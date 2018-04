Úspěšný mobil se neobejde bez revolučního jména

- Čísla nejsou jména - číselná označení sice mohou být dobrá a přehledná pro katalogy, ale neuvíznou v myslích zákazníků. - S číslem až na konec - pokud se mobilní telefon bez číselného označení neobejde, je vhodné ho dát až na konec. Čísla jsou chladná, neosobní a u zákazníků nevyvolají žádný dojem. - Do jména patří funkce budoucnosti - jestliže se v názvu objeví 3G, je to stručný způsob, jak vyjádřit více věcí najednou. Zákazník se automaticky dozvídá, že telefon podporuje sítě třetí generace a telefon je tedy do budoucna perspektivní. - Metafory vedou - pokud výrobce telefon nazve něčím, co připomíná konstrukci nebo například barvu telefonu, je to jedině dobře. Úspěšnost modelu LG Chocolate je toho důkazem. - Být inovativní - je-li výrobce s jedním modelem úspěšný, neznámená to, že může usnout na vavřínech. Nápady se lidem rychle omrzí. Zákazníci chtějí vždy něco nového a překvapivého.