi pomocí ikon v horní části displeje):

- v té první ukazuje přehled vašich projektů/map

- druhá obrazovka je grafické zobrazení vaší mapy

- třetí obrazovkou je outlinerové zobrazení vybrané mapy/projektu.

Ve všech zobrazeních jsou dole ikony pro práci s programem - nejvíc jich je v outlinerovém zobrazení. Ikonky, které mají nahoře šipečku, vyvolají ještě malé menu pro výběr z několika nabídek. Je to výborný systém a velmi brzy si na něj zvyknete!

Je zde několik zajímavých a netypických možností, které v jiných outlinerech chybí:

- klikáním na "rozbalovací" kolečko u hierarchické položky postupně tuto větev rozbalíte, zmrazíte, odmrazíte a zavřete. "Zmrazené" položky jsou chráněny před sbalením nastavením v menu Auto-Close.

- přehlednost vaší mapy můžete podpořit tím, že u každé položky máte možnost zvolit barvu písma i pozadí, přiřadit poznámku a ikonu z nabídky programu!

K dobrým programům tohoto typu patří jedna nepřehlédnutelná věc, a tou je přehledné a pohodlné "přetahování" položek outlineru na jiné místo. Schválně to tady zdůrazňuji právě proto, že tvůrci jiných renomovaných outlinerů na tuto skutečnost leckdy zapomínají... MindManager to má vyřešeno dobře a při přesunu vám ikonka zobrazuje i možnosti (zda vytvořit položku rovnocennou, či podřízenou). Přetahovat lze v grafickém i outlinerovém zobrazení!

Grafické zobrazení mapy

Přes všechnu úctu k outlinerové obrazovce nás přece jen velmi zajímá, jak si autoři poradili s grafickým zobrazením mapy. Mapa bohužel zobrazuje pouze první úroveň v hierarchii. Displej je rozdělen na čtyři kvadranty a program přidělí položky do kvadrantů v outlinerové části dle jejich polohy či přetažením v zobrazení mapy..

Ukázka práce s programem - co kdybychom udělali další verzi zahradníka? Nejdříve shromáždíme všechny nápady, myšlenky, poznámky, připomínky Pak se snažíme jim dát nějakou strukturu - tzn. přetahujeme je na jejich místo, snažíme se určit skupiny, nadřízené i podřízené položky... Výslednému souboru dáme ještě příjemnou grafickou podobu, aby se nám s ním dobře a intuitivně pracovalo.. První mrknutí do "mapy" - zbývá ještě určit kvadranty podle postupných kroků... Tak takhle nějak by mohl vypadat (zjednodušeně) náš "miniprojekt".

Co programu chybí?

No, to je to vlastní vyústění vaší práce - přiřazení termínů, propojení do úkolů (nebo alespoň export). Na aplikaci je v této fázi bohužel nejvíc patrné, že je dělána hlavně jako doplněk k jedné z desktopových verzí produktu. Za nejlevnější Standard Edition zaplatíte ovšem dalších $99.

Jako druhou věc bych asi programu vytknul to, že dokáže graficky znázornit pouze první úroveň hierarchie, což u složitějších strukturovaných projektů znamená dost velké minus. A že to na PalmOS počítačích nejde? Ale jde to, chce to jen dobrý nápad, jako třeba ... MindImage.

MindImage

MindImage je program firmy StepByteStep. Pracuje výhradně jen s "mapou" - narozdíl od MindManageru, kde většina věcí probíhá v outlinerovém zobrazení...

Mapa je pevně nadefinovaná struktura maximálně desíti hlavních větví, přičemž každá z nich může pokračovat do dalšího hierarchikého zobrazení s až osmi podřízenými položkami, každá z nich se může dál členit na další podřízené položky atd. MindImage tudíž umí v mapě pracovat nejen s hlavními položkami a tím se velmi významně liší od MindManageru.

Každé položce lze přiřadit ikonu (jsou zde čtyři obrazovky ikonek), poznámku, barvu větve a datum (s funkcí exportu do DateBooku). Musím zde ale upozornit, že funkce exportu do DateBook a barvy větví má zatím pouze betaverze MindImage 2.4, v běžné verzi (2.3) tyto schopnosti ještě nejsou).

Díky své struktuře a logice ale MindMapper, bohužel, neumí s položkami na mapě pracovat přetahováním po displeji. To uživatele hodně svazuje v etapě "brainstormingu", protože pozdější strukturace položek je zde jen velmi obtížná a znamená ruční přepisování. Zde je asi nejlepší připravit si outlinerovou strukturu v nějakém klasickém outlineru a poté ji naimportovat do programu... Velmi dobře program spolupracuje s ShadowPlannerem - zvládá přímý export do tohoto programu a přes import z MemoPadu můžete soubor z SP dostat do MindImage (vyzkoušel jsem - ze ShadowPlanneru je třeba exportovat soubor do Memo ve formátu "TAB").

Vynikající export/import

Velmi významná a propracovaná je v programu funkce exportu - kromě zmíněné možnosti exportu položek do DateBooku je zde několik možností exportu celého souboru - můžeme jej přehrát do desktopového programu MindMapper, ale taky do MemoPadu či do outlinerového programu ShadowPlanner. Musím zmínit i reciproční funkci - import z Memopadu.

Příprava mapy - zde musíte již vše zapisovat v grafické obrazovce. měli byste mít už strukturu jasnou, myšlenky shromážděny... S každou položkou se pracuje pomocí kontextového menu s jednotlivými povely. Vyvolává se kliknutím na položku. V nové betaverzi 2.4b již je tato užitečná funkce exportu položky do DateBooku! Každá větev může mít další podřízené... ... a tak to může pokračovat stále dál ... Vynikající je export... ... můžete zde vybrat z řady formátů... ... ukázka vyexportovaného souboru do MemoPadu. To pod bodem 5.2.1 je přenesená poznámka.

Co se mi nelíbilo?

Už jsem to zmínil - struktura se nedá později nikterak pohodlně upravovat, což je u takovéhoto typu programu poměrně značný nedostatek. Taky mne zaráželo, že mne položky limitovaly poměrně malým počtem znaků, ale pak mne to přimělo se vyjadřovat víc heslovitě (případný komentář jsem dal do poznámky) a přestalo mi to až tak vadit.

Závěr k PalmOS verzím...

Oba programy mají své silné a slabé stránky. Jak už to tak bývá - nejlépe by bylo zkombinovat přednosti obou programů do jednoho, ale to už je věcí vývojářů. Od MindManageru bych převzal způsob práce s mapou (tažení, kvadranty), formátování položek, schopnosti outlinerové části. Z MindImage bych převzal schopnost pracovat i s dalšími podřízenými položkami v mapě a vynikající export/import. K tomu všemu bych připojil linkování datovaných položek do ToDo a určitě by vznikl velmi použitelný produkt :-))

Zítra dokončíme naši procházku v této kategorii programů - podíváme se na platformu WinCE/PocketPC - slušné rozlišení, rychlé procesory, to by mohlo vzniknout něco velmi slibného. Že by PocketMindMap byl oním ideálním PDA produktem? ...